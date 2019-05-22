Последние результаты социологии по депутатам-мажоритарщикам

В связи с внесением на рассмотрение Верховной Радой законопроекта об изменениях в избирательном законодательстве Киевский институт реформ и развития, а также Социологическая служба «Аргумент» приступили к проведению социологического исследования во всех крупнейших городах Украины.

Исследование стартовало в Одессе, именно в этом городе работают депутаты-мажоритарщики, имеющие достаточно высокий уровень поддержки избирателей. Для социологов важно было понять, какие критерии являются значимыми для граждан при их поддержке того или иного народного избранника.

Объектом исследования выступали жители города Одесса старше 18 лет, методом исследования являлось интервьюирование. Проводилось исследование с 17.05.2019 по 22.05.2019, опрошено было 800 респондентов во всех районах города. Теоретическая ошибка выборки при доверительном интервале 0,95 не превышает 3,5%.

Первое, что интересовало исследователей – отношение граждан к мажоритарной системе. Так, результаты более чем однозначные: 76,5% горожан убеждены, что ближайшие выборы в Раду должны проходить по мажоритарной системе, 19% опрошенных считают, что можно было бы сохранить действующую смешанную систему, и только 4,5% участников соцопроса отдают предпочтение партийным спискам.

Также из опроса следует, что знают депутата Верховной Рады от своего района 65,7%, не знают 34,3%. На вопрос о фамилии депутата – самый высокий уровень узнаваемости у Сергея Кивалова – 67%, за ним следуют Дмитрий Голубов – 17,9%, Геннадий Чекита – 11%, Эдуард Матвийчук – 4,1%.

На вопрос: Если бы выборы депутата от Вашего района состоялись в ближайшее воскресенье, за кого бы Вы проголосовали, одесситы ответили следующим образом. В Приморском районе уверенно лидирует Сергей Кивалов с результатом 72%. При этом отрыв в рейтинге колоссальный! Так, свой голос за Дмитрия Голубова отдали бы 9,3% респондентов; Николая Скорика – 4,2; Виктора Баранского – 3,3%; Алексея Гончаренко – 2,7%; Антона Киссе – 2,5%; Виталия Барвиненко – 2,4%; Виталия Саутенкова – 1,3%. Один из самых низких уровней узнаваемости у Марата Королева – действующий глава райадминистрации набирает всего 1,2%.

Исследования показали, что в Малиновском районе уровень узнаваемости Сергея Кивалова достигает 46,2%, Геннадия Чекиты – 12%, Сергея Гринивецкого – 10%, Виктора Баранского – 7.1%, Николая Скорика – 6,1%, Дмитрия Голубова – 5,1%, Виталия Саутенкова – 4,7%, Владимира Корниенко – 4,7%, Алексей Гончаренко – 4,1%.

Результаты по Киевскому району: Сергей Кивалов – 55%, Алексей Гончаренко – 10%, Дмитрий Голубов – 8,1%, Дмитрий Танцюра – 7,1%, Виктор Баранский – 5,2%, Николай Скорик – 3,1%, Виталий Саутенков – 3%, Виталий Барвиненко – 3%, Эдуард Матвийчук – 2,1%, Иван Фурсин – 1,7%, Александр Пресман – 1,7%.

Высокие показатели в Суворовском районе демонстрирует также Дмитрий Голубов – 37,5%, в то время как у Сергея Кивалова сильные позиции с результатом в 35,8%. Далее идут Виталий Саутенков – 11%, Виктор Баранский – 4,9%, Алексей Гончаренко – 3,1%, Николай Скорик – 2,9%, Виталий Барвиненко – 2,7%, Александр Пресман – 2,1%.

Эксперты утверждают, что

в современных реалиях эффективность мажоритарной избирательной системы подтверждается многочисленными, в том числе, и зарубежными социологическими исследованиями. Персонифицированное представительство местных интересов высшем законодательном органе страны, формируют у граждан большее ощущение социальной и психологической комфортности и защищенности. Кроме того, возможность личного общения со своим депутатом, дарит людям чувство сопричастности с властью, а это немаловажно

- рассказывает представитель социологической службы “Аргумент” Василий Лефтеров.

А

«в разрезе персоналий исследование совпало с нашим, которое было завершено 27 декабря. Наиболее вероятный победитель в приморском округе, однозначно, Сергей Кивалов и кстати он еще лидирует в 2 округах - Малиновский и Киевский. Это наиболее объективная картина. Она конечно в пользу тех, кто является лидерами на своих округах. В первую очередь это Сергей Кивалов. Я еще раз убедился после этого исследования, что у него нет достойного соперника по его округу, как минимум. А и возможно по всему городу, если рассматривать выборы в ВР Украины»

- подчеркивает президент центра этнических и политических исследований «Лад» Геннадий Чижов.

Таким образом, можно со всей уверенностью констатировать, что одесситы отдают свое предпочтение мажоритарной системе. А самый высокий уровень поддержки у тех народных избранников, которые реально работают на своих округах.