В Одессе прошел чемпионат области по спортивной аэробике

Четвертый год подряд общественная организация «Федерация аэробики г. Одессы» проводит чемпионат Одесской области по спортивной аэробике на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Университет» Международного гуманитарного университета, что расположился на 8-й станции Большого Фонтана.
Необыкновенно красочное зрелище ожидало всех, кто пришел посмотреть на соревнование, поддержать своих близких, коллег, друзей. Спортсмены показывали свое мастерство как индивидуально, так и в группах, демонстрируя навыки в базовых композициях, произвольной программе и танцевальной гимнастике. Сегодня в соревнованиях принимают участие дети самого разного возраста, совсем маленькие - 9-11 лет, постарше - 12-14 лет (категория «кадеты»), в 15-17 спортсмены уже соревнуются между собой в категории «юниоры» лет, представлены на и взрослые – от 18 лет и старше. Всего в чемпионатесвое спортивное мастерство продемонстрировали около 250 спортсменов.
Поприветствовал всех собравшихся народный депутат Украины, президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов:
Спортсмены Федерации аэробики города Одесса постоянно принимают участие в чемпионатах Украины, а также чемпионатах Европы. Уже совсем скоро, 4 мая, для младших, на той же площадкеспортивно-оздоровительного комплекса МГУ состоится чемпионат Украины в этом прекрасном виде спорта, сочетающем в себе спортивные и танцевальные элементы.
- говорит Сергей Кивалов.
– рассказала президент Федерации аэробики г. ОдессыЛина Пойденко.
По словам Лины Пойденко, вырастая, девочки не оставляю аэробику, а идут дальше, часто становятся тренерами в этом одновременно изящном, пластичном, строго спортивном и все же танцевальном виде спорта.
Участницы соревнований хоть и волнуются, но все же умеют взять себя в руки, этому их научили тренера. Их ведет вперед спортивный азарт и стремление к победе.
Победителям соревнований Сергей Кивалов вручил заслуженные бронзовые, серебряные и золотые медали.
Следующие соревнования, в которых примут участие спортсмены Федерации аэробики города Одесса, состоятся 12-13 апреля в г. Южноукраинск. Это будут Всеукраинские соревнования физкультурно-спортивного общества Украины. 20-21 апреля спортсмены Федерации аэробики города Одесса примут участие в чемпионате Украины среди юниоров и взрослых, который состоится в Киеве.