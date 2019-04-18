Ведущие социологи со всей Украины собрались в Одесской Юракадемии

Молодые люди, собравшиеся в зале Ученого совета вуза, представляли сорок университетов страны. География широка: Киев, Львов, Харьков, Херсон, Одесса, Николаев, Запорожье. Впервые в Олимпиаде приняли участие курсанты военных вузов и системы МВД.

Будущие журналисты, психологи, юристы, филологи, политологи,– всего более 60 участников – съехались, чтобы продемонстрировать высокий уровень знаний в такой науке, как социология. Это победители первого тура Олимпиады, который состоялся на местах и определил лучших. Теперь из этих лучших будут определены самые искушенные в этой науке студенты.

Открыл Всеукраинскую олимпиаду президент Национального университета «Одесская юридическая академия». Сергей Кивалов. Поприветствовав гостей, Сергей Васильевич отметил:

Социология – одна из важнейших востребованных перспективных

дисциплин. Выпускники школ проявляют к ней все больший интерес. Специалист со знанием социологии способен предвидеть, понимать общественное настроение. Понимая это, семь лет назад мы открыли в вузе факультет психологии, политологии и социологии. И сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» является центром социологической науки, с серьезной профессурой, в Одессе. У нас создана лаборатория социологических исследований, где работают будущие социологи. И, должен сказать, результаты исследований нашей лаборатории радуют объективными прогнозами.

Может, потому все больше студентов проявляют глубокий интерес к социологии, независимо, какую основную профессию они выбрали. И все больше выражают желание учиться одновременно на двух факультетах.

В жюри Олимпиады – социологи крупных социологических центров Украины, по учебникам которых сегодня учатся студенты страны. Возглавила жюри доктор социологических наук, профессор Южноукраинского национального педагогического университета им.Ушинского Елена Лисиенко. Елена Васильевна призналась, что проведение Всеукраинской олимпиады считает важным событием:

Мы рады, что конкурс проходит в Национальном университете «Одесская юридическая академия», где есть прекрасные условия и для творческой работы, и для коммуникации в доброжелательной атмосфере. Второй тур Олимпиады включает два этапа: первый – тестовые задания, второй – составление программы социологического исследования на предложенные темы. Так что, участникам придется попотеть, чтобы показать не только теоретические знания, но и умение применять их на практике.

Олимпиаду для будущих социологов проводит Киевский национальный университет. А для проведения этой масштабной Олимпиады выбран Национальный университет «Одесская юридическая академия». И совершенно неслучайно. Благодаря усилиям руководства университета и лично президента вуза Сергея Васильевича Кивалова именно здесь созданы для этого все необходимые условия.

Кроме прекрасных аудиторий в Юридической академии есть компьютерный дом, Центр кибербезопасности и информационных технологий, IT-центр, которые позволяют проводить масштабные конкурсы, где все автоматизировано. Все участники могут одновременно проходить компьютерное тестирование, составлять программы соц-исследований и выводить результаты. Темы исследований очень актуальные, например, мотивация использования Инстаграм, или кибер-буллинг. Конечно, не обойден вниманием и электоральный процесс, избирательная кампания. Ведь любой социолог должен уметь предсказывать результаты выборов и давать им свою оценку.

– рассказал декан факультета психологии, политологии и социологии НУ «ОЮА» Денис Яковлев.

В Апелляционную комиссию вошли пять человек, все – доктора социологических наук. Глава комиссии – профессор кафедры социологии Львовского национального университета имени И.Франко Наталия Ковалиско:

Для нас очень важно определить уровень преподавания социологии для непрофильных специальностенй. Это покажет тестовое задание и программа социологического исследования на выбранную тему, которая будет определена для каждого участника Олимпиады путем жеребьевки.

Знание социологии полезно и нужно и для журналиста, и для псиолога, и для историка, и для юриста. Они будут использовать и правильно трактовать эти знания в своеей научной и практической работе, определять тенденции развития современного общества и критично их анализировать. Они смогут правильно оценивать, каким социологическим службам можно доверять, каким – нет.

Очень символично, что Олимпиада проводится в Одесской юридической академии – на очень высоком уровне. Организаторы подошли к делу профессионально. Это касается и разработки тестов и программ. Прекрасная организация дает хорошие результаты. В прошлом году на первой Олимпиаде не было ни одной апелляции. Надеемся, то же будет и в этот раз.

По итогам Олимпиады первое общекомандное место занял Национальный университет «Одесская юридическая академия», второе – Львовский национальный университет имени И.Франко, а третье разделили между собой Харьковский национальный университет им. В.Каразина и Запорожский национальный университет.

Самый высокий результат показала студентка 3 курса факультета психологии, политологии и социологии Полина Журавская.

Победители смогут участвовать в других конкурсах и международных научных конференциях. Для них это определенная высота и вызов в сфере социологии.