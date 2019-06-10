Стройка века в Одессе: Школа будущего готовится встречать маленьких одесситов

Здесь, на Академической улице города происходит без преувеличения событие общегосударственного масштаба – строительство лучшей школы Украины.
Школа приобрела свои окончательные очертания. Взвились ввысь белоснежные корпуса. Фасад здания отделан итальянским камнем. Золотятся луковки куполов. Радует синяя, как небо, черепица кровли. Еще немного – и новая школа, рассчитанная более чем на тысячу учащихся, которые будут получать здесь и духовное, и интеллектуальное образование, и физическое, и творческое воспитание, распахнет свои двери.
И объект этот Одесса ждет. В новом учебном году за парты сядут на пять тысяч школьников больше, чем в прошлом году. Поэтому сдача уникального учебного общеобразовательного комплекса поможет решить проблему перегруженности близлежащих школ Приморского района.
Все общестроительные работы на объекте уже выполнены. Сергей Васильевич направился в будущий 25-метровый бассейн. Чаша бассейна оштукатурена и готова к отделочным работам. И строители принимаются за отделку, объясняя: есть работы, которые нельзя вести в холодное время года. А все тонкости технологии тут неукоснительно соблюдают. Вода в бассейн будет подаваться с глубины 147 метров. С этой целью была пробурена скважина. Закуплены фильтры. Кстати, в недалеком будущем тут появится новый бювет, откуда одесситы, проживающие неподалеку, смогут брать воду для питья.
Под крышей бассейна установлено немецкое вентиляционное оборудование для поддержания соответствующих норм влажности. Через месяц, обещают строители, отделочные работы бассейна будут завершены. В планах – сдать школу уже в этом году.
В первых числах августа будет произведена установка теплового оборудования для школы – самого прогрессивного на сегодняшний день –солнечных батарей и коллекторов. Школа будущего приступит к реализации программы Одесской юридической академии «Зеленый университет».
Как известно, в Общеобразовательной церковно-приходской школе будет два храма. Архитектурное решение школы необычно: в центре строительства – два храма, верхний и нижний, крыльями от которых расходятся корпуса с учебными классами.
Иоанн Богослов по благословению Владыки выбран не случайно, так как он считается покровитетелем всех богословов. А преподобный Сергий Радонежский считается покровителем всех учащихся. Вот такая гармония заложена в основу этого учебного заведения.
Сергей Кивалов уточняет:
В нижнем Храме Иоанна Богослова уже завершены все общестроительные работы, выполнена лепнина. Рядом в зале работает модельщик Юрий Киба. Это благодаря его умелым, золотым рукам матрицы превращаются в красивые колонны, тумбы, пилястры. Сейчас в Храме Иоанна Богослова художники выполняют цветную роспись храма.
Еще совсем немного времени – и он сможет принять первых верующих. Настоятель Храмов при Церковно–приходской школе Сергий Кударенко, как хороший прораб, в деталях осведомлен обо всех нюансах строительных работ:
Работы приближаются к финалу, когда Храм приобретет окончательные очертания с точки зрения художественной иконописи. И ко Дню памяти Иоанна Богослова, это будет 9 октября, здесь будет совершена Божественная литургия.
А в верхнем храме Сергия Радонежского строители на этой неделе приступают к монтажу нижней лепнины. Затем наступит черед оформления потолков, ажурных рам. А далее – цветная роспись и золочение.
Мозаичные образы, украшающие фасад школы, а их четыре, тоже выбраны не случайно. Это те чудотворные иконы Богородицы, которые охраняют и благославляют наш город и под покровительством которых будет отныне пребывать новое учебное заведение, не имеющее аналогов в стране.