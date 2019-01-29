Помогите спасти жизнь 15-летнему Родиону!

Родиону два месяца не могли поставить диагноз. В январе 2018 стало известно, что у юноши рак крови - лейкоз. К этому моменту он находился уже в очень тяжелом состоянии, и врачи Одесской детской гематологии приступили к химиотерапии.

После первого блока, родители приняли решение перевезти Родиона в Минск. Он провел в больнице 8 месяцев с февраля по октябрь. Прошел 8 курсов химиотерапии и 8 курсов лучевой. В общей сложности было потрачено более 40 000 долларов. Семья справилась с этой суммой.

В октябре 2018 года Родион вернулся домой. Однако, 21 декабря, за пару дней до Дня рождения врачи определили рецидив. Назначили пересадку костного мозга, которую не делают в Украине. Чтобы осуществить пересадку человек должен снова войти в ремиссию и находиться в ней несколько месяцев. Для этого назначили еще три блока химиотерапии стоимостью в 30 000 долларов. Все члены семьи снова собрали эту сумму, и Родион приступил к лечению.

Но учитывая, что у него случился очень ранний рецидив, терапия была прописана с использованием препарата стоимостью в 130 000 долларов. Без него невозможно провести операцию. Средств у родных и близких уже не осталось.

Родители Родиона просят всех неравнодушных помочь спасти жизнь сыну.

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