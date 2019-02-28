Выпускникам Одесской юридической академии вручили дипломы магистров в Киеве и Одессе

Структура Национального университета «Одесская юридическая академия» позволяет студентам получать образования в разных городах Украины, где работают факультеты вузы – в Одессе, Киеве, Николаеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах и Кривом Роге. Так, Сергей Кивалов вручил более сотни дипломов выпускникам магистратуры Киевского института интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии по специальностям "Право", "Международное право", "Правоохранительная деятельность" и "Менеджмент".
Отметим, вуз проводит подготовку по различным направлениям, в том числе по уникальной специальности - право интеллектуальной собственности. С 2019 года будет открыт набор на факультет кибербезопасности и цифровых технологий, который уже успешно действует в Одесской юридической академии. Таких специалистов уже ждут на работе в ведущих IT-компаниях и Центре цифровизации и кибербезопасности Министерства инфраструктуры Украины.
- говорит Президент Национального университета «Одесская юридическая академия».
В тот же день также был подписан меморандум о сотрудничестве между Киевским институтом интеллектуальной собственности и права и Главным территориальным управлением юстиции в Киеве. Согласно договору студенты вуза смогут проходить стажировку в территориальном управлении юстиции с возможностью дальнейшего трудоустройства.
- отметил начальник теруправления юстиции в Киеве Станислав Куценко.
Киевский институт интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии единственный в Украине готовит специалистов по интеллектуальной собственности.
- отметил директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии Василий Фелик.
Растет и расширяется материально-техническая и спортивная база Киевского института интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии.
- отметил Сергей Кивалов.
Кроме того, отметим, что вручение дипломов также состоялось и в городе Одессе. Так, список выдающихся выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия» пополнил народный депутат Вадим Новинский.
В торжественной обстановке в актовом зале вуза диплом магистра права парламентарию вручил Президент университета Сергей Васильевич Кивалов.
У нас самый лучший коллектив не только в Украине. Я горжусь своими студентами, горжусь преподавателями, сотрудниками, потому что наши выпускники – это гордость нашего университета. Наши выпускники – это самые перспективные и востребованные молодые специалисты. О высоком уровне Национального университета «Одесская юридическая академия» свидетельствует и тот факт, что ведущие политики страны имеют за честь оканчивать наш вуз», - отметил Сергей Кивалов.
Для Вадима Новинского это не первый диплом в его жизни, но нардеп признался, что во время вручения, он волновался даже больше, чем во время сдачи первого экзамена. Политик поблагодарил Президента вуза и профессорско-преподавательский состав за полученные знания и терпение.
- отметил Вадим Новинский.
Вадим Новинский также обратился к студентам университета. Он отметил, что сейчас они проходят самый важный этап в своей жизни – этап формирования знаний, который станет фундаментом их будущего.
- подчеркнул Вадим Новинский.
Сергей Кивалов отметил, что успешность вуза определяется востребованностью его выпускников. Уже принимая студентов на первый курс университет берет на себя обязательство их трудоустройства. Это и отличает Национальный университет «Одесская юридическая академия» от других учебных заведений.
- отметил Сергей Кивалов.
Что касается вступительного тестирования для поступления в магистратуру по специальностям «право» и «Международное право», то в Одесской Юракадемии делают всё возможное, чтобы помочь выпускникам-бакалаврам успешно сдать его. Специально был изменен формат проведения семинарских занятий для 4-х курсов, когда наряду с устными ответами, студенты проходят тестирование по каждой из тем и, таким образом, тренируются перед решающим тестированием.