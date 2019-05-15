В Одессе проходит первенство вузов по бадминтону

Один из наиболее массовых и любимых видов спорта – бадминтон – давно приобрел важное значение, став олимпийским.

Но похвастать отечественными достижениями на этой ниве пока сложно. Стоит признать: любительский, студенческий, рекреационный бадминтон у нас пока развит слабо. А профессиональные спортсмены предпочитают заключать контракты и уезжать за рубеж.

Чтобы громко заявлять о себе в национальных сборных, на Олимпийских играх, спортсменам нужно создавать на родине соответствующие условия и площадки для занятий и развития.

Именно поэтому, когда выяснилось, что проведение универсиады по бадминтону находится под угрозой срыва, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов пришел на помощь.

Наш университет давно стал спортивной базой для проведения различных соревнований в различных видах спорта,– рассказал глава Первичной профсоюзной организации НУ «ОЮА» Валентин Федоров. – Это чемпионаты по карате, боксу и таиландскому боксу, турниры по игровым видам – футболу, баскетболу, по спортивной и художественной гимнастике. Теперь к ним присоединяется и бадминтон. Универсиада по бадминтону проводится под патронатом Президента нашего вуза Сергея Васильевича Кивалова. Думаю, этот вид спорта будет развиваться и имеет успешное будущее. А впереди у студентов Одессы – большие достижения.

Руководитель бадминтонного клуба «Оlympic Одесса» Владимир Кизыма сообщил, что лично-командное первенство по бадминтону не в первый раз проводится совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и с Международным гуманитарным университетом.

У этих вузов прекрасные спортивные базы. Так, спорткомплекс на улице Новобереговой, на 8-ой станции Большого фонтана прекрасен для проведения международных турниров, в которых принимают участие спортсмены из других городов и стран. Спортивная база нашего клуба, занимающегося пропагандой развития бадминтона, удобна для универсиад.

– отметил Владимир Кизыма.

Владимир Кизыма признался, что пришел в бадминтону из-за состоянию здоровья – чтобы улучшить зрение. И ему это удалось: с очками было покончено, а зрение восстановлено. Так что, кроме развития ловкости, скорости, силы, выносливости, прыгучести есть и такая немаловажная польза от занятий бадминтоном.

Студенческий бадминтон дает хорошую базу для любительского спорта. Многие участники соревнований взяли ракетки в руки не так давно, но уже ощутили на себе привлекательность этого спорта, его положительные стороны и неограниченные возможности оттачивания мастерства. Вузовские соревнования дают толчок для развития бадминтона в регионе. Тренируясь в университете, ребята могут принимать участие в клубных лигах, совершенствовать навыки.

Я пошел по стопам брата, выбрав этот вид спорта. Бадминтон – «долгоиграющий» вид спорта, которым могут заниматься люди всех возрастов, как дети, так и взрослые. Проводятся международные турниры для всех категорий спортсменов, даже для людей преклонного возраста, скажем, открытые Чемпионаты Европы. А профессионалы участвуют в Балканской бадминтонной серии, Чемпионатах мира, Олимпийских играх.

– рассказал 11-кратный чемпион Украины, участник Чемпионата Европы и 3-кратный победитель Балканской бадминтонной серии Александр Кизыма.

Кстати, не так давно на базе генерального партнера нынешних соревнований – Национального университета «Одесская юридическая академия» –завершилась Спартакиада по бадминтону среди девушек и юношей. Впереди – ежегодный международный турнир по бадминтону среди ветеранов – «Кубок Черного моря», который через несколько месяцев уже во второй раз будет принимать на своей спортивной базе Международный гуманитарный университет.

Кроме того, рассказал Валентин Федоров, ожидается еще одно большое событие. С 24 по 26 мая Федерация по бадминтону Украины проведет Суперлигу по бадминтону в Одесской области. Национальный университет «Одесская юридическая академия» выступит генеральным партнером и этих соревнований. Это позволит говорить, что Одесса, таким образом, становится одной из серьезных спортивных баз для развития этого вида спорта.

Остается добавить, что победители нынешних соревнований отправятся на Всеукраинскую универсиаду представлять наш регион.