В Одессе проходит первенство вузов по бадминтону

Один из наиболее массовых и любимых видов спорта – бадминтон – давно приобрел важное значение, став олимпийским.
Но похвастать отечественными достижениями на этой ниве пока сложно. Стоит признать: любительский, студенческий, рекреационный бадминтон у нас пока развит слабо. А профессиональные спортсмены предпочитают заключать контракты и уезжать за рубеж.
Чтобы громко заявлять о себе в национальных сборных, на Олимпийских играх, спортсменам нужно создавать на родине соответствующие условия и площадки для занятий и развития.
Именно поэтому, когда выяснилось, что проведение универсиады по бадминтону находится под угрозой срыва, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», народный депутат Украины Сергей Кивалов пришел на помощь.
Руководитель бадминтонного клуба «Оlympic Одесса» Владимир Кизыма сообщил, что лично-командное первенство по бадминтону не в первый раз проводится совместно с Национальным университетом «Одесская юридическая академия» и с Международным гуманитарным университетом.
– отметил Владимир Кизыма.
Владимир Кизыма признался, что пришел в бадминтону из-за состоянию здоровья – чтобы улучшить зрение. И ему это удалось: с очками было покончено, а зрение восстановлено. Так что, кроме развития ловкости, скорости, силы, выносливости, прыгучести есть и такая немаловажная польза от занятий бадминтоном.
Студенческий бадминтон дает хорошую базу для любительского спорта. Многие участники соревнований взяли ракетки в руки не так давно, но уже ощутили на себе привлекательность этого спорта, его положительные стороны и неограниченные возможности оттачивания мастерства. Вузовские соревнования дают толчок для развития бадминтона в регионе. Тренируясь в университете, ребята могут принимать участие в клубных лигах, совершенствовать навыки.
– рассказал 11-кратный чемпион Украины, участник Чемпионата Европы и 3-кратный победитель Балканской бадминтонной серии Александр Кизыма.
Кстати, не так давно на базе генерального партнера нынешних соревнований – Национального университета «Одесская юридическая академия» –завершилась Спартакиада по бадминтону среди девушек и юношей. Впереди – ежегодный международный турнир по бадминтону среди ветеранов – «Кубок Черного моря», который через несколько месяцев уже во второй раз будет принимать на своей спортивной базе Международный гуманитарный университет.
Кроме того, рассказал Валентин Федоров, ожидается еще одно большое событие. С 24 по 26 мая Федерация по бадминтону Украины проведет Суперлигу по бадминтону в Одесской области. Национальный университет «Одесская юридическая академия» выступит генеральным партнером и этих соревнований. Это позволит говорить, что Одесса, таким образом, становится одной из серьезных спортивных баз для развития этого вида спорта.
Остается добавить, что победители нынешних соревнований отправятся на Всеукраинскую универсиаду представлять наш регион.