В Одесской Юракадемии будут готовить специалистов по спортивному праву

На факультете гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» с нового учебного года вводится новая учебная дисциплина – «Спортивное право». Более предметное изучение украинского и международного законодательства в области защиты прав спортсменов станет доступным для студентов магистратуры.

Профессиональным украинским спортсменам часто приходится сталкиваться с юридическими тонкостями, особенно на этапе заключения первого контракта. По словам старшего тренера команды U-21 ФК «Черноморец» Андрея Ущаповского, как правило, футбольные клубы заинтересованы в том, чтобы привлечь в свои ряды хорошего игрока, поэтому в контракте, кроме условий клуба, могут быть оговорены и условия самого спортсмена, чтобы в итоге сотрудничество оказалось плодотворным и взаимовыгодным. В таких случаях, особенно на начальном этапе карьеры игрока, необходимо участие грамотного юриста, который бы специализировался по правовым вопросам именно в сфере спорта.

Футбольная профессия – это работа игрока, соответственно, это накладывает обязанности на самого игрока и требует выполнения определенных обязательств клуба перед каждым из них. Для того, чтобы быть защищенным, такая профессия как юрист по спортивному праву и в совокупности футбола, по моему мнению, должна быть и в области футбольного права.

— отметил Андрей Ущаповский.

Поддерживают появление профессионалов узкой специализации и молодые спортсмены. Свой первый профессиональный контракт с футбольным клубом игроки заключают по достижению 18 лет. По мнению футболиста ФК «Черноморец» U-21 Никиты Титаевского, очень важно, чтобы в самом начале карьерного пути у спортсмена не возникало никаких трудностей как с сотрудниками клуба, так и с руководством.

Если брать прошлый год, нынешний год, ориентироваться на уровень чемпионата, то сейчас помощь специалистов по спортивному праву очень актуальна. Многие молодые украинские футболисты неопытные, смотрят сначала на зарплату, грубо говоря, а потом уже дочитывают контракт, а, может, и не дочитывают. А ведь мы не знаем многих «подводных камней» этих договоров, контрактов, и чтобы у нас в дальнейшем не возникли какие-то трудности или проблемы в ходе нашего спортивного пути, нам нужна какая-то база знаний о контрактах, договорах и какие-то рекомендации специалистов.

— считает Никита Титаевский.

Как правило, свой агент у футболиста появляется не сразу, поэтому в специалистах по правовым вопросам особенно нуждаются молодые игроки. Ведь длительность контракта может составлять до нескольких лет, а прописанные в нем условия не всегда на первый взгляд понятны неискушенному в правовых вопросах спортсмену.

На данный момент молодые футболисты не имеют юридической квалификации, и нам нужен человек, который будет защищать наши права и будет правильно прописывать наши обязанности с клубом при составлении контракта.

— считает футболист ФК «Черноморец» U-21 Николай Буряченко.

Ребята поддерживают такое нововведение при подготовке специалистов в сфере юриспруденции, и очень надеются на поддержку будущих выпускников.

Очень круто, что на базе факультета гражданской и хозяйственной юстиции создана новая дисциплина «Спортивное право». Это поможет нам в будущем при подписании контрактов и переходе в другой клуб. Нам будет намного легче, мы будем чувствовать себя увереннее. Это круто, я считаю. — отметил футболист ФК «Черноморец» U-21 Богдан Саблин.

В юридической поддержке нуждаются и игроки баскетбольных клубов. По словам капитана команды БК «Динамо Одесса» Ярослава Скрипца, спортивные контракты имеют, как правило, множество нюансов. Отдельными пунктами оговариваются такие моменты как повышение или понижение спортивного мастерства, за это, соответственно, спортсмен премируется или на него накладываются штрафные санкции. Если возникают спорные вопросы, привлекаются обычные юристы и адвокаты, которым приходится углубляться в особенности спортивного права, чтобы отстоять права своего клиента.

Сейчас Украина переживает не лучшие времена в спорте, и мы очень нуждаемся в юридической помощи. Бывает, что не всегда и не всем выплачиваются те деньги, которые были обещаны либо оговорены в контракте. Конечно, в последнее время все нормализовалось, но были такие годы, когда мы играли, грубо говоря, бесплатно. Хотя контракты у нас были подписаны. Считаю, что это очень хорошо, что на факультете гражданского и хозяйственного права в одесской юридической академии появляется такой предмет как «спортивное право». Теперь каждый нуждающийся и каждый желающий спортсмен сможет обратиться к специалистам за помощью.

— поделился Ярослав Скрипец.

«Спортивное право» студенты факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» будут изучать на первом и втором курсах магистратуры. В помощи специалистов в данной сфере сегодня остро нуждаются спортсмены, которые занимаются не только командными видами спорта, но и индивидуальными. К тому же, среди студентов Одесской юридической академии – профессиональные спортсмены – мастера спорта, чемпионы Украины и Европы, призёры мира. В общей сложности студенты университета завоевали уже более ста медалей высшей пробы на престижных всеукраинских и международных чемпионатах.

Университет располагает мощнейшей в Украине ультрасовременной спортивной инфраструктурой, которая включает в себя летние и зимние спортивные площадки, тренажёрные, игровые и танцевальные залы, стадионы, а также Центр спортивных единоборств.

На базе университета регулярно проводятся всеукраинские и международные соревнования по самым различным видам спорта, Одесская Юракадемия тесно сотрудничает со многими всеукраинскими спортивными федерациями. Именно поэтому внедрение в образовательный процесс новой учебной дисциплины «Спортивное право» поможет студентам-спортсменам грамотно защищать свои права и интересы и станет хорошим подспорьем для дальнейшего развития спортивного направления в данном университете.

Напомним, что сейчас продолжается вступительная кампания и у всех абитуриентов, поступающих на первый курс или магистратуру есть возможность учиться в ведущем университете страны и стать высокопрофессиональными и востребованными специалистами.