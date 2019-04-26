Торжество торжеств: в храмах Одессы прошли ночные Пасхальные Богослужения

Около двух тысяч лет назад на Святой земле произошло событие, перевернувшее мир, изменившее его навсегда. Воспоминанию о нем посвящен главный православный праздник — Пасха.
Как повествует нам Святое Евангелие, в ночь с субботы на воскресенье, то есть, накануне иудейской Пасхи, Мария Магдалина и другие женщины пришли к пещере, чтобы омыть и умастить благовониями тело казненного Христа. Этих женщин в Церкви принято называть Женами-мироносицами.
Преданные Господу ученицы обнаружили, что камень, закрывавший вход в пещеру, отвален, а сам гроб пуст. Им явились два Ангела и возвестили Воскресение Христа: «Когда же недоумевали они о сем, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица свои к земле, сказали им: что вы ищете живого между мертвыми?» (Лк 24:4-5).
После этого, согласно Писанию, в разное время Воскресшего Иисуса видели более пятисот учеников. В течение 40 дней Он беседовал с ними и говорил о том, чего недосказал ранее. Теперь они были готовы принять в сердце все слова, произнесенные Учителем. И не только принять, но и пронести их по всему миру, проповедуя Евангелие и свидетельствуя о Нем.
Воскресение Христово — это смысловой центр всего христианства. Апостол Павел писал в Первом послании коринфянам: «Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор 15:13-14).
Вот уже почти два тысячелетия Православная Церковь несет миру свет Истины, свет Божественной любви, свет Вечности - тот самый свет, который когда-то воссиял в пещере в день Христова Воскресения.
Накануне православной Пасхи каждый год в Великую субботу происходит чудо схождения Благодатного огня, или Святого Света, как его еще называют. Первые письменные свидетельства очевидцев о появлении Святого Света относятся еще к IX веку.
Чудо совершается в Иерусалиме в храме Воскресения. По преданию, он был построен на месте горы Голгофы, где был распят Спаситель, и гроба Господня — пещеры, в которой Он был погребен, и где Ангелы явились Женам-мироносицам, чтобы возвестить, что Христос воскрес. Построили храм в IV веке император Константин и его мать, царица Елена.
Благодатный огонь выносят на особом богослужении из Кувуклии. Это часовня внутри храма Воскресения, в которой находится Гроб Господень.
В церемонии схождения Благодатного огня участвуют представители нескольких поместных православных Церквей: Иерусалимской православной церкви (Греко-православный патриархат Иерусалима), Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, Коптской и Сирийской церквей. Греческий Патриарх молится на Гробе Господнем о чуде, иногда его молитва продолжается очень долго. Именно он передает сошедший огонь другим патриархам, а затем огонь разносят по храму.
Православные христиане приезжают на службу со всего мира, с замиранием сердца ждут: свершится ли чудо в этот год? В руках люди держат связанные по 33штуки пучки свечей — по числу земных лет Спасителя. Когда огонь выносят, так называемые «скороходы» быстро распространяют его по всему храму — от свечи к свече. Очевидцы схождения Благодатного огня говорят, что первые минуты после чуда он не жжется, некоторые верующие умывают им лицо в знак радости о предстоящей Пасхе.
В храм Воскресения ежегодно приезжают до 15 тысяч верующих. Не всем хватает места внутри храма, и многие ждут чуда около его стен. Служба транслируется в прямом эфире на телеканалах многих стран.
Существует традиция приносить Благодатный огонь из Иерусалима в разные страны. В эту пасхальную ночь Благодатный иерусалимский огонь был доставлен и в наш город.
В Одессе в праздник Светлого Христова Воскресения митрополит Агафангел совершил Пасхальное богослужение в Одесском Спасо-Преображенском кафедральном соборе.
Перед самою полночью торжественный благовест возвестил о наступлении великой минуты светоносного праздника Воскресения Христова. В алтаре началось тихое пение, постепенно набирающее силу: «Воскресение Твое, Христе Спасе…». В это время с высоты колокольни полился ликующий пасхальный трезвон, перекликающийся со звоном колоколов других храмов, расположенных в центральной части города.
Крестный ход, совершаемый в пасхальную ночь, символизирует шествие Церкви навстречу воскресшему Спасителю. Крестный ход совершается вокруг храма при непрерывном трезвоне. В светлом, ликующем, величественном виде, при пении “Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити”.
Обойдя храм, крестный ход останавливаются перед закрытыми дверями, как перед входом в пещеру Гроба Господня. Трезвон прекращается. Под пение: “Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав” – двери открываются, молящиеся входят в храм, и начинается пение пасхального канона.
Во время службы священник снова и снова с радостью приветствует всех молящихся словами «Христос Воскресе!» и каждый раз молящиеся отвечают: «Воистину Воскресе!». Через короткие интервалы времени духовенство меняет облачения и обходят храм в красных, желтых, синих, зеленых и белых ризах.
Богослужение в этот день особое, и длится оно целую ночь.
Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, за Пасхальной заутреней прочитал Слово огласительное святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху, после чего были зачитаны Первосвятительские послания Предстоятелей и правящего архиерея Одесской епархии.
По окончании богослужения Высокопреосвященнейший Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, вновь поздравил всех верующих с Пасхой:
На праздничном богослужении также присутствовал народный депутат Украины Сергей Кивалов со своей семьей. Парламентарий отмечает, что предпринимаемые сегодня попытки некоторых политиков остаются абсолютно безуспешными, и большинство верующих во всех храмах молятся о наступлении долгожданного мира на родной земле.
Тамила Афанасьева, председатель Одесского областного совета мира – одна из тех, кто традиционно участвует в принесении Благодатного огня из иерусалимского храма Гроба Господня в Украину.
Напомним, Общеобразовательная церковно-приходская школа – это настоящая школа будущего. Здесь рука об руку будут идти знания и духовность, прикладные науки и Слово Божие. Благословил строительство этого духовного и учебного центра несколько лет назад Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. Здесь же в школе располагаются два храма – Иоанна Богослова и Сергия Радонежского, покровителя учащихся.
На четвертой станции Большого Фонтана в студенческом храме Святой мученицы Татианы также состоялась Божественная литургия. Церковь, открытая более десяти лет назад, стала центром духовности, объединяющим православных не только Одессы, но и всех уголков Украины.
На Пасху и другие праздники в Храме очень многолюдно. На Пасхальную службу одесситы приходят семьями, ведь это особенный праздник, который традиционно проводят в кругу родных и близких. Сотни одесситов, посетивших Божественную литургию, могут ее слышать и на подворье храма - благодаря прямой трансляции.
Татьяна Кивалова - прихожанка храма святой мученицы Татьяны.
Сергей Кивалов убежден, что без чистой искренней веры в Бога наш народ не спасется. Потому и уделяет так много внимания духовно-нравственному воспитанию своих студентов.
Нам сейчас, как никому, нужна молитва о мире. Потому мы и присоединяемся к общей молитве о мире. Благодать сегодняшнего праздника мы хотим разделить со своими близкими, а близкие для нас – это не только семья, но коллеги, знакомые, прихожане наших храмов. Если каждый из нас захочет стать немножечко лучше, то изменившись сами, мы сообща изменим мир вокруг себя. Очень важно передавать свою веру и церковную традицию младшему поколению, ведь они станут хранителями нашей православной традиции, и меня это очень радует. Очень важно, что митрополит Одесский и Измаильский Агафангел сам так много служит, своим примером служения Богу внушая нам дух православия. Под его руководством за последние два десятка лет было восстановлено и построено много храмов. А ведь всем известно, что чем больше храмов – тем меньше тюрем.
Напоследок Сергей Васильевич поздравил жителей нашего города:
Группа прихожан наперебой спешат поздравить присутствующих с наступившим праздником Пасхи:
Марина Левкова, прихожанка храма:
Среди прихожан много детей и молодежи. Это значит, что подрастающее поколение воспитывается в уважении к вере и православным традициям нашего народа.
Многочасовая служба не была утомительной – в храме царила атмосфера благодати, все ощущали духовный подъем и единство исповедания веры.
Многие одесситы сегодня наполняют храмы и прославляют воскресшего Господа, ибо Господь воскрес из мертвых и даровал нам жизнь вечную. Много людей пришло в эту ночь и в наш храм Святой мученицы Татианы при НУ «ОЮА», особенно молодежи. У нас и хор студенческий, - говорит протоиерей Олег Мокряк, настоятель храма Святой мученицы Татьяны.
По окончании богослужения по православной традиции были освящены пасхальные корзинки с куличами и крашенками, принесенные прихожанами. Напомним, что Светлое Христово Воскресенье принято отмечать на протяжении сорока дней, до дня Вознесения Господня приветствуя друг друга словами «Христос Воскрес! – Воистину Воскрес!»