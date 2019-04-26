Митрополит Одесский и Измаильський Агафангел: «Это будет Школа Совести»

Накануне главного праздника у православных христиан – Светлого Христова Воскресения – Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел посетил Общеобразовательную церковно-приходскую школу, строительство которой завершается в Одессе.

Первый камень был заложен на этом месте в 2011 году. А спустя три года по благословению Владыки Агафангела началось строительство уникальной Школы будущего. Радостно было наблюдать за преображением этого места, как поднимались ввысь учебные корпуса образовательного комплекса, увенчанного колокольней и золотым куполом, ведь здесь теперь два православных Храма: верхний – Сергия Радонежского и нижний – Иоанна Богослова.

Инициатор создания первого и единственного в Украине образовательного заведения, ориентированного не только на светское, но и духовное образование детей,– народный депутат Украины Сергей Кивалов. В новой школе Украины, возводящейся по современнейших технологиям, будет все для интеллектуального, физического, творческого и духовного развития учащихся.

Общестроительные работы уже завершены. Фасад облицован белым итальянским мрамором. В верхней части левого крыла фасада заняли свое место два мозаичных панно: покровительницы нашего края Касперовской Богородицы и Покрова Божьей Матери. В правом крыле фасада скоро будут установлены еще две сложные мозаичные композиции образа Богородицы – Млекопитательницы и Воспитательницы.

В нишах правого крыла заняли свое место статуи святых. Облагораживается центральный вход и территория двора. И очень скоро центр духовности и образования распахнет свои двери для тысячи учеников.

Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел не скрывал своих восторженных чувств:

Восхищен увиденным. Радуюсь, что труды президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Кивалова благословляет Господь. Сергей Васильевич восстанавливает духовные основы нашего общества. Люди, видя его труды, радуются. Город преображается.

О том, как велась реализация масштабного проекта, как детально будут выглядеть классы и храмы Школы будущего, можно было увидеть на стендах. Но уже вполне просматривается облик школы изнутри.

Владыка Агафангел осмотрел Храм Сергия Радонежского, витражный купол которого озаряли лучи заходящего солнца, затем спустился в нижний храм Иоанна Богослова. Нижний Храм апостола Иоанна Богослова почти готов. Церковь обрамляет красивая лепнина и орнамент. Мрамор для оформления Храма был привезен из Винницы. Сейчас художники делают настенную роспись. Есть уже и иконы, которые скоро займут свои места в иконостасе.

В Великую пятницу здесь прошло особое богослужение и было вынесено плащаница Иисуса Христа. Также в Храме состоялось историческое событие:

Митрополит Агафангел и Сергей Кивалов подписали памятный альбом с изображениями всех этапов строительства Школы. Теперь альбом займет свое достойное место в музее, посвященном истории создания уникального образовательного комплекса.

Митрополит Одесский и Измаильський Агафангел много сделал для православия не только в нашем регионе, но и в целом в стране,– отметил Сергей Кивалов. – Если бы не наш Митрополит, я не знаю, смогли бы мы построить Храм Святой мученицы Татианы, а сейчас завершать строительство Храмов Иоанна Богослова и Сергия Радонежского.

Еще до начала строительства мы заложили здесь капсулу, получили великое благословение и помолились. Когда подняли здесь крест, установили колокола, строительство пошло быстрей. Возводить школу мы начали в самое тяжелое время, в 2014 году. Скептики убеждали, что нам не удастся это сделать. Говорили, что здесь будет жилой комплекс с рестораном. А мы утверждали, что здесь будет школа и два храма. Теперь можно убедиться, кто был прав.

Собравшиеся в Страстную пятницу во дворе школы прихожане, ученики Воскресной школы, студенты Национального университета «Одесская юридическая академия», на глазах которых происходило строительство, иначе, как чудо, это не называют.

Студенты нашего вуза не просто поддерживают инициативу Президента нашего взуа. Мы вносим свой реальный вклад в улучшение и благоустройство и Школы, и Храмов, проводим здесь субботники и радуемся тому, как преображается эта территория, как наполняется жизнью новый уникальный учебный комплекс.

– рассказала глава Студенческого совета НУ «ОЮА» Карина Лукащук.

Настоятель Храма преподобного Сергия Радонежского при Общеобразовательной церковно–приходской школе Сергий Кударенко больше, чем кто-либо, радуется, видя, как преображается будущая обитель знаний и веры и наполняются молитвами храмы:

Воспитанники нашей Воскресной школы и их родители – это, по сути, наш приход. Я верю, что первые азы духовного образования мы уже заложили. Уже положено начало большой церковной общине, и мы этому рады.

Прощаясь, Владыка Агафангел поздравил все с наступающим Светлым Христовым Воскресением и пожелал радости, добра и счастья:

Это будет Школа Будущего и Школа Совести! Пусть Иоанн Богослов хранит здесь любовь, мир и согласие.

Также в этот день, в Великую пятницу, богослужения и вынес плащаницы Господа состоялись в студенческом храме Святой мученицы Татианы. Здесь сотни верующих также молились за мир и благополучие на родной земле.