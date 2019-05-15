В Одессе стартовал новый творческий проект «Академия смеха»

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» активно работает Центр культуры. Одно из самых сильных его направлений – это КВН. Этот проект существует больше 10 лет, и в нем успешно конкурируют между собой все факультеты Юракадемии, а три года назад подключился и Международный гуманитарный университет. Со временем стало ясно, что уровень студенческого творчества перерос рамки существующего проекта, и было решено совместно с «Лигой смеха» создать новый, более масштабный – «Академия смеха».
И вот в Одесской национальной филармонии состоялся дебют, где все могли убедиться, что ребята выступают очень успешно: их принимают на ура. Зал на 1200 человек переполнен, в нем, кроме студентов Юракадемии, болеющих за свои команды, собрались группы поддержки из всех вузов города. Школьники и родители - все в восторге.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» славится не только тем, что выпускает высококвалифицированных юристов, журналистов, политологов, социологов и психологов – здесь создана площадка для реализации самых разнообразных талантов учащейся в нем молодежи. И это было особенно ощутимо в ходе представления, когда на сцене Филармонии выступали первокурсники, а в жюри заседали их предшественники, достигшие больших успехов на большом экране.
Председательствовал в жюри Президент НУ «ОЮА» Сергей Васильевич Кивалов.
- сказал, приветствуя участников и зрителей проекта, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.
Существует высказывание, что чувство юмора – это признак исключительно высокого интеллекта человека. Это неслучайно, ведь юмор действительно очень хорошо развивает мыслительные способности. Для будущих юристов, политологов, социологов, психологов, журналистов, представителей творческих профессий, которые учатся в наших университетах, участие в различных юмористических мероприятиях особенно полезно - ведь они развивают свои ораторские способности, учатся держаться на публике и выступать перед залом – это ценнейшие навыки для построения успешной карьеры по специальности, да и вообще для достижения успеха в жизни.
- говорит председатель Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.
Неудивительно, что выпускники академии - участники фестиваля прошлых лет добиваются больших успехов на многих всеукраинских соревнованиях по юмору, участвуя в телевизионных проектах, талант-шоу. Сегодня эти ребята были в составе звёздного жюри «Академии смеха». Это неоднократный победитель всевозможных юмористических состязаний – фестивалей КВН, двукратный победитель телевизионного шоу «Рассмеши комика», звезда «Лиги смеха» выпускник и аспирант Одесской юридической академии Юрий Степанец. Также участник нескольких сезонов «Лиги смеха» Андрей Воськало, выпускник факультета адвокатуры Евгений Фёдоров, участник телепроекта «Голос страны 9» Владимир Зайончковский. Университет гордится этими талантливыми, известными на всю Украину молодыми творческими людьми. И настоящие звёзды были специально приглашены на этот проект – для того, чтобы его участники видели, что им есть к чему стремиться, и что при желании и проявив старание можно в юном возрасте добиться очень больших высот в творчестве. В Национальном университете «Одесская юридическая академия» для студентов создали такую возможность - расти и развиваться.
- говорит Андрей Воськало.
- отметил Юрий Степанец.
К работе над проектом была привлечена редакторско-режиссерская группа, в которую вошли Григорий Гущин (Лига смеха, КВН Высшая лига, "Одесские мансы") и Никита Белых (Лига смеха "Де Ришелье").
- говорит Никита Белых.
- оценивает работу конкурсантов Григорий Гущин, редактор «Академии смеха».
В Одесской юридической академии есть такая замечательная традиция - в рамках Недели гражданского процесса проводить конкурс студенческих творческих работ. Да, гражданский процесс - это очень серьёзная учебная дисциплина, в академии по ней проводятся круглые столы, научные конференции, но один день на этом ежегодном мероприятии выделяется специально для того, чтобы студенты смогли использовать нестандартный подход к его изучению – здесь полёт фантазии студентов ничем не ограничен – вокальные, танцевальные номера и, конечно же, юмористические – стэндап, миниатюры. Наряду с фестивалем КВН это один из самых любимых среди студентов конкурсов, потому что они умеют во всём, даже в такой сложной и серьёзной учебной дисциплине, увидеть юмор и позитив - наверное, в этом и кроется один из секретов того, что ребята такие дружные и добиваются больших успехов. А руководство академии со своей стороны пытается всеми способами облегчить своим студентам восприятие самых сухих и, казалось бы, не располагающих к юмору дисциплин: на протяжении 20 лет в университете издается Уголовный кодекс в анекдотах и карикатурах. Статья УК – анекдот. В такой комбинации предмет усваивается лучше и прочнее. Всем финалистам кроме путевок на базу отдыха «Затока» и ценных призов будет вручен экземпляр такого учебника.
- оценивает работу своих подопечных Сергей Кивалов.
Нужно сказать, что Сергею Васильевичу пришлось сожалеть о своем членстве в жюри: слишком уж сложно оказалось выбрать победителя, ведь все участники – свои, одинаково любимые. В этот день их ожидало много интересных конкурсов, много возможностей показать свой талант и творчество. Но благодаря множеству номинаций никто не остался незамеченным. Конкурсанты прошли долгий путь творческого становления на университетских юмористических мероприятиях и теперь блистали на сцене, радуя зрителей и изрядно усложняя главную задачу жюри - выбор победителя.
Одним из спонсоров мероприятия выступил Департамент переводов. Генеральный директор Департамента Ирина Калюжная отмечает, что получила только положительные эмоции.
- поделилась она.
Среди других спонсорских организаций, которые поддерживали мероприятие - общественная организация «Мангуст», которая уже более 10 лет тесно сотрудничает с Одесской юридической академией и Международным гуманитарным университетом.
- отметила Татьяна Акуленко, исполнительный директор ОО «Мангуст».
По результатам конкурса первое место завоевала команда «Салат Цезаря», которая представляла факультет гражданской и хозяйственной юстиции.
- говорит Ангелина Бевзюк, команда «Салат Цезаря».
Отметим, что за первенство с «Салат Цезарь» боролся также факультет прокуратуры и следствия "Кто эти люди?». По результатам выступлений студенты имели одинаковое количество баллов, поэтому за кубок президента соревновались на дополнительном конкурсе. Участники поделились эмоциями до и после выхода на сцену.
- говорит Юрий Курчевский, команда «Кто эти люди?».
Можно быть уверенными, что это мероприятие очень понравится студентам и всем жителям нашего города, станет традиционным, ежегодным, будет расширять свою географию посредством участников из других вузов и городов, и откроет немало талантов, которые уже в ближайшем будущем прозвучат на всю Украину!