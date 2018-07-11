В Украине стартовала подача документов для поступления в университеты

Стартовал главный этап вступительной кампании в университеты - 2018. С 12 июля в электронных кабинетах абитуриентов открылась возможность подачи заявлений в учреждения высшего образования Украины.

Однако, даже при самой большой предусмотрительности абитуриентов ошибки могут возникать ещё и по техническим причинам, а поэтому учитывая ряд проблем, с которыми сталкивались поступающие в прошлом году, с целью предоставления консультаций и оказания помощи в регистрации электронных кабинетов и подаче документов в электронном виде, в Одессе открылись сразу два Консультационных центра помощи поступающим. Консультационный центры бесплатной помощи абитуриентам функционируют на базе Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.

Консультируют поступающих высококвалифицированные сотрудники университета, которые прошли специальную подготовку. Вся помощь предоставляется совершенно бесплатно, за ней могут обратиться абитуриенты, поступающие в любое учреждение высшего образования нашего города. С момента старта регистрации электронных кабинетов абитуриентов 2 июля специалисты Центров предоставили консультации и помощь тысячам поступающих в разные университеты нашего города. Благодаря функционированию Центров своевременно и оперативно зарегистрировать свои электронные кабинеты смогли и ребята из сельской местности, дома у которых ограничен или вовсе отсутствует доступ к сети Интернет.

Многие абитуриенты приходят в приемные комиссии университетов, чтобы лично подать сразу же оригиналы своих документов.

Сегодня поступило очень много электронных заявок в Национальный университет «Одесская юридическая академия». И мы видим, что приёмная комиссия университета с самого утра заполнена абитуриентами. Многие поступающие, в том числе со всей Украины приезжают для того чтобы не только в электронном виде подать документы, а и уже предоставить оригиналы. Также обращаются за помощью в Консультационный центр бесплатной помощи, который был создан по инициативе президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова, чтобы получить всю необходимую информацию, а также создать электронный кабинет. — рассказывает Евгений Хижняк, ответственный секретарь приёмной комиссии Одесской Юракадемии.

Среди причин поступления в Одесскую Юракадемию абитуриенты отмечают высокий уровень профессорско-преподавательского состава, качественные знания и современную материально-техническую базу университета. Отметим, что в этом году Одесская Юракадемия традиционно стала лидером в рейтинге университетов, в которых зарегистрировались наибольшее количество абитуриентов для поступления на магистратуру.

Я приехала из Житомира. Очень долго думала на счет выбора университета и выбрала именно Одесскую Юракадемию, потому что именно здесь я получу сильную базу и смогу стать сильным профессионалом. Уже подала оригиналы документов на социально-правовой факультет и именно его я ставлю первым приоритетом. — поделилась абитуриентка Ева Гринишина.

Еще поступив в 11 класс, я задумался о том, что хочу стать юристом, адвокатом. Юракадемия – это наиболее направленный университет по изучению права. Я поставил приоритет на факультете адвокатуры и хочу поступать именно сюда. — рассказал абитуриент Максим Прокопчук.

Юридическую академию я выбрала, потому что у меня вся семья здесь училась – мама, папа, крестная. Я пока что думаю, на какой факультет поступить – факультет прокуратуры и следствия или факультет психологии, политологии и социологии. Политология мне очень нравится, считаю это очень перспективным направлением. — отметила абитуриентка Влада Ефимова.

Арина приехала в Одесскую Юракадемию из маленького посёлка под Винницей. Об университете она много слышала от своей сестры, которая уже окончила факультет гражданской и хозяйственной юстиции и сейчас работает в Винницкой областной государственной администрации. Сегодня она приехала сюда, чтобы ближе познакомится с университетом и заодно подать документы на поступление.

Я в Одесской юридической академии сегодня первый раз, много слышала о ней, но вот как-то приехать не получалось - школа, ЗНО, выпускной…Но я человек пунктуальный, ответственный, поэтому решила приехать в самый первый день вступительной кампании, подать документы и заодно познакомиться с университетом. Я знала по рассказам сестры, что Юракадемия очень красивая и очень современная, но ведь не зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. И Вы знаете, увиденное превзошло все мои ожидания – я даже и не думала, что в нашей стране бывают такие университеты, здесь реально как в европейской столице! Буду с нетерпением ждать результатов вступительной кампании, очень-очень хочу поступить в этот университет и учиться здесь! — выразила надежду абитуриентка Арина.

В первый день вступительной кампании многолюдно также и в Международном гуманитарном университете по адресу Фонтанская дорога, 33. Абитуриенты со всех уголков Украины съехались сюда, чтобы подать документы на поступление с помощью специалистов.

Хотелось бы отметить что на базе приёмной комиссии Международного гуманитарного университета работает Центр бесплатной помощи абитуриентам по созданию электронного кабинета. Центр работает без выходных. Также создан телефон горячей линии (048) 719-88-38, по которому каждый абитуриент может получить квалифицированную помощь сотрудника приёмной комиссии. — говорит Юлия Шарапановская, ответственный секретарь приёмной комиссии МГУ.

Поступающие подают документы в Институт права, экономики и международных отношений, Одесский медицинский институт, факультет лингвистики и перевода, а также факультет искусства и дизайна.

Я выбрала факультет лингвистики и перевода потому что мне это очень нравится и в школе у нас был ещё кружок китайского языка. Я его посещала и мне очень понравилось изучать историю, культуру Китая. Поэтому выбрала именно этот университет и этот факультет. — поделилась абитуриентка Виктория Кизима.

В принципе, я мог подать документы и из дома, но на мой взгляд поступление в университет – это очень важная вещь и здесь всё должно быть сделано чётко и правильно, а поэтому в я всё-таким решил прибегнуть к помощи специалистов в этом ответственном деле. Очень вежливые сотрудники, вместе с ними мы подали все необходимые документы буквально за 15 минут и к тому же, я получил ответы на все интересующие меня вопросы касательно процесса обучения. И если ещё вчера у меня были сомнения касательно факультета, специальности, то теперь я полностью уверен, что буду поступать в Институт права, экономики и международных отношений на специальность международное право.

— поделился с нами своими планами абитуриент Ярослав.

Подача документов в университеты для выпускников 11-х классов и колледжей продлится до 26 июля, а регистрация электронных кабинетов поступающих завершится 25 июля. Также в Украине продолжается вступительная кампания в колледжи. Выпускники 9-х классов могут подавать документы до 14 июля, а выпускники 11-х классов до 10 августа.

Консультационные центры при Одесской Юракадемии и Международном гуманитарном университете продолжат оказывать помощь всем абитуриентам в создании электронных кабинетов, регистрации и подаче документов. Отметим, что оба центра обеспечены современными компьютерами с бесперебойным Интернетом, а помощь абитуриентам оказывают высококвалифицированные специалисты, которые прошли специальную подготовку.