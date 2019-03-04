Президент Украины подписал Закон о придании Куяльнику статуса курорта государственного значения

Куяльник стал курортом государственного значения. Соответствующий Закон подписал Президент Украины Пётр Порошенко в ходе своего рабочего визита в Одессу.

Курорт Куяльник является одним из старейших грязевых курортов нашей страны. Для того, чтобы получить возможность провести комплекс мер по спасению лимана и курорта «Куяльник», необходимо было, прежде всего, придать ему статус курорта государственного значения. Именно за это на протяжении многих лет последовательно боролся народный депутат Украины Сергей Кивалов, который направил десятки депутатских запросов Премьер-министру, в профильные министерства и ведомства.

Напомним, что еще в 2013 году Сергей Кивалов подал в Верховную Раду законопроект о придании природному комплексу Куяльник статуса охраняемого государственного объекта. Тем временем в Одесской Юракадемиипроходило множество конференций и круглых столов, направленных на спасение лимана. Параллельно с работой ученых - в частности экологов и юристов - народный депутат Украины вел переговоры с первыми лицами стране.

Тогда инициатива парламентария получила положительную оценку Премьер-министра Украины, по результатам запроса было дано поручение совместно Министерству экономического развития и торговли Украины и специалистам Одесской областной государственной администрации доработать данный вопрос.

Следующий шаг был сделан в 2017 году. В апреле на заседании Верховной Рады Украины был оглашен и направлен на рассмотрение Премьер-министру Украины очередной депутатский запрос Сергея Кивалова относительно природного комплекса Куяльник.

На депутатский запрос последовала реакция Министерства экономического развития и торговли Украины.

А осенью 2017 года еще одно обращение народного депутата о судьбе курорта Куяльник поступило в Одесскую областную госадминистрацию. Стоит отметить, что руководство Одесской области поддержало инициативу народного депутата.

И в 2018 году, благодаря усилиям нардепа и поддержке в этом вопросе со стороны Одесской облгосадминистрации, сессия Одесского областного совета приняла решение о финансировании необходимых мероприятий для спасения двух проблемных лиманов Одесской области – Тилигульского и Куяльницкого на сумму 38 млн. грн.

В ноябре 2018 года члены комитета по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма рекомендовали Верховной Раде принять соответствующий законопроект. Его одобрение было единогласным. Следующим этапом стало вынесение законопроекта непосредственно в сессионный зал Верховной Рады и принятие закона.

5 декабря, парламент принял законопроект «Об объявлении природных территорий Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения», «за» проголосовали 231 депутат.

Борьба за спасение Куяльницкого природного комплекса была долгой, но ознаменовалась победой.Вся водосборная зона Куяльницкого лимана, а это более 2,2 тыс. км, получает статус охраняемой территории. А это значит, что у контролирующих органов теперь есть законные основания требовать соблюдения природоохранного законодательства.