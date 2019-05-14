Студенты Одесской Юракадемии готовятся представлять университет на соревнованиях юношеских команд в Италии

В Одессе состоялись финальные соревнования Молодежной студенческой лиги по регби-7. В соревнованиях приняли участие команда НУ "ОЮА" - "Наутилус" и команда Морского училища НУ "ОЮА" - "Моряки". Несмотря на юный возраст игроков, команда «Моряки» уже принимала участие в товарищеском турнире по регби-7 между украинскими игроками и британской командой, недавно прошедшем в Одессе. Причем гостей из Англии представляли британские военно-морские силы, от Одессы в соревнованиях приняла участие команда Морского училища Национального университета «Одесская юридическая академия», а также команда Академии сухопутных войск.

Эти ребята сейчас делают только первые шаги в регби, все участники соревнований – это студенты 1 и 2 курса, самому старшему из них исполнилось 16 лет. Тем не менее, они уже смогли дать серьёзный отпор взрослым регбистам – британцы такого явно не ожидали. Это говорит о том, что наши студенты очень быстро учатся, у них есть тот спортивный запал, соревновательный дух и воля к победе, которые непременно пригодятся им на следующих турнирах. Ну а пока они набираются опыта, который поможет им не только в спорте, но и в том, чтобы реализовать себя в морском деле, ведь пообщавшись с успешными и опытными английскими моряками, они точно знают, к чему стремиться в своей профессии.

- прокомментировал тогда успехи наших будущих моряков директор Морского училища Роман Коваленко.

Молодежная студенческая лига регби-7 – переформатированная Одесская студенческая лига регби. Обновленное имя спортивного объединения указывает, что его цель – организация досуга молодых людей, максимально активное вовлечение молодежи в спорт с целью формирования гармонично развитой личности. Подчеркнем, формирование молодежной студенческой лиги - новый виток в развитии регби – вида спорта, который пришел к нам с Туманного Альбиона. Новый формат дает еще более широкие возможности юным аматорам для саморазвития. Ведь регби – не только высокотехничный и зрелищный вид спорта, это игра, поддерживающая в игроках командный дух во всех жизненных обстоятельствах.

В финальных соревнованиях Молодежной лиги «Моряки» принимали участие вместе со своими старшими товарищами, студентами судебно-административного факультета - игроками команды «Наутилус», чемпионами Украины по регби-7.

Ребята сыграли три тура, в турнирной таблице стабильны. В рамках подготовки к областным соревнованиям они показали хороший результат, видно, что с каждой игрой они набираются опыта. Соревнования подобного уровня приносят большую пользу не только профессиональным спортсменам, но и любителям. Главное – что наши ребята проводят активно время и получают удовольствие от игры. Условия для подготовки наших спортсменов – на высшем уровне, и спасибо Президенту университета Сергею Васильевичу Кивалову за то, что у нас есть такая превосходная тренировочная база. Мы чувствуем поддержку и благодарим его за помощь в проведении и этих соревнований, а также после выигрыша высшей лиги.

- говорит Роман Коваленко.

В училище такое хобби молодежи очень приветствуют и гордятся достижениями команды. Благодаря усилиям Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергея Васильевича Кивалова ребята имеют возможность тренироваться на самой современной спортивной базе. И, конечно, это дает большой плюс в подготовке к соревнованиям различного уровня.

Данный турнир организован в рамках подготовки сначала к областным соревнованиям между вузами города. На участие подавали заявки 9 команд.

В ходе регионального турнира команды, разделившись на три «тройки», определят сильнейших, из них будет сформирована сборная Одессы и области, которая будет представлять наш регион на всеукраинской универсиаде, проведение которой запланировано 22 мая на стадионе «Спартак».

Заявки на участие в межрегиональной универсиаде подали уже 11 команд, представляющих все регионы нашего государства. По итогам универсиады студенческая сборная Украины в августе поедет в итальянский город Наполи на всемирную студенческую универсиаду.

Отметим, что Морское училище Национального университета «Одесская юридическая академия» осуществляет подготовку плавсостава по очень востребованным на сегодняшний день специальностям матроса, моториста и токаря. Приём учащихся производится на базе 9 и 11 классов по результатам собеседования.