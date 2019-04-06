В преддверии Дня освобождения города в Одесской Юракадемии чествовали ветеранов

10 апреля Одесса отмечает 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Накануне этой знаменательной даты уже по доброй традиции в национальном университете «Одесская юридическая академия» для ветеранов был организован торжественный прием.

Праздничное мероприятие началось у памятника «Спасенное детство», который находится на территории университета. В 20-е годы здесь находился Детгородок, который состоял из 29 детских домов, 14 мастерских и лечебно-воспитательные школы. В 40-м году он был реорганизован в крупнейшее в Украине ремесленное училище, где учились 1,5 тысячи воспитанников Детгородка. Многие из них погибли в борьбе с фашизмом в годы войны. В память о них в 1987 году был установлен памятник «Спасенное детство».

В торжественном возложении цветов к подножию памятника приняли участие народные депутаты Украины Сергей Васильевич Кивалов и Вадим Владиславович Новинский. После церемонии возложение депутаты поздравили ветеранов с праздником и отметили активистов ветеранского движения почетными грамотами и наградами.

В этом зале собрались те, кто непосредственно принимал участие в освобождении Одессы, кто защищал нашу Родину, кто трудился в послевоенные годы, восстанавливал наш город, строил больницы, школы. К сожалению, некоторые политики пытаются переписать историю. Но в городе-герое Одессе такая позиции не приемлема. И очень здорово, что это понимает молодежь. Студенты, которые сегодня исполняют песни военных лет, воспринимают этот день как праздник и вряд ли смогут относиться к этому иначе,

- отметил Сергей Кивалов.

Неотъемлемой частью торжественного приема является праздничный концерт, подготовленный студентами Центра культуры Одесской юридической академии. Вместе с молодежью песни военных лет с удовольствием пели и ветераны.

Эти люди – это живая легенда, живая история тех событий, которые прошли 75 лет назад, и в наше время, когда в угоду действующей власти и президенту Порошенко историю пытаются переписать, ее несут с собой эти люди, передавая от каждого человека по цепочке – от сердца к сердцу. Каждый привносит свой взгляд на те страшные события, которые происходили 75 лет назад, и мы должны делать из этого выводы. Брать с них пример мужества, стойкости, что и никакие невзгоды, никакие потрясения, которые претерпевает наша страна, нам не страшны. Все равно правда восторжествует, и вернутся памятники воинам-освободителям, и улицы опять будут носить имена настоящих героев. Думаю, что этот апрель будет месяцем освобождения нашей страны и Одессы от всего того, что нас сейчас окутывает,

- поделился Вадим Новинский.

Живых свидетелей истории с каждым годом становится все меньше. Сегодня в Одесской области проживают около тысячи участников боевых действий, из них 600 человек – в Одессе. Участников освобождения города в живых осталось всего восемь. На подвигах героев Великой Отечественной войны выросло не одно поколение.

Когда войска 3-го Украинского фронта освобождали Одесский регион, Николай Петрович Лейфура, генерал-лейтенант, глава совета ветеранов войны-однополчан г. Одессы, был еще ребенком. Самоотверженность и мужество советских солдат вдохновили его на то, чтобы посвятить свою жизнь военной службе. Впоследствии ему довелось 4,5 года быть командиром знаменитой 295-й стрелковой дивизии, участвовавшей в освобождении Одессы. Поэтому день 10 апреля дорог для него особенно.

Уже многие годы нас поддерживает Сергей Васильевич Кивалов - один из самых уважаемых депутатов Верховной Рады. Ему не нужно задавать никаких дополнительных вопросов, никаких просьб, он сам по состоянию своей души понимает, на что нужно обратить внимание. И дай бы Бог, чтобы в нашем государстве у руля были только такие руководители,

- отметил генерал-лейтенант Николай Лейфура.

Очень важно то, что делает Сергей Васильевич Кивалов. Очень важны такие мероприятия, как сегодня, чтобы ветераны города были здесь и вспоминали эту годовщину. Такие праздники надо проводить вместе с ветеранами, чтобы они могли рассказать молодежи, как это было, какой ценой досталась нам Победа. Потому что многие стали забывать, - добавил Председатель городского совета ветеранов Вячеслав Добровольский.

В числе тех, кто освобождал Одессу, были родители Надежды Агзамовны Прокопышиной. Ее заслуги как активного участника ветеранского движения были отмечены Сергеем Киваловым орденом Святой Татьяны.

По мере продвижения войск, когда освобождали одну улицу за другой, все жители Одессы считали за счастье пригласить к себе во двор, угостить нехитрым своим угощением, а самое главное в этот день вышли из катакомб партизаны, которые провели там два с лишним годом. Мы 75 лет помним об этом и будем помнить еще столько, сколько будет жить этот город,

- поделилась воспоминаниями Надежда Агзамовна.

Чтят и помнят подвиг героев-освободителей Одессы и те, кто родился в мирное время.

Одесса – город-герой. Я этим горжусь, тем, что я тоже здесь вырос. Хочу сказать низкий поклон тем людям, которые не жалели свои жизни за свободу и независимость нашей страны, за поколения за нас,

- отметил заместитель главы Областной организации Украинской морской партии Сергей Кивалова Валентин Продаевич.

Освобождение Одессы в истории освобождения Украины занимает особое место. Городу было присвоено звание Героя за героическую оборону, которую советские войска при поддержке местных жителей держали более 73 дней. Также блестяще была проведена операция по освобождению города – с минимальными потерями и разрушениями.

Одесса – это не просто жемчужина у моря. Это жемчужина нашей истории. Вспомним, какой ценой досталась фашистам взятие Одессы. Именно здесь был заложен первый камень срыва гитлеровского плана «молниеносной войны». Ветераны считают своей задачей сохранить память о той великой и страшной войне, чтобы это больше никогда не повторилось, чтобы их дети, их внуки, их правнуки жили в мирной стране, а для этого они хранят память и готовы ее передавать. И я очень благодарен, что у нас сегодня есть такие крепкие и надежные друзья, как Вадим Новинский и Сергей Кивалов, которые в трудный момент подали руку помощи нашей организации, и то, что мы сегодня существуем – это благодаря им,

- отметил председатель организации совета ветеранов Украины Виктор Шмаков.

За заслуги в поддержке деятельности ветеранских организаций Украины Виктор Шмаков наградил народного депутата Сергея Кивалова высшей наградой организации совета ветеранов - почетным знаком «Заслуженный ветеран Украины».

То, что делает Сергей Васильевич Кивалов, он делает по-человечески правильно, и ему большое спасибо как народному депутату, как человеку,

- отметил генерал в отставке, Председатель областной организации Украинского союза ветеранов Афганистана воинов-интернационалистов Юрий Ермаков.

Хотел бы поздравить наших ветеранов с нем освобождения Одессы, пожелать, чтобы они были востребованы, чтобы они чувствовали, что они не зря прожили жизнь, хотел бы пожелать, чтобы они как можно дольше являлись носителями этой истории, чтобы как можно дольше рассказывали о тех подвигах. Конечно, хотел бы, чтобы они были здоровы – нужно оказывать всяческое внимание и в этом. И в ближайшее время мы внесем отдельный законопроект, который будет регулировать эти вопросы, связанные с ветеранами,

- добавил Сергей Кивалов.

Поддержка ветеранов, людей старшего поколения – в приоритете деятельности народного депутата Сергея Васильевича Кивалова. В рамках депутатских социальных программ ветераны Одессы получают бесплатную юридическую, медицинскую помощь. А такие мероприятия, как встречи, дают возможность ветеранам почувствовать себя нужными, востребованными. Это не только поднимают им настроение, но и вселяет надежду на то, что история все-таки расставит все на свои места, и имена героев не будут забыты. Отметим, что благодаря активной позиции и депутатским запросам парламентария удалось на национальном уровне отстоять праздник Великой Победы.