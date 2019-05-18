В Одессе наградили победителей Универсиады по бадминтону

В Одессе торжественно наградили участников областной универсиады по бадминтону. Студенты получили кубки, медали и памятные грамоты и дипломы. Генеральным партнером проведения соревнований стал Национальный университет «Одесская юридическая академия», Одесский областной спортивный студенческий союз и Федерация бадминтона Украины. Как для юных бадминтонистов, так и для профессионалов этот турнир стал хорошим опытом и стал подготовительным для более серьезных соревнований.

Это повышает престиж как университета, города, так и целой страны: когда проводятся международные турниры, когда представители различных стран приезжают к нам, знакомятся с нашим городом, с нашим вузом, знакомятся с нашими спортсменами. Хочется отметить высокий уровень участников - это и чемпионы, и мастера спорта, и кандидаты в мастера спорта. Я думаю, им очень приятно получить призы от Федерации бадминтона Украины, Одесского областного спортивного студенческого союза, который возглавляет Сергей Васильевич Кивалов и от Национального университета «Одесская юридическая академия».

— говорит глава Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Валентин Федоров.

Новичкам и профессионалам очень приятно играть вместе. Они могут увидеть, как выглядят удары, перемещения по площадке и попробовать повторить. Мы в принципе в проведении соревнований руководствуемся тем принципом, чтобы силы участников были поставлены равномерно. Бадминтон – это вид спорта, который поможет поддерживать себя в форме всю жизнь: от начала и до глубокой старости. Поэтому бадминтоном нужно начинать заниматься в вузе, принимая участие в соревнованиях различного уровня.

— отмечает руководитель бадминтонного клуба «Олимпик-Одесса» Владимир Кизымов.

Для новичков такие соревнования - это возможность общения: новые люди, новые увлечения. Это популяризация нашего спорта, поскольку проведение подобных соревнований - это возможность его продвигать бадминтон на более высокий уровень.

— рассказывает участница турнира Дарья Сибирякова.

Сегодня Одесская Юракадемия является универсальной площадкой для развития десятков видов спорта. К соревнованиям по бадминтону присоединилась и команда вуза. Хотя студенты впервые приняли участие в турнире, у них уже есть грандиозные планы. В университете есть все возможности для комфортных тренировок студентов. Сочетая спорт с учебой, будущие юристы, политологи, социологи, психологи, журналисты воспитывают в себе такие качества, как сила духа, стрессоустойчивость и выдержку.

В универсиаде, которая проходит в этом году, принимают участие и студенты Национального университета «Одесская юридическая академия», которые показывают очень высокий уровень игры. Я думаю, что в будущем уровень игры в разы вырастет. В нашем вузе создана соответствующая инфраструктурная база для того, чтобы студенты могли развиваться в данном виде спорта. Бадминтон является олимпийским видом спорта. Это очень престижно, когда представители ведущих вузов страны могут войти в сборную и представлять Украину на высочайшем уровне.

— подчеркивает Валентин Федоров.

Бадминтон - популярный в Европе вид спорта, но в Украине только начинает свой путь развития. Да, именно нашу страну был выбран местом проведения BEC Congress, который прошел на очень высоком уровне. Это свидетельствует о том, что Украина становится центром развития бадминтона в мире, в том числе благодаря таким Универсиадам. Чтобы заинтересованные студенты не теряли возможность соревноваться между собой и участвовать в областных, национальных и международных турнирах, народный депутат Украины Сергей Кивалов помогает юным спортсменам не только с Юракадемии, но и других вузов.

Благодаря дружескому тандему Одесской юридической академии, комитета физвоспитания и помощи спортклуба «Олимпик-Одесса» мы провели данное мероприятие на высоком уровне. Поддержка Юракадемии достаточно весома в плане наградного материала и других мелочей для того, чтобы соревнования прошли на достойном уровне. Та работа, которую проводит Сергей Васильевич Кивалов, возглавляя университет, возглавляя Одесский областной спортивный студенческий союз действительно показывает, что мы идём к лучшему. Уверен, что результаты не только по бадминтону, но и по другим видам спорта будут прогрессировать: есть возможности, есть базы, движемся только вперёд.

— говорит руководитель Одесского областного отделения комитета физкультуры и спорта Александр Тулунжи.

Условия, которые предоставляет ведущий университет страны помогают студентам покорять спортивные вершины: это и многофункциональные тренажерные залы, стадионы, ультрасовременное оборудование и высококвалифицированные тренеры. Кроме футбола, баскетбола, волейбола, гандбола, регби, хореографии и других видов спорта, в этом году студенты начали осваивать и бадминтон. Тренер подчеркивает, что уверенными шагами они идут не только к соревнованиям среди вузов, но и к более серьезным турнирам.

Отметим, что в апреле в спартакиады по бадминтону приняли участие не только студенты вуза, но и преподаватели. В этом году хороший результат показали деканы всех факультетов, заняв призовые места и выявив большое желание дальше заниматься бадминтоном.