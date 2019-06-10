Стройка века в Одессе: Школа будущего готовится встречать маленьких одесситов

Здесь, на Академической улице города происходит без преувеличения событие общегосударственного масштаба – строительство лучшей школы Украины.

Школа приобрела свои окончательные очертания. Взвились ввысь белоснежные корпуса. Фасад здания отделан итальянским камнем. Золотятся луковки куполов. Радует синяя, как небо, черепица кровли. Еще немного – и новая школа, рассчитанная более чем на тысячу учащихся, которые будут получать здесь и духовное, и интеллектуальное образование, и физическое, и творческое воспитание, распахнет свои двери.

Строить сегодня очень непросто, если учесть, что это не коммерческий, а социальный объект такого масштаба. Жилой комплекс возводить куда легче. Их сейчас возводят тут и там. При этом инфраструктурой застройщики не озадачиваются: ни одной школы рядом не увидите. По моему убеждению, следует запретить строительство жилых домов, если не предусмотрено социальных объектов – школ, детских садов, спортивных площадок, храмов. А мы возводим школу. Я не устану повторять: Одесса получит школу будущего, которая со временем будет признана памятником архитектуры, архитектурным шедевром. Это будет школа совести. На ее возведение нас благословил Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел. И вот работы близятся к своему завершению,

– рассказал Сергей Кивалов.

И объект этот Одесса ждет. В новом учебном году за парты сядут на пять тысяч школьников больше, чем в прошлом году. Поэтому сдача уникального учебного общеобразовательного комплекса поможет решить проблему перегруженности близлежащих школ Приморского района.

Все общестроительные работы на объекте уже выполнены. Сергей Васильевич направился в будущий 25-метровый бассейн. Чаша бассейна оштукатурена и готова к отделочным работам. И строители принимаются за отделку, объясняя: есть работы, которые нельзя вести в холодное время года. А все тонкости технологии тут неукоснительно соблюдают. Вода в бассейн будет подаваться с глубины 147 метров. С этой целью была пробурена скважина. Закуплены фильтры. Кстати, в недалеком будущем тут появится новый бювет, откуда одесситы, проживающие неподалеку, смогут брать воду для питья.

Под крышей бассейна установлено немецкое вентиляционное оборудование для поддержания соответствующих норм влажности. Через месяц, обещают строители, отделочные работы бассейна будут завершены. В планах – сдать школу уже в этом году.

В первых числах августа будет произведена установка теплового оборудования для школы – самого прогрессивного на сегодняшний день –солнечных батарей и коллекторов. Школа будущего приступит к реализации программы Одесской юридической академии «Зеленый университет».

Продолжается проектирование системы отопления с интеграцией в них солнечных коллекторов и тепловых насосов. Таким образом, мы получим индивидуальный тепловой пункт в каскадном исполнении, призванный защитить от всех сюрпризов и непогоды. В приоритете будут солнечные коллекторы. На кровле будут установлены сто солнечных коллекторов. В случае, если солнечного тепла и энергии, вырабатываемой солнцем, не будет хватать, подключатся тепловые насосы. Установлено четыре тепловых насоса. Это позволит объекту быть полностью автономным, как в летнее время, так и в межсезонье. Если же не будет хватать и мощности тепловых насосов, то резервным источником питания будет являться газовая котельная мощностью 1,2 мегаватта, которая уже установлена. Сейчас мы проводим дополнительные проверки объемов по теплу и горячей воде,

- говорит помощник ректора Национального университета «Одесская юридическая академия» Марат Хайрулин.

Как известно, в Общеобразовательной церковно-приходской школе будет два храма. Архитектурное решение школы необычно: в центре строительства – два храма, верхний и нижний, крыльями от которых расходятся корпуса с учебными классами.

Иоанн Богослов по благословению Владыки выбран не случайно, так как он считается покровитетелем всех богословов. А преподобный Сергий Радонежский считается покровителем всех учащихся. Вот такая гармония заложена в основу этого учебного заведения.

Сергей Кивалов уточняет:

Наши дети будут получать светское образование. Но особое внимание будет уделено духовности. Здесь будут вестись уроки Закона Божьего, религиоведения, истории православия. Но не в рамках школьной программы, а факультативно, только для тех, кто захочет. Ведь работают в городе арабский и еврейский культурные центры, где изучают религию, языки и культуру. Для Одессы это нормальное явление. У нас, как известно, Церковь отделена от государства. Понятно, что в расчет берется православная религия, поскольку православных в Одессе большинство. Но если захотят учиться дети, в семьях которых другое вероисповедание, – пожалуйста. Двери нашей школы будут открыты для всех детей.

В нижнем Храме Иоанна Богослова уже завершены все общестроительные работы, выполнена лепнина. Рядом в зале работает модельщик Юрий Киба. Это благодаря его умелым, золотым рукам матрицы превращаются в красивые колонны, тумбы, пилястры. Сейчас в Храме Иоанна Богослова художники выполняют цветную роспись храма.

Еще совсем немного времени – и он сможет принять первых верующих. Настоятель Храмов при Церковно–приходской школе Сергий Кударенко, как хороший прораб, в деталях осведомлен обо всех нюансах строительных работ:

Оба храма будут уникальны. Чтобы подчеркнуть особенность нижнего Храма, мы постарались в росписи воплотить апостольский чин. Следует сказать, что самое активное участие на каждом этапе строительства во всех деталях принимает инициатор строительства Сергей Васильевич Кивалов. Он тщательно проверяет качество плитки, точность замеров, как будет выглядеть тот или иной класс, какой будет цветовая гамма стен, даже уточняет состав природных пигментов, с помощью которых осуществляется роспись в храмах. Это заслуживает особого восхищения.

Работы приближаются к финалу, когда Храм приобретет окончательные очертания с точки зрения художественной иконописи. И ко Дню памяти Иоанна Богослова, это будет 9 октября, здесь будет совершена Божественная литургия.

А в верхнем храме Сергия Радонежского строители на этой неделе приступают к монтажу нижней лепнины. Затем наступит черед оформления потолков, ажурных рам. А далее – цветная роспись и золочение.

Все делается по индивидуальному заказу, специальному проекту. Если храм Иоанна Богослова выполнен в каноне, в византийском стиле, то в верхнем храме за образец были взяты барочные храмы. А роспись будет академической. Таким образом, у детей появится возможность восприятия разных стилей оформления православных церквей,

– подчеркивает отец Сергий.

Мозаичные образы, украшающие фасад школы, а их четыре, тоже выбраны не случайно. Это те чудотворные иконы Богородицы, которые охраняют и благославляют наш город и под покровительством которых будет отныне пребывать новое учебное заведение, не имеющее аналогов в стране.