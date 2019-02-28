Выпускникам Одесской юридической академии вручили дипломы магистров в Киеве и Одессе

Структура Национального университета «Одесская юридическая академия» позволяет студентам получать образования в разных городах Украины, где работают факультеты вузы – в Одессе, Киеве, Николаеве, Ивано-Франковске, Черновцах, Черкассах и Кривом Роге. Так, Сергей Кивалов вручил более сотни дипломов выпускникам магистратуры Киевского института интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии по специальностям "Право", "Международное право", "Правоохранительная деятельность" и "Менеджмент".

Отметим, вуз проводит подготовку по различным направлениям, в том числе по уникальной специальности - право интеллектуальной собственности. С 2019 года будет открыт набор на факультет кибербезопасности и цифровых технологий, который уже успешно действует в Одесской юридической академии. Таких специалистов уже ждут на работе в ведущих IT-компаниях и Центре цифровизации и кибербезопасности Министерства инфраструктуры Украины.

Мы подписали договор с Министерством инфраструктуры Украины, что даст возможность выпускникам данной специальности сразу же устроиться на работу. К тому же обещают достойную оплату – 40-50 тыс. гривен. Сегодня очень многие студенты проявили желание учиться параллельно на факультете кибербезопасности и информационных технологий. Для этого созданы все условия. За последнее время нами был открыт ультрасовременный IT-центр, а также первый в Украине Центр кибербезопасности и информационных технологий. Оба центра оборудованы компьютерами последнего поколения.

- говорит Президент Национального университета «Одесская юридическая академия».

В тот же день также был подписан меморандум о сотрудничестве между Киевским институтом интеллектуальной собственности и права и Главным территориальным управлением юстиции в Киеве. Согласно договору студенты вуза смогут проходить стажировку в территориальном управлении юстиции с возможностью дальнейшего трудоустройства.

Для нас это даст возможность получить новые кадры. Потому что не секрет, что каждый человек, который приходит в юстицию города Киева, остается у нас на работе. А вариантов прийти к нам есть только три: первое – стажировка, второе – это практика, и третье – волонтерство. То есть, будучи еще студентом можно начать работать с юстицией города Киева. Мы даем эти возможности. А сотрудничать можно в нескольких направлениях, поэтому надеемся, что мы получим новые хорошие кадры, которые пополнят ряды тысячной юстиции города Киева.

- отметил начальник теруправления юстиции в Киеве Станислав Куценко.

Киевский институт интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии единственный в Украине готовит специалистов по интеллектуальной собственности.

Этих специалистов сегодня выпускаем только мы. И сегодня гордимся нашими выпускниками, которые работают в разных структурах. Преимущество нашего вуза в том, что не только мы заботимся о том, чтобы наши студенты комфортно себя чувствовали, и мы все видим, что они учатся в европейских условиях, и в этом заслуга Президента нашего университета – Сергея Васильевича Кивалова.

- отметил директор Киевского института интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии Василий Фелик.

Растет и расширяется материально-техническая и спортивная база Киевского института интеллектуальной собственности и права Одесской юридической академии.

У нас в планах – открытие нового спорткомплекса. Мы готовим полностью стадион, беговые дорожки, площадки для волейбола, баскетбола, трибуны. Как только весной позволят условия, мы сразу же начнем работы. Думаю, за полтора года мы закончим здесь стадион.

- отметил Сергей Кивалов.

Кроме того, отметим, что вручение дипломов также состоялось и в городе Одессе. Так, список выдающихся выпускников Национального университета «Одесская юридическая академия» пополнил народный депутат Вадим Новинский.

В торжественной обстановке в актовом зале вуза диплом магистра права парламентарию вручил Президент университета Сергей Васильевич Кивалов.

У нас самый лучший коллектив не только в Украине. Я горжусь своими студентами, горжусь преподавателями, сотрудниками, потому что наши выпускники – это гордость нашего университета. Наши выпускники – это самые перспективные и востребованные молодые специалисты. О высоком уровне Национального университета «Одесская юридическая академия» свидетельствует и тот факт, что ведущие политики страны имеют за честь оканчивать наш вуз», - отметил Сергей Кивалов.

Для Вадима Новинского это не первый диплом в его жизни, но нардеп признался, что во время вручения, он волновался даже больше, чем во время сдачи первого экзамена. Политик поблагодарил Президента вуза и профессорско-преподавательский состав за полученные знания и терпение.

Без Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова этого вуза вообще не было бы. Он сделал этот вуз, вывел его на самые престижные позиции, на первую ступень среди юридических вузов Украины. В этом исключительно его заслуга, и конечно же, всего профессорско-преподавательского состава. Уверен в том, что знания, которые были получены мной в этих стенах, помогут принимать качественные законы в Верховной Раде, потому что качество законов, которые принимаются у нас, оставляет желать лучшего, и, если бы все депутаты в Верховной Раде закончили Одесскую юридическую академию, наверное, в нашей стране принимались хорошие законы и они бы выполнялись.

- отметил Вадим Новинский.

Вадим Новинский также обратился к студентам университета. Он отметил, что сейчас они проходят самый важный этап в своей жизни – этап формирования знаний, который станет фундаментом их будущего.

На вас лежит огромная ответственность за судьбу нашей страны, потому что вам предстоит вернуть людям веру в законность, а значит вернуть веру в украинское государство. У многих сейчас есть вопросы к тому, как работает судебная, правоохранительная системы – и на вас ответственность, чтобы все это изменить. Чтобы адвокаты соревновались в знании кодексов, а не кто лучше знает судью, чтобы законодатели, когда принимали новые законы, исполняли старые законы, и самое важное – чтобы закон был справедливым, а справедливость законной.

- подчеркнул Вадим Новинский.

Сергей Кивалов отметил, что успешность вуза определяется востребованностью его выпускников. Уже принимая студентов на первый курс университет берет на себя обязательство их трудоустройства. Это и отличает Национальный университет «Одесская юридическая академия» от других учебных заведений.

Нами подписан меморандум о трудоустройстве выпускников с Министерством инфраструктуры Украины, Генеральной прокуратурой Украины, Национальном антикоррупционном бюро, Национальной полицией Украины. Из стен университета выходят самые лучшие следователи. В этом году был подписан очередной меморандум с Национальной полициейУкраины. Также достигнута договоренность о сотрудничестве с Государственным бюро расследований.

- отметил Сергей Кивалов.

Что касается вступительного тестирования для поступления в магистратуру по специальностям «право» и «Международное право», то в Одесской Юракадемии делают всё возможное, чтобы помочь выпускникам-бакалаврам успешно сдать его. Специально был изменен формат проведения семинарских занятий для 4-х курсов, когда наряду с устными ответами, студенты проходят тестирование по каждой из тем и, таким образом, тренируются перед решающим тестированием.