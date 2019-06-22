Выпускникам Национального университета «Одесская юридическая академия» вручили дипломы магистров

В Национальном университете «Одесская юридическая академия» прошел праздник выпускников. Бывшим студентам, теперь уже специалистам в области права, торжественно вручили дипломы магистров.

С напутственными словам к выпускникам обратился президент НУ «ОЮА» Сергей Кивалов.

Я очень рад сегодняшнему событию, вы завершили учебу в нашем университете и совсем скоро получите дипломы самого успешного вуза страны. Теперь вы – магистры, а это значит, что у вас, в вашей будущей жизни, очень хорошие перспективы. Я только что разговаривал с директором Государственного бюро расследований, мы подписали договор, по которому данный правоохранительный орган берет на себя обязательства по трудоустройству выпускников Одесской Юракадемии, и мы первые – с которыми они подписали такой договор. Хочу вам сказать, что те выпускники нашего вуза, которые усердно учились и получили дипломы магистров, сегодня работают и Верховном суде Украины, и в Высшем Антикоррупционном суде. Десятки наших выпускников занимают самые престижные должности, и происходит это потому, что они получили здесь, в этих стенах, прочные базовые знания, дополненные умением разбираться в современной законодательной базе, знанием иностранных языков, способностью к анализу, вдумчивой исследовательской работе. Сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» - это бренд, и произошло это всего за несколько 21 год. Да, это все так. Но и нам ведь в университет нужны хорошие кадры, правда? Нам тоже нужно думать о преемственности поколений, воспитывать молодую высокопрофессиональную смену. И нам бы хотелось, чтобы вы остались в университете, продолжили учебу в аспирантуре, дополнили и расширили свои знания. Если вы захотите остаться, мы это приветствуем, найдется место в аспирантуре для каждого из вас. Я вижу здесь сегодня ваших родных и близких, они пришли поддержать вас, порадоваться за вас. Для них, так же как для вас, это большой праздник. Еще раз поздравляю вас с выпуском, желаю быть всегда в этой жизни востребованными, тепла и радости в ваших домах, и пусть Бог хранит вас,

– поздравил магистров Сергей Кивалов.

С ответным словом выступили выпускники вуза Алексей Приступ и Людмила Могил. Они высказали слова благодарности Президенту университета Сергею Кивалову, преподавателям вуза.

Нам бы хотелось особенно подчеркнуть нашу благодарность президенту Национального университета «Одесская юридическая академия» Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он дал нам возможность получить образование высшего качества в самых лучших условиях, какие можно себе представить. Здесь, в нашей родной альма-матер мы не только учились, но и развивались во всех возможных направлениях, творческих, спортивных, научных. Это действительно лучший вуз страны. Впереди у нас взрослая жизнь, но мы всегда будем помнить, что несем славное звание выпускников Одесской юридической академии,

– подчеркнул Алексей Приступ.

Хочу сказать, что я очень признательна Сергею Васильевичу Кивалову за то, что он для студентов делает абсолютно всё возможное. Что у нас есть возможность учиться в таком месте, в таких прекрасных условиях. Я хочу дальше оставаться в стенах нашей родной альма матер, хочу заниматься аспирантурой, наукой, хочу это развивать. Хочу помочь нашему народу поднять уровень правосознания. Делать всё возможное ради этого,

– отмечает Людмила Могил.

Выпускников поприветствовал Директор Государственного бюро расследований Роман Труба. Чиновник поздравил магистров и сказал, двери бюро открыты для целеустремленной молодежи.

Сегодня имел возможность увидеть, как руководство учебного заведения все делало для того, чтобы вы получили самое лучшее образование. Я желаю, чтобы вы себя нашли на своей специальности в государственных институциях. Государственные институции переживают новый этап формирования. Нам нужны молодые люди, у которые новые взгляды и новые традиции. Я вас поздравляю с этим праздником. Двери ДБР для вас всегда открыты,

– обратился к магистрам права Роман Труба.

После торжественного вручения дипломов и концерта, выпускники сфотографировались с преподавателями и президентом вуза Сергеем Киваловым.

Напомним, что Национальный университет «Одесская юридическая академия» является ведущим специализированным вузом, лидером юридического образования на Юге Украины.

Сегодня Национальный университет «Одесская юридическая академия» дает своим студентам высокое качество образования самого современного уровня. Выпускники вуза имеют высокую востребованность на рынке труда, университет пользуется заслуженной репутацией признанного международного авторитета, имеет обширные академические связи с лучшими вузами мира. В университете постоянно внедряются новинки мирового уровня в систему образовательного процесса. Так, в университете работает Центр тестирования на полиграфе, студентов обучают работе на «детекторе лжи» сертифицированные специалисты в этой области.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» является членом Ассоциации европейских университетов и Европейской Ассоциации публичного права. Ежегодно сотни студентов, аспирантов и преподавателей выезжают за границу для прохождения обучения или стажировки в лучших университетах мира, международных организациях, правительственных учреждениях зарубежных стран. С другой стороны, в Национальном университете «Одесская юридическая академия» для студентов регулярно читают лекции известные зарубежные специалисты, юристы, дипломаты, политики. Студенты имеют возможность с первого курса посещать лекции по правовым дисциплинам, которые преподают на трех языках (по выбору) – английском, немецком и французском. Благодаря соответствию программ обучения студентов европейским стандартам, диплом Национального университета «Одесская юридическая академия» признан за рубежом, что дает перспективы трудоустройства в международных учреждениях и иностранных компаниях.

В университете работает Центр культуры, современные спортивные комплексы, спортивные и тренажёрные залы.