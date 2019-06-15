 При поддержке Сергея Кивалова маленькие одесситы посетили премьеру «Дюймовочки» в Украинском театре

По инициативе народного депутата Украины Сергея Кивалова в очередной раз прошло мероприятие для детей Приморского района. На этот раз маленькие жители нашего города вместе с родителями посетили Одесский академический украинский музыкально-драматический театр им Василия Василько – побывали на премьере спектакля «Дюймовочка».

Вы знаете, сейчас летние каникулы и детей нужно завлечь, нужно сделать все, чтобы они отдохнули. Они сидят некоторые часами, сутками у компьютера и это неправильно. Мы в первую очередь пригласили детей из семей переселенцев, таким образом мы им прививаем любовь к Одессе, любовь к искусству. Если мы организуем другие какие-то мероприятия, мы их не забываем, мы их приглашаем, чтобы они чувствовали, что они нужны и что они востребованы, - подчёркивает народный депутат Украины Сергей Кивалов.

Спасибо Сергею Васильевичу Кивалову, за то, что он организовывает досуг для наших деток. Это очень большой плюс, ведь для них очень важна интеграция в местную громаду. И детки переселенцев с большим удовольствием ходят на все мероприятия, которые организовывают при помощи Сергея Васильевича. Для нас это очень важно, мы чувствуем поддержку,

- признаётся Юлия Пятаченко.

Кроме того, праздник также посетили воспитанники детского дома на Макаренко, 20 для девочек с особыми потребностями здоровья. Это заведение уже более 10 лет находится под опекой народного депутата.

Мы пригласили детей из детских домов, из интернатов. Они не виноваты в том, что появились на свет в неблагополучных семьях или в том, что потеряли своих родителей, и как и все в мире малыши, они тоже нуждаются в заботе, внимании, в общении и развлечениях. Их судьба – полностью в наших руках и только мы можем подарить им счастливое детство и помочь в будущем стать они приезжают в детские дома, которые находятся в Одессе, и организовывают для детей концерты, утренники. Ведь как гласит мудрая пословица – чужих детей не бывает, это всё наши дети и кроме нас о них просто не кому позаботиться, - считает Сергей Кивалов.

Приятно было получить такой хороший подарок для детей от Сергея Васильевича Кивалова. Мы очень рады, что мы сегодня побываем в украинском театре с детьми из детского дома-интерната Макаренко,20. Очень важно, чтобы для таких детей наравне с такими как все, поэтому мы сегодня здесь. Сергей Васильевич очень часто бывает у нас в детском доме- интернате. Помогает и материально, и мы общаемся со студентами академии. Это незабываемые встречи, наши девочки очень ждут, когда приезжают студенты, - с радостным волнением рассказывает инструктор по труду детского дома-интерната на Макаренко, 20 Галина Болычаева.

В зоне особого внимания народного депутата - многодетные семьи. Так, и в этот раз театр посетили представители Совета многодетных семей Украины «Большая Семья» и Одесского совета многодетных матерей.

Анна Малярова пришла на премьеру спектакля «Дюймовочка» вместе со своими 4-мя детьми. Многодетная мама уверена: детям с самого юного возраста необходимо прививать культуру общения и любовь к прекрасному.

Культурный досуг очень важен, особенно сейчас в летнее время, когда школа завершилась. Мы посещали и в Юракадемии прекрасный спектакль в свое время. Сейчас вот очень интересное мероприятие, спектакль “Дюймовочка”. Сейчас это очень важно в детях поддерживать взаимоотношения, культуру, коммуникацию. Большая благодарность Сергею Кивалову, за то, что он вкладывает много сил, времени в образовательные проекты для наших детей, особенно из многодетных семей.

Во-первых, уже давненько не были в театре, во-вторых, это премьера, очень хочется посмотреть, порадовать детей чем-то новым, что придумали наши режиссеры, этой замечательной новой постановкой. Это очень важно, потому что сейчас наше положение не сильно экономически хорошее, а вот благодаря таким мероприятиям, подрастающее поколение просвещается, культурное поведение детей улучшается, - уверена Елена, которая вместе со своими детьми посетила премьеру спектакля «Дюймовочка» в Украинском театре.

Во время экранизации сказки Ганса Христиана Андерсена "Дюймовочка" маленькие одесситы смогли насладиться профессиональной игрой актеров, яркими костюмами, и музыкой. Также гостей праздника ждали сладкие подарки и сувениры.

Маленькая Саша в украинском театре впервые, её переполняют восторг и приятное волнение:

Я пришла в этот театр с хорошим настроением. Я думаю, что он будет, это театр, замечательный!

Очень яркий, красочный, действительно интересный спектакль. Очень современная постановка. Я была удивлена лично и дети счастливы. Конечно, очень важно, потому что семья - это первое и самое важное, что есть в нашей жизни, поэтому всегда важно проводить время с ребенком, чтобы ребенок проводил время с родителями. И мероприятие очень замечательное, очень нам понравился спектакль, - делится одесситка Татьяна.

Дети – частые и желанные гости различных благотворительных мероприятий, которые проходят по инициативе и при поддержке народного депутата Украины Сергея Кивалова. Ежедневные праздники в одесских дворах, детские фестивали в городских парках и скверах, новогодние, рождественские, пасхальные утренники - повсюду можно увидеть счастливые улыбающиеся лица маленьких одесситов.