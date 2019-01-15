Более тысячи выпускникам Одесской юридической академии вручили дипломы магистров

17 января состоялось торжественное вручение дипломов магистров выпускникам Национального университета «Одесская юридическая академия».

В огромном зале для торжественных событий дома «Ренессанс» была представлена в этот вечер вся Украина: Львов, Тернополь, Винница, Херсон, Киев, Николаев… – словом, большая дружная семья. Эти молодые люди отправились за знаниями в Одессу, избрав для обучения лучший вуз нашей страны – Национальный университет «Одесская юридическая академия». И сегодня этим юношам и девушкам вручают документ, который станет их проводником в сфере юриспруденции и других сферах наук.

На открытии торжества был исполнен гимн Украины.

Впервые за всю 21-летнюю историю нашего вуза вручение дипломов проходит в самом начале Нового года. И это очень символично, ведь сегодняшний день, как еще одно яркое событие в череде новогодне-рождественских праздников, знаменует собой не просто окончание учёбы, но и начало совершенно нового этапа в жизни каждого из Вас.

Сегодня из стен Национального университета «Одесская юридическая академия» выпускается более тысячи человек – и я очень рад, что многие выпускники получают дипломы с отличием. Здесь присутствуют дипломированные юристы, журналисты, политологи, социологи –представители разных профессий, но все они объединены одним стремлением – работать на благо нашего государства.

Нынешний выпуск особенный ещё и тем, что впервые мы выпускаем магистров по специальности «Международная журналистика». Более пяти лет назад мы открыли этот факультет, ни минуты не сомневаясь в успешной реализации данного проекта. И знаете, мы не ошиблись. С первых курсов обучения студенты-журналисты стали работать в ведущих СМИ нашего города и страны – на телеканалах и радио, в редакциях газет студентами.

Только самое лучшее можно сказать и о наших магистрах права. Многие из Вас уже сейчас работают в юридических фирмах, судах, правоохранительных органах, общественных организациях, многие не один год проработали в Юридической клинике и на момент выпуска обладают солидным юридическим опытом.

Я горжусь нашими социологами и политологами, которые являются многократными победителями престижных всеукраинских олимпиад и конкурсов научных работ. Дорогие выпускники, именно благодаря Вам был проведён самый массовый в нашей стране социологический опрос «Одесса –город счастливых людей», вошедший в Книгу Рекордов Украины.

Вы можете быть уверенны в завтрашнем дне и совершенно не переживать по поводу будущего места работы. В то время как другие университеты не заботятся о трудоустройстве своих студентов и выпускают их буквально в никуда, мы заключаем договора о трудоустройстве наших выпускников, гарантируя им первое рабочее место в государственных органах, органах местного самоуправления, на предприятиях и организациях. Только в прошедшем году вуз подписал меморандум о сотрудничестве с Национальной полицией Украины, Межведомственным научно-исследовательским центром при Совете национальной безопасности и обороны Украины, Национальным антикоррупционным бюро, адвокатскими фирмами и объединениями. Уверен, что многие уже трудоустроены по специальности, а те, кто ещё не определился с местом работы, обязательно смогут сделать это в ближайшее время – работодатели всех уровней с радостью берут к себе наших выпускников.

Я уверен, что годы, проведённые в Национальном университете «Одесская юридическая академия», были насыщенными и яркими, а в Вашей памяти остались только радостные события. Дорогие друзья! Будьте счастливы! И помните – двери родной Альма матер всегда открыты для Вас. В добрый путь!

Вчерашние студенты, а сегодня выпускники, носящие гордое звание магистры в традиционном академическом облачении: мантии и квадратной шапочке, а также их родители, друзья и родственники были по-особому взволнованны, грустили и радовались одновременно.

Праздничным был этот день не только для студентов, но и для всего профессорско-преподавательского состава.

Выступая от имени выпускников Виктория Ганусовская заметила:

Эти шесть лет учебы запомнятся на всю жизнь. Наступает новый этап в жизни каждого, в сферах разных юридических профессий. Но все мы будем стоять на страже законности и справедливости, с гордостью нести почетное звание выпускника Национального университета «Одесская юридическая академия» и станем неотъемлемой частью правовой элиты правового государства. И будьте уверены, уважаемый Сергей Васильевич, наши дорогие педагоги и родители, мы вас не подведем.

Впервые из стен Национального университета «Одесская юридическая академия» в этом году выпускаются магистры по специальности «международная журналистика». От имени первого выпуска журналистов слова благодарности в адрес руководства и всего профессорско-преподавательского состава выразила Наталия Опара.

Ровно пять с половиной лет назад руководство нашей родной Альма Матер в очередной раз пошло на очень смелый эксперимент и прогрессивный шаг - на базе университета стартовала подготовка совершенно новой, творческой специальности и был открыт Факультет Журналистики. За эти годы мы смогли полностью убедиться в том, что журналистика – это невероятно интересная, сложная, захватывающая и многогранная профессия. И только лишь у нас была уникальная возможность, которой до сих пор не могут похвастаться студенты-журналисты других вузов нашей страны, - это возможность реализоваться на профессиональном поприще. Сегодня в этом зале многие из выпускников – это успешные телеведущие, радиоведущие, редакторы, фотографы, операторы, журналисты, которые создают авторские медийные проекты не только в Одесских СМИ, но и в ведущих СМИ по всей Украине, в том числе и на центральных телеканалах.

Глубокоуважаемый Сергей Васильевич, позвольте от имени всех выпускников нашего факультета выразить Вам слова огромной благодарности за всестороннюю поддержку, которую мы ощущали на протяжении всех этих лет, за Ваши мудрые советы, за то, что как народный депутат Украины Вы способствуете установлению свободы слова в нашей стране и создаете условия для развития СМИ, представляющих различные точки зрения. И самое главное, что приобщаете к работе в журналистике как можно больше молодежи.

Продолжила выпускница факультета психологии, политологии и социологии Марина Бушуева.

Мы прошли длинный и сложный путь – от посвящения в студенты и сдачи первой сессии до успешной защиты своих магистерских работ.

В этот торжественный и немного грустный день хочется выразить слова благодарности. Вместе с нами вы шли бок-о-бок и благодаря вам мы получили прочные знания, необходимые умения и навыки, проявили свои способности и таланты, а также определили свой будущий путь. Мы обещаем брать с вас пример и достойно справляться с любыми жизненными испытаниями. Спасибо Вам за все!

Отдельно, хотелось бы выразить слова благодарности президенту Национального университета «Одесская юридическая академия», академику Кивалову Сергею Васильевичу. В нашем вузе, благодаря Вашим усилиям, Сергей Васильевич, созданы лучшие условия для подготовки не только юристов, но и специалистов в различных областях знаний. С открытием факультета психологии, политологии и социологии в НУ «ОЮА» - Одесса стала центром развития таких наук как политология и социология.

Это науки о взаимоотношениях внутри общества, о том, как работает государство, гражданский сектор. Сегодня это особенно важно для Украины, в которой мы все еще строим демократическую страну. И от молодого поколения во многом зависит, какой эта страна будет. Теперь, зная базовые положения политической и социологической науки, вместе мы сможем построить по-настоящему демократическую процветающую Украину.

Каждый выпускник под громкие аплодисменты присутствующих в зале родителей получил «путевку» в жизнь и искренние пожелания.

Всего в этом году вуз выпустил более тысячи магистров –профессионалов, большинство из которых – с отличием.

Ребята рассказывают, что 6 лет шли к намеченной цели, усердно учились, проходили практику и теперь со всей ответственностью и багажом знаний готовы приступить к работе. А кто-то из них выберет аспирантуру, пойдет учиться на стационар или заочно. Ведь в Национальном университете «Одесская юридическая академия» – пять специализированных советов по защите докторских диссертаций – по праву, политологии, социологии, психологии. Такое беспрерывное обучение, начиная с колледжей после 9-го класса, и далее – бакалавр, специалист, магистр, доктор наук, – дает свои несомненные плоды.

Выпускник социально-правового факультета НУ «ОЮА» Борис Пашутин признался:

Я счастлив, что достиг цели – стал магистром, получил красный диплом, как и хотел. Я хочу поблагодарить нашего президента Сергея Васильевича Кивалова, нашего декана, которая все эти годы была к нам требовательна и добра, и своих родителей. Я уже работаю помощником адвоката и в целом вижу для себя в будущем хорошие перспективы. Возможно, что опять захочу учиться, чтобы получить второе образование, уже экономическое.

Действительно, благодаря высокой квалификации и качеству знаниий в сфере юриспруденции многие выпускники уже трудоустроены.

Выпускник социально-правового факультета Евгений Вивчар:

Перед выпускниками нашего вуза открыто много путей. Мы можем работаеть в различных сферах науки, в том числе информационных технологий. Я очень признателен руководству университета и нашему Президенту Сергею Васильевичу Кивалову за полученные знания, за неформальное, непредвзятое отношение к нам, студентам. Мне посчастливилось получать стипендию Президента Украины. И мне посчастливилось, будучи еще студентом, обрести работу в IT-сфере.

Выпускница факультета политологии, социологии и психологии Алена Костынюк неоднократно становилась призером олимпиад по политологии и конкурсов научных студенческих работ, причем, не только на украинском, но и на английском языке. Дважды становилась стипендиатом Верховной Рады Украины. Весь последний семестр учебы получала стипендию Президента Украины. И дважды получала гранты на собственные научные исследования. Один из них девушка уже реализовала, другой находится в процессе реализации.

Если честно, – призналась Алена Костынюк,– сегодня все утро сдерживала слезы от осознания того, что моя студенческая жизнь заканчивается. Но я ухожу с огромным багажом знаний и побед за плечами. За шесть лет все галочки напротив того, что я хотела достичь, проставила, всего достигла. Сейчас я прохожу отбор на программу стажировки в Верховную Раду Украины. И если пройду, то моя практика начнется в начале февраля. Впереди – аспирантура. Хочу связать свою жизнь с наукой и уже пошла по этой стезе. Так как я политолог, то вижу себя специалистом, который будет заниматься классическим political-science, развитием политической науки в Украине. Хочется развивать украинскую школу политологии.

После завершения торжественной церемонии радостные выпускники ещё долго не расходились. Они фотографировались, обменивались поздравлениями, обнимались, вспоминая самые яркие моменты студенческой жизни. А когда прозвучал гимн родного университела, – многие прослезились.

Конечно же, не обошлось без любимой студентами традиции - подкинуть вверх, «на удачу», свои головные уборы.