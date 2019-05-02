В спорткомплексе МГУ прошел международный турнир по боксу памяти Героя Украины Бориса Литвака

В спорткомплексе Международного гуманитарного университета, проходил 4-й международный турнир по боксу среди юношей, посвященный памяти Героя Украины, Почетного гражданина Одессы Бориса Давидовича Литвака - легендарного одессита, создателя «Дома с ангелом», заслуженного тренера Украины.

Особенно символично, что Борис Литвак вместе с Президентом Одесской Юракадемии и Международного гуманитарного университета Сергеем Киваловым в 2012 году открывали Спортивный комплекс «Университет», в котором и проходит турнир.

С Борисом Давидовичем Литваком я познакомился в конце 80-х годов, мы оба тогда были депутатами Жовтневого райсовета, а потом стали депутатами Городского совета. Я помню, что его депутатская приемная была всегда открыта для жителей района, и она всегда была полна людьми, пришедшими к нему с просьбами о содействии в решении самых разнообразных вопросов. Он более тридцати лет возглавлял детско-юношескую школу олимпийского резерва, которая сегодня носит его имя. И в этой школе он жил – в буквальном смысле этого слова. Позднее, когда я стал народным депутатом, мы начали встречаться еще чаще. Борис Давидович стремился сделать максимум возможного для развития спорта в нашем регионе. Не будучи боксером, он многие годы возглавлял федерацию бокса. Но он был «боксером по жизни» - для него не существовало неосуществимых задач, он создал множество социальных структур, которые работают и сейчас, а его «Дом с ангелом» - достопримечательность нашего города. Вот сейчас мы находимся в спорткомплексе Международного гуманитарного университета – мы его открывали вместе с Борисом Давидовичем. Несмотря на протесты оппонентов, мы его построили. Борис Давидович обошел каждый уголок, заглянул в душевые, раздевалки, медпункт и сказал: потрясающее место! Этот зал будет любимым для всех видов спорта. И это сбылось! Вот сейчас – на ринге проходит международный турнир по боксу, а рядом, за легкой перегородкой, тренируются воспитанницы Школы Олимпийского резерва по художественной гимнастике.

С восьми утра и до полуночи зал все время занят. Здесь проходят соревнования всех уровней по всем видам спорта. Я горжусь еще и тем, что этот спорткомплекс построен не за бюджетные деньги. Ни копейки бюджетных средств сюда не вложено, а двери комплекса открыты для всех одесситов. Конечно, финансовая помощь никогда не бывает лишней, хотя бы по оплате коммунальных услуг, но мы на нее не рассчитываем, ведь это – неприбыльное сооружение. Мы и не ждем прибыли в денежном выражении – наша прибыль в другом: мы стремимся воспитывать здоровую молодежь. Вот, рядом с крытым стадионом сейчас проходит реконструкция открытого комплекса, который включает в себя два мини-футбольных поля, теннисный корт и трибуны на более чем тысячу зрителей. Я считаю, что в ответственном отношении к молодому поколению, заботе о здоровье нации как раз и проявляется патриотизм — сказал Сергей Кивалов.

Борис Давыдович в свое время возглавлял Одесскую областную Федерацию бокса, внес большой вклад в развитие этого вида спорта, а также долгое время был директором второй спортивной школы и активно способствовал развитию детского спорта.

В числе болельщиков и почетных гостей чемпионата была верная спутница жизни человека-легенды – Римма Алексеевна Литвак, и его внук.

Сегодня внук Бориса Давидовича Литвака Алексей является заместителем главы правления фонда «Будущее», который финансирует детский реабилитационный центр. Алексей Литвак отметил:

Дедушка занимался только благими делами, воспитанием физическим детей, оздоровлением ослабленных детей, и конечно последние годы он лечил больных детей, в частности ДЦП. А турнир большое значение имеет, это уже 4-й турнир. Многократно прошли фестивали для детей с ограниченными возможностями, где дети со всей Одессы со спецучреждений могли выступить на большой сцене. Прошёл баскетбольный турнир, волейбольный турнир, вот сейчас бокс!

Большая благодарность Сергею Васильевичу за то, как он откликнулся на наше обращение – оказал всестороннюю помощь в организации турнира, предоставил помещение. Потому что для дедушки всегда было очень ценно все, что помогает молодому поколению и в особенности детям, которые хотят заниматься спортом. Сергей Васильевич действует в той же парадигме, за что ему большое спасибо. Спасибо за такие светлые мероприятия»!

Кроме того, я знаю, что Сергей Васильевич поднимал вопрос переименования улицы имени Бориса Давыдовича. Я, как член семьи, конечно, благодарен за всё. За участие в жизни центра, за участие в оставлении памяти. — говорит Алексей Литвак.

В турнире приняли участие боксеры из разных стран - Грузии, Молдовы, Азербайджана. Украинские боксеры представляли свои спортивные клубы, приехав на турнир из разных городов: Рени, Мариуполя, Николаева, Херсона, Тернополя, Кривого Рога и, конечно, Одессы.

Это событие собрало не только спортсменов из разных стран, но и большое количество болельщиков и зрителей.

Соревнования начались с исполнения Гимна Украины, приветствий и выступления детского танцевального коллектива.

В числе почетных гостей на турнире присутствовали спортсмены, депутаты, общественные деятели – можно сказать, что турнир собрал старых добрых друзей и единомышленников, которые не так часто встречаются в силу своей повседневной занятости. Основатель фонда «Олимпийский фундамент» Георгий Куля обратился ко всем присутствующим:

Хочу всем пожелать успехов. Я благодарю федерацию бокса города и области за поддержку. Надеюсь, это будет ежегодный турнир и в будущем. Для меня большая честь видеть всех здесь. Борис Литвак - для меня как мой второй отец и мой наставник. Когда 25 лет назад я принимал решение о переезде на ПМЖ в Америку, он сказал мне: «Езжай, сынок! Оттуда ты сможешь больше помогать детям и там, и здесь". Борис Давидович научил меня, что мы все в ответе за детей, все дети – общая забота, чужих детей не существует. Уверен, что гаджеты – это не то, чем должен заниматься ребенок все свое время. Спорт, активный образ жизни и доброе внимательное отношение – вот залог здоровья растущего человека. Потому для меня очень важно сегодняшнее событие. Помните всегда, что тренера живут для детей. Каждый из спортсменов, пройдя турнир, обязательно становится лучше и опытней. Желаю каждому из вас одержать свою победу!

Я очень благодарен Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он открыл двери нам, открыл сердце. Когда мы позвонили, чтобы провести такой турнир, он говорит, да не вопрос. И когда мы сказали, что это памяти Литвака, он очень отнесся с любовью. Видно, что он любил этого человека и любит по сегодняшний день. Борис Давыдович Литвак для меня - это легенда, это мой второй папа. — сказал Георгий Куля.

Вообще, надо сказать, что эмоциональный подъем был у всех участников соревнований. Всем были вручены призы, грамоты, а победителям – памятные подарки от Президента НУ «ОЮА» и МГУ Сергея Кивалова - боксерские перчатки.

Призер чемпионата в весе 70 кг Михаил Матвейкин стал одним из тех, кто получил особый приз от Президента Юракадемии.

Бой был достаточно тяжелый, я благодарен своему сопернику за проявленное им мужество и выносливость, за техничный поединок. Я благодарен всем, кто меня поддерживал, кто за меня болел, и всем устроителям этого спортивного состязания. Для меня честь – принимать участие в турнире памяти Бориса Давидовича. И я рад, что на память о моей сегодняшней победе у меня останутся эти замечательные перчатки, они сразу стали моими любимыми!

— поделился впечатлениями Михаил Матвейкин, получив приз народного депутата «за лучшую технику боя».

Лучшим боксером турнира признали Георгия Деканузишвили из Грузии, лучшая техника у Максима Рудик из Мариуполя, ярким боем признали победу питомца одесской ДЮСШ №8 Джамала Кулиева над другим одесситом Дмитрием Лянкэ из клуба "Атаман". За волю к победе награду получил Святослав брать с одесской ДЮСШ-5, лучший тренер - Рамиз Миркалов из Азербайджана. Все победители и призеры получили специальные ценные подарки Президента Юракадемии и Международного гуманитарного университета, среди которых были профессиональные боксерские перчатки.

Отметим также яркую победу азербайджанца Арифа Байрамова на Глебом Сираквашою. Боксер в синем был сильнее - 3: 2 и оставит хорошие впечатления и воспоминания от Одессы и украинского уровня бокса.

Затем награждение всех, кто имеет прямое отношение к организации турнира и развитию спортивной жизни молодёжи. Сергей Кивалов вручил организаторам турнира почетные награды Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета.

А Сергей Кивалов был удостоен отличием Одесской городской Федерации бокса.

Отметим, что в ближайшее время в Одессе ожидается целый ряд интересных боксерских событий - это и соревнования для новичков «Дебют», и бесплатные тренировки на базе Одесской юридической академии.

В ближайшее время при поддержке Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова пройдёт еще один турнир по боксу среди начинающих боксёров. Турнир называется «Дебют». Мы уже проводили подобный турнир вместе с клубом «12 унций» и он имел успех и мы продолжим эту практику.

После майских праздников в середине мая при поддержке Сергея Кивалова также будет открыта воскресная бесплатная секция по боксу. Я думаю это очень важно, потому что наши студенты, преподаватели и вообще одесситы, которые хотят заниматься боксом смогут найти такую возможность в стенах Одесской юридической академии. — сказал Глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Федоров.

Раз в неделю будем организовывать бесплатную тренировку по боксу. Для того, чтобы ребята, которые тренируются могли попробовать свои силы и заниматься. — говорит Михаил Чобану, тренер и основатель боксерского клуба «12 унций».

Гость из Азербайджана Фариз Мамедов, чемпион мира по боксу, приехавший по приглашению друзей и коллег-спортсменов, отметил товарищеские боксерские отношения его родины и Украины. Кстати, Фариз – не только чемпион, но и воспитатель будущих чемпионов. Его подопечные одержал красивую победу в поединке, заняв первое место в своем весе.

В сегодняшнем турнире принимают участие более 100 боксеров из Грузии, Молдовы, Азербайджана и Приднестровья, ну и, разумеется, украинцы. Мое мнение – турнир прошел на все 100 баллов по стобалльной шкале. Конечно, поединки тяжелые, выматывающие, с хорошей техникой. Очень радует, что ребята получили возможность соревноваться в таком хорошем месте: здесь прекрасное оснащение, самые лучшие условия, и район – просто сказка, у самого синего моря!

— говорит президент Одесской городской федерации бокса Виктор Томилко.

В первую очередь хочу поблагодарить Сергея Васильевича за условия, которые он создал для проведения этого чемпионата, посвященного памяти одного из величайших одесситов современности – Бориса Литвака, который был не только президентом федерации бокса, но и возглавлял в последние годы детский реабилитационный центр, известный как «Дом с ангелом». Мы планируем в этом году внести наш турнир в сетку международных турниров. Чем больше мы будем проводить таких соревновательных мероприятий, тем больше наши ребята будут закаляться - и иммунитетно, и физически, и психологически!

— говорит президент ассоциации олимпийских видов борьбы, депутат Одесского областного совета Трифон Антов.

Я считаю что основное - это пропаганда спорта в средствах массовой информации, а также общение ребят со своими сверстниками. Это должна быть определенная «волна» - когда твой сосед занимается спортом, например, боксом, и тебе тоже хочется не отставать. Обычно приходят друзья, товарищи одной группой к нам в секцию. В каждом районе нашего города находятся детские и юношеские спортивные секции. Наша федерация старается распространять информацию о возможностях заниматься спортом, в частности - боксом.

Бокс закаляет мужское сознание, волю, укрепляет дух. Ты становишься бесстрашным, готовым к каким-то опасностям. Я убежден, что бокс - такой вид спорта, который готовит мужчину для нормальной, так сказать, полноценной жизни. — подытожил депутат Одесского городского совета Андрей Кисловский.

Организаторы мероприятия, в завершении официальной части высказали надежду на то что, этот турнир всем запомнится надолго и пожелали гостям и участникам хорошего настроения.

Бокс - жесткий вид спорта. Соперники вынуждены проявлять агрессию, для того, чтобы достичь победы. Множество чувств и навыков смешиваются во время боя - напор, ловкость, скорость, быстрота реакции, способность слышать тренера; а иногда это может быть отчаяние, понимание того, что невозможно превзойти соперника, боль поражения. Таковы законы спорта. И они во многом помогают тем, кто знаком с этими правилами, более уверенно чувствовать себя в так называемой, обычной, повседневной жизни.