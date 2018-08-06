Одесская Юракадемия вошла в Топ лучших университетов страны

26 июля в нашей стране завершилась подача документов в учреждения высшего образования через личные электронные кабинеты абитуриентов, то есть закончился основной этап вступительной кампании-2018. По подсчётам количества заявлений, поданных поступающими, был составлен рейтинг самых популярных университетов Украины, в который уже традиционно вошёл Национальный университет «Одесская юридическая академия». Данный рейтинг опубликовал портал «Освіта.ua». НУ «ОЮА» стал одним из лидеров среди учреждений высшего образования по количеству заявлений от абитуриентов, поступающих на основе полного общего среднего образования.

С каждым годом всё большее количество молодых людей желают стать студентами именно этого университета и на это есть множество весомых причин.

Первая и самая главная причина – это высокое качество образования и перспективы успешного трудоустройства по окончании университета. Ведь по большому счету, конечной целью образования является не просто получение диплома, а, прежде всего, получение востребованной на рынке труда специальности и всех необходимых для работы в этой сфере знаний. Учебный процесс в университете организован таким образом, чтобы с первого курса студенты получали максимум необходимых практических знаний. Наряду с ведущими теоретиками в области отечественной науки в университете преподают практикующие юристы, журналисты, государственные служащие. С помощью инновационных подходов студентам в доступной форме излагают основы будущей профессии. К слову, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» огромное внимание уделяется подбору высококвалифицированного профессорско-преподавательского состава, здесь преподают более 60 докторов наук и более 400 кандидатов наук, научно-педагогические сотрудники университета регулярно проходят профессиональные стажировки заграницей и совершенствуют методики преподавания.

Несмотря на то, что Одесская Юракадемия не является профильной в сфере в IT, в образовательную деятельность активно внедряются информационные технологии и новейшие достижения технического прогресса. Материально-технической базе университета могут позавидовать многие учреждения высшего образования нашей страны – все учебные корпуса обустроены по последнему слову техники и оснащены всем необходимым оборудованием и бесперебойным доступом к сети Интернет. Лекционные аудитории оборудованы кинопроекторами и мультимедийными досками, что позволяет показывать студентам на занятиях презентации и демонстрировать обучающие фильмы. В этом году на базе университета был открыт ультрасовременный IT-центр, не имеющий аналогов в нашей стране, где проходят занятия не только по информатике, но и по иностранным языкам и целому ряду учебных дисциплин, а также проводятся интернет-олимпиады.

Лабораторией информационных технологий Национального университета «Одесская юридическая академия» было разработано первое в Украине мобильное приложение NU OUA GUIDE, позволяющее оперативно посмотреть расписание занятий и сориентироваться в учебном кампусе. Также учёные университета разработали уникальный чат-бот – помощник преподавателя и студента, который даёт возможность ознакомиться со всеми учебными материалами и просмотреть лекции по той или иной учебной дисциплине в режиме онлайн.

Важной составляющей образовательного процесса в НУ «ОЮА» являются профессиональные стажировки. На каждом курсе университета студенты проходят практику в органах Министерства юстиции Украины, Генеральной прокуратуры, Национальной полиции, судах, нотариате, органах местного самоуправления, посольствах, консульствах, ведущих юридических фирмах, средствах массовой информации, общественных организациях, где затем успешно трудоустраиваются по окончании университета.

Ещё одно важное обстоятельство, благодаря которому вот уже на протяжении многих лет Национальный университет «Одесская юридическая академия» занимает лидирующие позиции в сфере высшего образования – высокий уровень развития международного сотрудничества. Одесская Юракадемия является членом Европейской ассоциации университетов и сотрудничает с престижнейшими учреждениями высшего образования по всему миру. Университет регулярно посещают высокие гости и делегации из зарубежных стран, для студентов читают лекции и проводят мастер-классы известные зарубежные профессора, адвокаты, судьи, прокуроры, журналисты, дипломаты и политики. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на обучение и профессиональные стажировки в лучшие университеты Европы и США. Национальный университет «Одесская юридическая академия» тесно сотрудничает с Советом Европы, Венецианской комиссией, ОБСЕ, Европейским Судом по правам человека, различными отраслевыми международными и межправительственными организациями, что даёт возможность прохождения стажировок и дальнейшего трудоустройства студентов и выпускников в ведущих европейских институциях.

В частности, в нынешнем году студенты Одесской Юракадемии получили эксклюзивное право прохождения стажировок в Европейском парламенте и Центре Европейской политики. Благодаря налаженным академическим связям с лучшими университетами Европы, студенты могут параллельно учиться в европейском университете, продолжая обучение в НУ «ОЮА» и по окончании получить сразу два диплома.

Развитию международного сотрудничества корреспондирует углублённое изучение иностранных языков. Уже более 10 лет подряд в университете преподается курс лекций по юридическим дисциплинам на английском, немецком и французском. Также ведутся занятия на испанском и итальянском языках. Кроме лекций преподавателей НУ «ОЮА», студенты имеют возможность посещать лекции приглашенных преподавателей из зарубежных стран. А в 2016 году в университете основана инновационная магистерская программа по международному праву и праву Европейского Союза, в рамках которой преподавание всех учебных дисциплин ведётся полностью на английском языке. Благодаря высокому уровню владения иностранными языками студенты уже с первых лет обучения имеют возможность участвовать в конференциях, летних и зимних школах, судебных дебатах, которые проводятся в Европе и США, а также претендовать на участие во всевозможных англоязычных стипендиальных и грантовых программах. Полученный за время обучения международный опыт открывает широкие перспективы трудоустройства за рубежом – многие выпускники университета на сегодняшний день успешно работают в иностранных юридических компаниях, холдингах, а также преподают в ведущих европейских университетах.

В Одесской юридической академии созданы благоприятные условия не только для учёбы, но и для проживания и досуга студентов. Университет располагает 9-ю комфортабельными общежитиями, расположенными в непосредственной близости к учебным корпусам. Здесь созданы максимально комфортные условия для проживания студентов: круглосуточная охрана, надлежащее отопление и бесперебойная подача горячей воды в зимний период.

Спортивная база университета включает многофункциональные стадионы, тренажёрные и танцевальные залы, а также Центр спортивных единоборств, где студенты имеют возможность поддерживать себя в хорошей физической форме и профессионально заниматься спортом. Кроме того, спортивная инфраструктура университета пригодна не только для занятий физической культурой, но и для проведения всеукраинских и международных соревнований по самым различным видам спорта.

Во время летних каникул студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» имеют возможность оздоровиться на базе отдыха европейского класса в Затоке, причём за символическую плату – Первичная профсоюзная организация университета предоставляет 85-процентную скидку на путёвку.

Именно эти и другие показатели вот уже ни один год подряд обеспечивают Одесской юридической академии высокое место в рейтинге лучших университетов Украины и популярность среди поступающих как из нашей страны, так и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Напомним, что ранее по рейтингу Министерства образования и науки Украины Национальный университет «Одесская юридическая академия» возглавил ТОП-6 вузов по количеству зарегистрировавшихся на ВНО в магистратуру.

Более того, НУ «ОЮА» снова стал одним из лучших университетов по количеству студентов, которые показали высокие результаты при сдаче тестирования, поступая в магистратуру. В среднем показатель по университету составил 94,3 %, что является одним из лучших показателей по стране. В тоже время некоторые факультеты показали 100 % успешной сдачи, например, факультет журналистики, факультет гражданской и хозяйственной юстиции, факультет психологии, политологии и социологии, и другие.