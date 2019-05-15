В Одессе стартовал новый творческий проект «Академия смеха»

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» активно работает Центр культуры. Одно из самых сильных его направлений – это КВН. Этот проект существует больше 10 лет, и в нем успешно конкурируют между собой все факультеты Юракадемии, а три года назад подключился и Международный гуманитарный университет. Со временем стало ясно, что уровень студенческого творчества перерос рамки существующего проекта, и было решено совместно с «Лигой смеха» создать новый, более масштабный – «Академия смеха».

И вот в Одесской национальной филармонии состоялся дебют, где все могли убедиться, что ребята выступают очень успешно: их принимают на ура. Зал на 1200 человек переполнен, в нем, кроме студентов Юракадемии, болеющих за свои команды, собрались группы поддержки из всех вузов города. Школьники и родители - все в восторге.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» славится не только тем, что выпускает высококвалифицированных юристов, журналистов, политологов, социологов и психологов – здесь создана площадка для реализации самых разнообразных талантов учащейся в нем молодежи. И это было особенно ощутимо в ходе представления, когда на сцене Филармонии выступали первокурсники, а в жюри заседали их предшественники, достигшие больших успехов на большом экране.

Председательствовал в жюри Президент НУ «ОЮА» Сергей Васильевич Кивалов.

Сегодня в этом прекрасном зале Одесской филармонии стартует грандиозный творческий проект – «Академия смеха». Это совершенно новый формат для нашего города, который мы реализовываем в сотрудничестве с «Лигой смеха». И наш город был неслучайно выбран для того, чтобы воплотить эту замечательную задумку – на всех континентах Одесса известна, прежде всего, благодаря невероятно тонкому, душевному чувству юмора её жителей, а поэтому заслуженно прослыла мировой столицей юмора. Это та отличительная черта одесситов, которая помогает нам, не теряя оптимизма, с улыбкой на лице переносить любые жизненные трудности. Вот даже высказывание такое существует, что юмор – это спасательный круг на волнах жизни. Это то качество, за которое нас, одесситов, так любят и ценят во всём мире. Смех подобен солнцу – он прогоняет зиму с лица человека, и нам свыше дано умение дарить людям улыбки и хорошее настроение – так много знаменитых юмористов дала миру Одесса! Сохраняя наш уникальный колорит, мы проводим множество мероприятий, посвящённых юмору. Одним из них стал Молодёжный чемпионат по юмору, который прошёл прошлой зимой – за звание самых весёлых и находчивых боролась 21 команда, немногим позже состоялось ещё одно очень интересное мероприятие – это Школьная Лига смеха, которая имеет всеукраинский статус. Глядя на этих совсем юных юмористов, какие замечательные свежие идеи они подают, как остроумно они шутят, понимаешь: чувство юмора у нас заложено самой природой и точно передаётся из поколения в поколение. Главное - вовремя раскрыть этот талант и направить его в нужное русло, что мы и делаем, проводя вот такие фестивали как сегодня. Для членов студенческих команд это выступление - целое событие. Они очень долго и старательно готовились – писали сценарии, сами продумывали костюмы, шутки, декорации, репетировали. Когда сидишь в зале и смотришь выступления студентов – складывается впечатление, будто играют профессиональные юмористы. Всё настолько ярко, интересно увлекательно.

- сказал, приветствуя участников и зрителей проекта, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергей Кивалов.

Существует высказывание, что чувство юмора – это признак исключительно высокого интеллекта человека. Это неслучайно, ведь юмор действительно очень хорошо развивает мыслительные способности. Для будущих юристов, политологов, социологов, психологов, журналистов, представителей творческих профессий, которые учатся в наших университетах, участие в различных юмористических мероприятиях особенно полезно - ведь они развивают свои ораторские способности, учатся держаться на публике и выступать перед залом – это ценнейшие навыки для построения успешной карьеры по специальности, да и вообще для достижения успеха в жизни.

Мы решили соответствовать тренду, и на базе существующего более 10 лет КВН-проекта запускаем новый – также на кубок Президента Юракадемии – «Академия смеха». Более того, мы выступаем генеральным спонсором школьной «Лиги смеха», которая также проводится в городе, и я думаю, что эти два проекта, направленные на то, чтобы при помощи юмора сделать нашу жизнь лучше и ярче, как и все другие проекты руководства Юракадемии, приобретут не только общенациональный, но и международный масштаб. Те наши выпускники, которые стали победителями «Лиги смеха» - они прославляют не только свой университет, но и город, они повышают престиж нашей страны на мировом уровне.

- говорит председатель Первичной профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров.

Неудивительно, что выпускники академии - участники фестиваля прошлых лет добиваются больших успехов на многих всеукраинских соревнованиях по юмору, участвуя в телевизионных проектах, талант-шоу. Сегодня эти ребята были в составе звёздного жюри «Академии смеха». Это неоднократный победитель всевозможных юмористических состязаний – фестивалей КВН, двукратный победитель телевизионного шоу «Рассмеши комика», звезда «Лиги смеха» выпускник и аспирант Одесской юридической академии Юрий Степанец. Также участник нескольких сезонов «Лиги смеха» Андрей Воськало, выпускник факультета адвокатуры Евгений Фёдоров, участник телепроекта «Голос страны 9» Владимир Зайончковский. Университет гордится этими талантливыми, известными на всю Украину молодыми творческими людьми. И настоящие звёзды были специально приглашены на этот проект – для того, чтобы его участники видели, что им есть к чему стремиться, и что при желании и проявив старание можно в юном возрасте добиться очень больших высот в творчестве. В Национальном университете «Одесская юридическая академия» для студентов создали такую возможность - расти и развиваться.

Конечно же, это очень круто, что Сергей Васильевич продолжает поддерживать молодежь, организовываются вот такие мероприятия. Это очень круто. Надо обязательно продолжать в том же духе и все будет супер.

- говорит Андрей Воськало.

Я рад, что меня пригласили. В очередной раз спасибо академии и Сергею Васильевичу Кивалову, родному факультету, что дал мне возможность здесь скажем так родиться как юмористу, как юристу. Но впечатления бомбовые.

- отметил Юрий Степанец.

К работе над проектом была привлечена редакторско-режиссерская группа, в которую вошли Григорий Гущин (Лига смеха, КВН Высшая лига, "Одесские мансы") и Никита Белых (Лига смеха "Де Ришелье").

Мы с ребятами месяц практически жиливместе. Что-то заставляли друг друга делать, где-то ругались, где-то друг друга не понимали. Но вот мы пришли к итоговому результату. Задатки однозначно есть. Мы со всеми ребятами говорим, чтобы они шли выступать на городскую сцену. Дальше на всеукраинскую. У нас есть городские проекты, куда мы всегда зовем наших ребят.

- говорит Никита Белых.

Все ребята хотят шутить, и у многих это получается хорошо. По уровню юмора было неплохо, а для первого раза – вообще прекрасно. Этот зал не всегда был залом академического формата, сцена очень широкая, и ребята ее заполняют. Инициатива руководства Юридической академии заслуживает самых высоких оценок, и она, безусловно, принесет свои плоды. Далеко не в каждом вузе проводится подобное.

- оценивает работу конкурсантов Григорий Гущин, редактор «Академии смеха».

В Одесской юридической академии есть такая замечательная традиция - в рамках Недели гражданского процесса проводить конкурс студенческих творческих работ. Да, гражданский процесс - это очень серьёзная учебная дисциплина, в академии по ней проводятся круглые столы, научные конференции, но один день на этом ежегодном мероприятии выделяется специально для того, чтобы студенты смогли использовать нестандартный подход к его изучению – здесь полёт фантазии студентов ничем не ограничен – вокальные, танцевальные номера и, конечно же, юмористические – стэндап, миниатюры. Наряду с фестивалем КВН это один из самых любимых среди студентов конкурсов, потому что они умеют во всём, даже в такой сложной и серьёзной учебной дисциплине, увидеть юмор и позитив - наверное, в этом и кроется один из секретов того, что ребята такие дружные и добиваются больших успехов. А руководство академии со своей стороны пытается всеми способами облегчить своим студентам восприятие самых сухих и, казалось бы, не располагающих к юмору дисциплин: на протяжении 20 лет в университете издается Уголовный кодекс в анекдотах и карикатурах. Статья УК – анекдот. В такой комбинации предмет усваивается лучше и прочнее. Всем финалистам кроме путевок на базу отдыха «Затока» и ценных призов будет вручен экземпляр такого учебника.

Мы сделали все, чтобы привлечь ребят к участию в этом проекте, и я очень доволен, что он хорошо воспринимается. Все говорит о том, что он станет одной из визитных карточек города. И это при том, что среди наших студентов одесситов – всего 5 процентов. То есть, мы привлекли молодежь из других регионов к умножению славы нашего города. Очень важно, что работа над проектом – процесс длительный и творческий. Ребята постоянно заняты этой внеучебной командной работой, они вовлечены в интересное увлекательное занятие, это лучше, чем быть предоставленными самим себе. Поэтому мы надеемся, что наши самые маленькие учащиеся – студенты колледжей и профтехучилищ – тоже вскоре присоединятся к «Академии смеха».

- оценивает работу своих подопечных Сергей Кивалов.

Нужно сказать, что Сергею Васильевичу пришлось сожалеть о своем членстве в жюри: слишком уж сложно оказалось выбрать победителя, ведь все участники – свои, одинаково любимые. В этот день их ожидало много интересных конкурсов, много возможностей показать свой талант и творчество. Но благодаря множеству номинаций никто не остался незамеченным. Конкурсанты прошли долгий путь творческого становления на университетских юмористических мероприятиях и теперь блистали на сцене, радуя зрителей и изрядно усложняя главную задачу жюри - выбор победителя.

Одним из спонсоров мероприятия выступил Департамент переводов. Генеральный директор Департамента Ирина Калюжная отмечает, что получила только положительные эмоции.

Естественно после такого мероприятия впечатления только положительные. Они не могут быть отрицательными. Масса эмоций, масса позитива. Весь вечер, все мероприятие улыбались, смеялись, компания хорошая, атмосфера великолепная. Все чудесно.

- поделилась она.

Среди других спонсорских организаций, которые поддерживали мероприятие - общественная организация «Мангуст», которая уже более 10 лет тесно сотрудничает с Одесской юридической академией и Международным гуманитарным университетом.

Сегодня общественная организация Мангуст во главе с Магомедом Магдиевым также выступила спонсором данного мероприятия. Мы все знаем, что смех продлевает нам жизнь. Очень приятно, что проходят такие мероприятия поскольку они нас развивают, дают нам возможность посмеяться, поюморить, развивают наше чувство юмора.

- отметила Татьяна Акуленко, исполнительный директор ОО «Мангуст».

По результатам конкурса первое место завоевала команда «Салат Цезаря», которая представляла факультет гражданской и хозяйственной юстиции.

Очень много эмоций. Мы очень рады. Конечно, спасибо за это Сергею Васильевичу Кивалову, за то, что дал такую ​​возможность, чтобы мы выиграли и показали себя. На самом деле было сложно. Мы использовали только внутренние шутки. То есть, стены нашего факультета гражданской и хозяйственной юстиции давали нам их.

- говорит Ангелина Бевзюк, команда «Салат Цезаря».

Отметим, что за первенство с «Салат Цезарь» боролся также факультет прокуратуры и следствия "Кто эти люди?». По результатам выступлений студенты имели одинаковое количество баллов, поэтому за кубок президента соревновались на дополнительном конкурсе. Участники поделились эмоциями до и после выхода на сцену.

Вначале это может быть страх. Он может появиться тогда, когда ты наконец выйдешь на сцену, прочувствуешь этот кайф, этот драйв эмоций. Когда ты перед людьми выступаешь, знаешь, что у тебя хорошие шутки. И они людям реально зайдут. То есть в конце хочется выйти, облегченно вздохнув, и посмотреть на счастливые лица людей, Которые сидят с улыбками после твоего юмора.

- говорит Юрий Курчевский, команда «Кто эти люди?».

Можно быть уверенными, что это мероприятие очень понравится студентам и всем жителям нашего города, станет традиционным, ежегодным, будет расширять свою географию посредством участников из других вузов и городов, и откроет немало талантов, которые уже в ближайшем будущем прозвучат на всю Украину!