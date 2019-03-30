В Одессе прошел чемпионат области по спортивной аэробике

Четвертый год подряд общественная организация «Федерация аэробики г. Одессы» проводит чемпионат Одесской области по спортивной аэробике на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Университет» Международного гуманитарного университета, что расположился на 8-й станции Большого Фонтана.

Необыкновенно красочное зрелище ожидало всех, кто пришел посмотреть на соревнование, поддержать своих близких, коллег, друзей. Спортсмены показывали свое мастерство как индивидуально, так и в группах, демонстрируя навыки в базовых композициях, произвольной программе и танцевальной гимнастике. Сегодня в соревнованиях принимают участие дети самого разного возраста, совсем маленькие - 9-11 лет, постарше - 12-14 лет (категория «кадеты»), в 15-17 спортсмены уже соревнуются между собой в категории «юниоры» лет, представлены на и взрослые – от 18 лет и старше. Всего в чемпионатесвое спортивное мастерство продемонстрировали около 250 спортсменов.

Поприветствовал всех собравшихся народный депутат Украины, президент Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов:

Федерация аэробики нашего города показывает очень хорошие результаты, и глядя на Ваши успехи, все больше и большей детей хочет заниматься аэробикой и гимнастикой. Я знаю, что впереди, в течении ближайшего месяца у вас будет несколько важных всеукраинских соревнований, где Вы будете представлять наш город и всю Одесскую область, и я уверен, что сегодняшние соревнования станут замечательным стимулом к победам на предстоящих первенствах Украины.

Спортсмены Федерации аэробики города Одесса постоянно принимают участие в чемпионатах Украины, а также чемпионатах Европы. Уже совсем скоро, 4 мая, для младших, на той же площадкеспортивно-оздоровительного комплекса МГУ состоится чемпионат Украины в этом прекрасном виде спорта, сочетающем в себе спортивные и танцевальные элементы.

Этот проект один из самых удачных для Одессы, для Приморского района и для всей страны, потому что все солидные чемпионаты Украины, чемпионаты Европы и мира и по гимнастике, спортивной аэробике, борьбе, боксу – все проходят здесь. Я горжусь этим проектом. Спортивный комплекс построен на средства заработанные Международным гуманитарным университетом, здесь нет ни одной копейки средств из государственного бюджета. И сегодня мы продолжаем модернизировать нашу спортивную базу, проводя реконструкцию двух многофункциональных футбольных полей с трибунами для зрителей и теннисного корта, расположенных на 8-й станции Большого Фонтана.

- говорит Сергей Кивалов.

Турниры по спортивной аэробике мы проводим уже 25 лет, и с гордостью могу сказать, что одесситы занялись этим удивительным видом спорта первые в Украине. С прошлого года чемпионат стал открытым, поскольку мы убедились в том, что очень многие хотя принимать в нем участие. И конечно спортивную площадку мы менять не будем, потому что здесь есть все для комфортного выступления участников соревнования, тренеров, зрителей. Огромное спасибо народному депутату Сергею Кивалову за то, что он предоставляет нам возможность пользоваться таким современным спорткомплексом и делает все для развития спорта в нашем городе и стране.

– рассказала президент Федерации аэробики г. ОдессыЛина Пойденко.

По словам Лины Пойденко, вырастая, девочки не оставляю аэробику, а идут дальше, часто становятся тренерами в этом одновременно изящном, пластичном, строго спортивном и все же танцевальном виде спорта.

Участницы соревнований хоть и волнуются, но все же умеют взять себя в руки, этому их научили тренера. Их ведет вперед спортивный азарт и стремление к победе.

С тех пор, как начала тренироваться, никаким другим спортом заниматься не хочу. Здесь нас учат всему, что надо, и умению двигаться, и танцу, и тело становиться сильным, тренированным. Кроме того – это так красиво!



– делиться своим впечатлением одна из участниц, 13-летняя Татьяна.

Победителям соревнований Сергей Кивалов вручил заслуженные бронзовые, серебряные и золотые медали.

Следующие соревнования, в которых примут участие спортсмены Федерации аэробики города Одесса, состоятся 12-13 апреля в г. Южноукраинск. Это будут Всеукраинские соревнования физкультурно-спортивного общества Украины. 20-21 апреля спортсмены Федерации аэробики города Одесса примут участие в чемпионате Украины среди юниоров и взрослых, который состоится в Киеве.