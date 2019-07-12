Сергей Кивалов: Половина рабочего времени депутата должна проходить в общении с украинцами

Как и говорил Лев Толстой, каждая несчастливая семья, несчастлива по-своему. По крайней мере, каждый одесский двор точно несчастлив по-своему.

Народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов постоянно встречается с одесситами во дворах их домов.

Половина рабочего времени каждого народного депутата должна проходить непосредственно на его участке, - утверждает Сергей Васильевич Кивалов.

Одесситы обращаются к Сергею Васильевичу с разными вопросами.

Моему сыну нечем заняться летом. Все кружки, в которые я ходила еще в юности закрыли, а новые стоят очень больших денег, - рассказывает одесситка Татьяна, живущая на ул.Дегтярная,11.

Но дело в данном случае, скорее, в недостатке информированности, потому что по инициативе Сергея Васильевича уже работает бесплатная футбольная школа, также существуют бесплатные тренировки по боксу и боевым искусствам. Со встречи во дворе ушла уже довольная и спокойная за досуг сына Татьяна.

А куда же деваться самым маленьким? Что делать, если в вашем районе нет парка с детской площадкой, а детские сады и прочие учреждения в прямом смысле выгоняют, если ваш ребенок не занимается в их школе? Народный депутат Украины заботится об украинцах всех возрастов и поэтому по его инициативе постоянно строятся детские площадки. На данный момент по инициативе Сергея Кивалова построено уже более 100 детских площадок.

Если бы не инициатива Сергея Васильевича у жителей домов в Вознесенском переулке в окнах бы всю жизнь был виден пустырь от рухнувшего дома, но сейчас же уже поднят вопрос о строительстве детской площадки, так долго замороженный по вине местных властей.

Говоря о досуге: помните Дюковский парк? Тот самый, который был построен дюком де Ришелье и был частью его летней резиденции. Парк уже однажды приходил в запустение, но был восстановлен в 1949 году и стал декорациями для фильма “Весна на Заречной улице”. Но ни один одессит не допустит того, что случилось еще раз лишь для того, чтоб обратить внимание на парк.

Сейчас в этом парке ходить страшно. Да никому, честно говоря, и в голову это не придет. Как и не придет в голову подсвечивать новым телефоном дорогу на некоторых улицах.

Именно об этом говорили жители домов на Балковской во время встречи с Сергеем Васильевичем Киваловым. Им жаль, что парк с таким потенциалом превратился в декорации скорее к фильму ужасов, чем место встреч одесситов. Народный депутат согласен с тем, что Дюковский парк должен быть восстановлен и в Верховной Раде нового созыва непременно будет подниматься этот вопрос.

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом,

Ф. И.Тютчев.

А многие одесситы, в частности, живущие в доме на проспекте Шевченко, 6 еще неделю назад могли добавить “главное вовремя укрывать от падающих сухих веток”. Сергей Васильевич Кивалов встретился с одесситами, живущими в этом доме, узнал об аварийном состоянии деревьев во дворе и немедленно поручил привести двор в порядок. Поэтому кроме деревьев занялись и асфальтом, который напоминал решето, и канализацией, которая лила пять дней подряд: в доме воды почти неделю нет, зато во дворе лужи. И платить за это тоже одесситам. Неделю спустя Сергей Васильевич пришел проверить как провели работы во дворе, а его встречают благодарные одесситы, которые еще и стол накрыли во дворе по случаю прихода гостя. Знаете, как лет сто назад, когда, возможно, и Бабель был в Одессе.

Помните, как Франко в прямом смысле этого слова запрещал каталонцам говорить на родном языке? Мы, к счастью, до этого еще не дошли, но и нельзя допускать даже приближения к этому. 95% одесситов считают родным языком русский. Международные конвенции говорят о семейном языке, Конституция говорит о защите русского языка, а законодательная практика как-то идет вразрез со всем этим.

Я буду инициировать принятие Закона Украины “О русском языке и языках национальных меньшинств, потому что веру и язык нельзя навязывать,

- говорит Сергей Васильевич Кивалов.

Цены на жилищно-коммунальные услуги за последние годы возросли в несколько раз! А социальные выплаты - нет. Люди отдают все свои доходы коммунальщикам. Это необходимо остановить! - высказывает Сергей Васильевич Кивалов о социальной несправедливости во время встречи на улице Посмитного, 25.

В Украине находится несколько атомных электростанций, цена на электричество не может быть баснословной как сейчас! Я, как народный депутат, займусь этим вопросом,

- продолжает Сергей Васильевич. Жители всех домов, с которыми проходили встречи, безусловно, согласны с народным депутатом.

Наш город особенный: город-герой, с тем самым прекрасным колоритом, который, конечно же, не имеет ничего общего с неправильным русским языком и бандитами. Нам нужен особый статус для города, особый правовой статус, обеспечивающий нам надлежащую защиту архитектуры и необходимое финансирование города. И Сергей Васильевич Кивалов будет выступать с такой инициативой в Верховной Раде Украины.

Мы все знаем, что наш город строился французами и итальянцами. То есть, по сути, мы живем в Париже и Милане одновременно. Точнее, могли бы, но состояние домов нас отсылает скорее к Риму с его руинами.

Рушащийся фасад, падающие колонны, крыша, которая течет - это уже давно не европейская архитектура. Это наша реальность на улице Новосельского, 80. Особый статус города Одесса как раз поможет спасти рушащиеся дома и предотвратить разрушение других домов.

Представление интересов жителей Приморского района - объемная задача: в этом районе не только памятники архитектуры, но и современные дома, у которых подчас иные проблемы: например, изношенные лифты. Но хорошо, что по инициативе народного депутата Украины Сергея Васильевича Кивалова лифты в доме в Гвоздичном переулке, 4 были заменены.

Также был проведен ремонт канализации в доме на Греческая,35, в доме на улице ул. Анилова, 4 - ремонт парадной, а на Успенской,52 - ремонт кровли.

Мы безмерно благодарны Сергею Васильевичу Кивалову за помощь! Это тот депутат, которого мы знаем в лицо, и который знает нас и все наши проблемы,

- благодарит пенсионерка Людмила.

Беспредел иногда, к сожалению, может зайти очень далеко. Например, на Большой Арнаутской угол Лейтенанта Шмидта старинные фрески в парадной были закрашены голубой краской. Ну а что? Хотели ремонт - получайте! Надо не только красить, реставрировать и менять материальную базу, но и менять настроения одесситов, повышать уровень образованности чиновников.

Никто так в Одессе не работает с населением как он, - рассказала жительница дома на улице Посмитного, 25.

Народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов заботится не только о решении проблем, но также и важных для горожан датах:

Я благодарна Сергею Васильевичу за то, что он мне прислал поздравление с днем рождения,

-делится одесситка Валентина.

Бабушка нескольких малышей, Любовь жалуется, что все детские садики в пешей доступности их дома (ул.Армейская,21) переполнены. И с этой ситуацией, столкнулись, к сожалению, многие одесситы. Поэтому народный депутат Украины, который уже построил два вуза и открывает школу в этом году, планирует также открытие детского садика.

Во дворе дома на ул.Армейская,21, как и во многих одесских дворах были покрашены скамейки, бордюры, детская площадка, подрезаны сухие ветки деревьев.

Встречи с людьми это фактически обязательное условие того, чтобы люди узнали о депутате и приняли решение о том, кого поддерживать на выборах,

- утверждает активист Игорь Елин.

Те социальные программы, о которых сегодня нам рассказал Сергей Васильевич Кивалов - это прекрасно,

- восторгается Елена Григорьевна, живущая в доме на ул.Среднефонтанская,30.

А социальные программ, инициированы Сергеем Киваловым скоро нельзя будет пересчитать. Это и юридическая клиника, и стоматологическая помощь, и компьютерные курсы, танцевальная студия, футбольная школа, секция по боксу и боевым искусствам. Все бесплатно и все открыто для одесситов.

Очень рада присутствовать на этой встрече с нашим уже неоднократно избираемым депутатом Сергеем Васильевичем Кивавловым. Он очень много делает для людей, так сказать бальзаковского возраста. Я сама записалась на компьютерные курсы, на танцы. Хочется еще немножечко почувствовать себя помоложе. И очень рада, что такой человек как он есть, и всегда поддерживаем его. Голосуем за него, и благодарны ему за все, что он делает, - говорит соседка Елены Янина.

Полностью поддерживаю его политику. Я вот знаю, что он помог вызволить одного моряка из иранской тюрьмы,

- говорит житель дома в Гвоздичном переулке, 4 Сергей.

То, что волнует местных жителей - это проблема всей страны, экономическая проблема. А Сергей Васильевич Кивалов, дай Бог ему здоровья, он хозяйственник и мы ожидаем, что он Одессу улучшит, украсит, сделает Одессу процветающей,

- делится одессит Феликс, проживающий в доме на Александровском проспекте.

Вряд ли в Одессе ещё найдётся человек, который сделал за последние 10 лет то, что сделал Сергей Васильевич Кивалов,

- добавляет его сосед Валерий.

Любовь спасет мир, правда? Так же считает и Ольга Петровна, живущая в доме на ул.Посмитного, 25:

Я всегда за него голосовала, мы обожаем его, и я ,и муж.

Сергей Васильевич Кивалов баллотируется по 135 избирательному округу Приморского района. Политик идет на внеочередные парламентские выборы с Народной программой, написанной совместно с одесситами. И именно такие встречи помогают решать самые насущные проблемы жителей района, где Сергей Кивалов на протяжении десятков лет получает безоговорочную поддержку.