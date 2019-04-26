Митрополит Одесский и Измаильський Агафангел: «Это будет Школа Совести»

Накануне главного праздника у православных христиан – Светлого Христова Воскресения – Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил Общеобразовательную церковно-приходскую школу, строительство которой завершается в Одессе.
Первый камень был заложен на этом месте в 2011 году. А спустя три года по благословению Владыки Агафангела началось строительство уникальной Школы будущего. Радостно было наблюдать за преображением этого места, как поднимались ввысь учебные корпуса образовательного комплекса, увенчанного колокольней и золотым куполом, ведь здесь теперь два православных Храма: верхний – Сергия Радонежского и нижний – Иоанна Богослова.
Инициатор создания первого и единственного в Украине образовательного заведения, ориентированного не только на светское, но и духовное образование детей,– народный депутат Украины Сергей Кивалов. В новой школе Украины, возводящейся по современнейших технологиям, будет все для интеллектуального, физического, творческого и духовного развития учащихся.
Общестроительные работы уже завершены. Фасад облицован белым итальянским мрамором. В верхней части левого крыла фасада заняли свое место два мозаичных панно: покровительницы нашего края Касперовской Богородицы и Покрова Божьей Матери. В правом крыле фасада скоро будут установлены еще две сложные мозаичные композиции образа Богородицы – Млекопитательницы и Воспитательницы.
В нишах правого крыла заняли свое место статуи святых. Облагораживается центральный вход и территория двора. И очень скоро центр духовности и образования распахнет свои двери для тысячи учеников.
Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел не скрывал своих восторженных чувств:
О том, как велась реализация масштабного проекта, как детально будут выглядеть классы и храмы Школы будущего, можно было увидеть на стендах. Но уже вполне просматривается облик школы изнутри.
Владыка Агафангел осмотрел Храм Сергия Радонежского, витражный купол которого озаряли лучи заходящего солнца, затем спустился в нижний храм Иоанна Богослова. Нижний Храм апостола Иоанна Богослова почти готов. Церковь обрамляет красивая лепнина и орнамент. Мрамор для оформления Храма был привезен из Винницы. Сейчас художники делают настенную роспись. Есть уже и иконы, которые скоро займут свои места в иконостасе.
В Великую пятницу здесь прошло особое богослужение и было вынесено плащаница Иисуса Христа. Также в Храме состоялось историческое событие:
Митрополит Агафангел и Сергей Кивалов подписали памятный альбом с изображениями всех этапов строительства Школы. Теперь альбом займет свое достойное место в музее, посвященном истории создания уникального образовательного комплекса.
Еще до начала строительства мы заложили здесь капсулу, получили великое благословение и помолились. Когда подняли здесь крест, установили колокола, строительство пошло быстрей. Возводить школу мы начали в самое тяжелое время, в 2014 году. Скептики убеждали, что нам не удастся это сделать. Говорили, что здесь будет жилой комплекс с рестораном. А мы утверждали, что здесь будет школа и два храма. Теперь можно убедиться, кто был прав.
Собравшиеся в Страстную пятницу во дворе школы прихожане, ученики Воскресной школы, студенты Национального университета «Одесская юридическая академия», на глазах которых происходило строительство, иначе, как чудо, это не называют.
– рассказала глава Студенческого совета НУ «ОЮА» Карина Лукащук.
Настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского при Общеобразовательной церковно–приходской школе Сергий Кударенко больше, чем кто-либо, радуется, видя, как преображается будущая обитель знаний и веры и наполняются молитвами храмы:
Прощаясь, Владыка Агафангел поздравил все с наступающим Светлым Христовым Воскресением и пожелал радости, добра и счастья:
Также в этот день, в Великую пятницу, богослужения и вынес плащаницы Господа состоялись в студенческом храме Святой мученицы Татианы. Здесь сотни верующих также молились за мир и благополучие на родной земле.