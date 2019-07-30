Главное культурное событие лета: в Затоке прошёл финал вокального конкурса «Песни у моря»

В самый разгар летнего сезона в самом любимом месте отдыха всех одесситов и гостей нашего города – курортной Затоке звучали песни, а отдыхающие зажигали сцену своими весёлыми и ритмичными танцами. Самое яркое культурное событие лета – финал вокального конкурса «Песни у моря» уже традиционно проводится на базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия», расположенной на самом берегу моря.
По словам инициатора и главного вдохновителя данного конкурса - Президента Одесской Юракадемии, почётного гражданина Одессы и Затоки Сергея Васильевича Кивалова, проведение конкурса под открытым небом на самом побережье помогает участникам справиться с волнением и максимально располагает к творческому полёту:
Песенный конкурс на берегу самого синего в мире – Чёрного моря проводится уже в третий раз и собрал рекордное количество участников всех возрастов, начиная от детей дошкольного возраста и заканчивая взрослыми состоявшимися вокалистами. Более полутысячи конкурсантов пришли на отборочные этапы. Полуфинал конкурса традиционно состоялся в Ротонде городского сада. Профессиональное жюри отобрало 50 лучших исполнителей, которые боролись за главную победу. Своё творчество на суд жюри представляли сольные исполнители, дуэты, коллективы. Звучали песни самых разных жанров, исполняемые на различных языках – русском, украинском, английском, французском. Оценивали старания участников настоящие метры сцены – ведущие представители эстрады и классического вокала. В этом году коллегию жюри пополнил основатель и руководитель вокальной студии «DCVoice» Дмитрий Капитан.
- отмечает Дмитрий Капитан.
Фестивальный вечер прошёл буквально на одном дыхании: участники радовали зрителей своими вокальными композициями, а те в свою очередь громко аплодировали и с радостью подпевали и даже подтанцовывали. И вот настал момент, которого все ждали с большим нетерпением: оглашение результатов 3-его вокального конкурса «Песни у моря».Жюри было непросто выбрать фаворитов, ведь все участники постарались на славу: одни заворожили силой и проникновенностью своего голоса, другие сразили своим артистизмом и интересной манерой исполнения.
После всех совещаний и консультаций сложный выбор всё же был сделан и первым ведущие огласили приз зрительских симпатий, который заслуженно получили очаровательные ребятишки из коллектива «Kidstime».
Третье место и именные часы от Сергея Кивалова достались юному Роману Остаповичу, который, к слову уже не первый раз принимает участие в вокальных конкурсах «Песни у моря» и «Пою о тебе я, Одесса моя».
Для 9-летнего Романа Остаповича именные часы от Сергея Кивалова – первые часы в жизни, и он очень гордиться, тем, что за свой талант получил такую высокую награду.
Кубок за второе место и сертификат на бесплатную запись песни на студии «Лето» жюри присудили Анне Грабовской.
Почётное первое место, а также сертификат на бесплатный мастер-класс от Наталии Валевской одержала Алёна Миронюк.
И вот раскрыта главная интрига вечера: Гран-при и путёвку на бесплатный отдых на четырёхзвёздочной базе отдыха «Академия» завоевала Виктория Ухлина, исполнившая бессмертный хит нескольких поколений «Iwillsurvive!».
- поделилась обладательница Гран-при студентка Одесской юридической академии Виктория Ухлина.
И хотя, как говорится, конкурс – есть конкурс, и все абсолютно победить не могут, никто из участников не остался без поощрения - всем без исключения конкурсантам были вручены красивые дипломы в рамочках, засвидетельствовавшие участие в этом престижном вокальном состязании.
- убеждён Сергей Кивалов.
- уверена солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Екатерина Цимбалюк.
Казалось бы, победители названы, призы розданы – занавес! Но нет! Впереди всех участников и зрителей ожидал главный сюрприз вечера –зажигательное выступление известной украинской певицы, победительницы телепроекта «Шанс», основательницы академии искусств «MUZAProduktion», члена жюри международных конкурсов, Наталии Валевской. Под её узнаваемые всеми хиты «ПАЛАЛА» и «Желания сбудутся!» все от мала до велика пустились в пляс, а услышав концерт, на площадку подтянулись отдыхающие с соседних баз отдыха. Выпускница Киевского института интеллектуальной собственности и права, аспирантка Национального университета «Одесская юридическая академия» Наталия Валевская регулярно принимает участие в культурных проектах Сергея Кивалова. Популярная певица убеждена: сейчас нашей стране чрезвычайно важно поддерживать отечественную культуру, в том числе и песенную.
Гостями вокального конкурса «Песни у моря» также стали победители Школьной лиги смеха, которые сейчас оздоравливаются на комфортабельной базе отдыха «Академия» - на церемонии закрытия Школьной лиги смеха команде победителей получила специальный подарок от Президента Одесской Юракадемии СергеяКивалова- сертификат на бесплатный отдых в Затоке. Все ребятишки из одного класса ОНВК № 6 «Гармония», в этом году они выпустились из младшей школы и сейчас у них как раз каникулы.
- поблагодарила художественный руководитель команды-победителя Школьной лиги смеха Елена АлексеевнаПахолок, которая вместе со своими подопечными также отдыхает на базе «Академия».
- радостно возглашают школьники.
К слову, ребятаотдыхают в Затоке не одни, а вместесосвоими мамами, которыетоже в восторге от предоставленныхусловийотдыха.
Довольны условиями проживания и насыщенной развлекательной программой также и члены Федерации Джундокан Украины и спортивного студенческого союза каратэ, у которых проведение конкурса «Песни у моря» совпало с летне-оздоровительными собранием и собранием черных поясов на базе отдыха «Академия». Отметим, что ранее федерация провела Чемпионат мира по годзю-рю каратэ и 11-й Кубок мира по каратэ и кобудо на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана.
- рассказал Президент федерации Jundokan Украины Валерий Кусий.
Отметим, что база отдыха «Академия» в Затоке соответствует европейскому уровню и включает в себя комфортные номера, конференц-залы для проведения различных мероприятий, спортзал, бассейн, 2 ресторана с изысканной кухней - все продумано для того, чтобы одесситы, гости со всей Украины, а также иностранные туристы смогли хорошо отдохнуть, не отвлекаясь на бытовые моменты. Ежегодно студенты, преподаватели и сотрудники Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета имеют возможность отдохнуть и оздоровиться на берегу Черного моря только, оплачивая лишь 15% от стоимости путевки, остальную часть суммы покрывает Первичная профсоюзная организация университета.
- заключил Почётный гражданин Одессы и Затоки Сергей Кивалов.
Летний отдых продолжается. Впереди еще много культурно-развлекательных и спортивных событий, которые также пройдут на черноморском побережье на базе отдыха в Затоке.А финал еще одного вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя», который проходит уже более 5 лет по инициативе Сергея Кивалова, пройдет в День города 2 сентября в Ротонде Городского сада.