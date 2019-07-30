Главное культурное событие лета: в Затоке прошёл финал вокального конкурса «Песни у моря»

В самый разгар летнего сезона в самом любимом месте отдыха всех одесситов и гостей нашего города – курортной Затоке звучали песни, а отдыхающие зажигали сцену своими весёлыми и ритмичными танцами. Самое яркое культурное событие лета – финал вокального конкурса «Песни у моря» уже традиционно проводится на базе отдыха Национального университета «Одесская юридическая академия», расположенной на самом берегу моря.

По словам инициатора и главного вдохновителя данного конкурса - Президента Одесской Юракадемии, почётного гражданина Одессы и Затоки Сергея Васильевича Кивалова, проведение конкурса под открытым небом на самом побережье помогает участникам справиться с волнением и максимально располагает к творческому полёту:

Сегодня в этот замечательный июльский вечер в Затоке мы проводим финал уже ставшего известным, полюбившегося жителям всех уголков нашей большой Одесской области вокального конкурса «Песни у моря». Название конкурса говорит само за себя – придумывая, где бы его провести, мы решили сочетать самый красивый вид искусства - песню и прекрасный морской пейзаж, который будет максимально располагать участников. В Украине аналогов такого вокального конкурса, как у нас точно нет. Как обычно проводятся подобные конкурсы – в концертных залах, где душно, много людей, все волнуются, все переживают и это создаёт такую достаточно напряжённую атмосферу, когда трудно выступать, особенно это касается детей. Но ведь для того, чтобы хорошо спеть, показать себя наилучшим образом, нужно наоборот раскрепоститься, почувствовать себя уверенно и этому как нельзя лучше способствует открытый воздух и близость моря, когда нет зала, который сковывает, всё происходит в непринуждённой обстановке. И это один из главных секретов благодаря чему наш вокальный конкурс всего за три года приобрёл такую популярность и с каждым годом она возрастает, как и количество его участников.

Песенный конкурс на берегу самого синего в мире – Чёрного моря проводится уже в третий раз и собрал рекордное количество участников всех возрастов, начиная от детей дошкольного возраста и заканчивая взрослыми состоявшимися вокалистами. Более полутысячи конкурсантов пришли на отборочные этапы. Полуфинал конкурса традиционно состоялся в Ротонде городского сада. Профессиональное жюри отобрало 50 лучших исполнителей, которые боролись за главную победу. Своё творчество на суд жюри представляли сольные исполнители, дуэты, коллективы. Звучали песни самых разных жанров, исполняемые на различных языках – русском, украинском, английском, французском. Оценивали старания участников настоящие метры сцены – ведущие представители эстрады и классического вокала. В этом году коллегию жюри пополнил основатель и руководитель вокальной студии «DCVoice» Дмитрий Капитан.

Большая благодарность Сергею Васильевичу Кивалову, потому что действительно немногие люди вкладывают в творчество, культуру, искусство, вкладывают в детей, поскольку это требует денег, которые не всегда возвращаются и это требует много энергии. Действительно очень хороший конкурс, замечательная атмосфера, хорошее профессиональное жюри, всё на высшем уровне,

- отмечает Дмитрий Капитан.

Фестивальный вечер прошёл буквально на одном дыхании: участники радовали зрителей своими вокальными композициями, а те в свою очередь громко аплодировали и с радостью подпевали и даже подтанцовывали. И вот настал момент, которого все ждали с большим нетерпением: оглашение результатов 3-его вокального конкурса «Песни у моря».Жюри было непросто выбрать фаворитов, ведь все участники постарались на славу: одни заворожили силой и проникновенностью своего голоса, другие сразили своим артистизмом и интересной манерой исполнения.

После всех совещаний и консультаций сложный выбор всё же был сделан и первым ведущие огласили приз зрительских симпатий, который заслуженно получили очаровательные ребятишки из коллектива «Kidstime».

Третье место и именные часы от Сергея Кивалова достались юному Роману Остаповичу, который, к слову уже не первый раз принимает участие в вокальных конкурсах «Песни у моря» и «Пою о тебе я, Одесса моя».

Для 9-летнего Романа Остаповича именные часы от Сергея Кивалова – первые часы в жизни, и он очень гордиться, тем, что за свой талант получил такую высокую награду.

Когда я услышал своё имя в числе победителей, я был просто в шоке – меня переполняли радостные эмоции. Спасибо большое Сергею Васильевичу за такие красивые часы – это мои первые в жизни часы, буду носить их с гордостью!

Кубок за второе место и сертификат на бесплатную запись песни на студии «Лето» жюри присудили Анне Грабовской.

Почётное первое место, а также сертификат на бесплатный мастер-класс от Наталии Валевской одержала Алёна Миронюк.

И, хотя это не первый вокальный конкурс, в котором я принимаю участие – вот такая победа – чтоб именно первое место – ну точно первая. Очень порадовал подарок – сертификат на мастер-класс Наталии Валевской – это отличная возможность научиться чему-то новому, чтобы дальше развиваться в своём творчестве.

И вот раскрыта главная интрига вечера: Гран-при и путёвку на бесплатный отдых на четырёхзвёздочной базе отдыха «Академия» завоевала Виктория Ухлина, исполнившая бессмертный хит нескольких поколений «Iwillsurvive!».

От своего лица хочу поблагодарить всех, кто придумали это фестиваль, всех учредителей этого фестиваля, Президента нашей академии Сергея Васильевича Кивалова, потому,что благодаря ему проходит это замечательное мероприятие. Могу сказать точно, атмосфера царила потрясающая как среди конкурсантов, так и среди зрителей, которые очень болели за нас. Мне было очень приятно стать частью этого грандиозного шоу, фестиваля номер один в нашем городе и области,

- поделилась обладательница Гран-при студентка Одесской юридической академии Виктория Ухлина.

И хотя, как говорится, конкурс – есть конкурс, и все абсолютно победить не могут, никто из участников не остался без поощрения - всем без исключения конкурсантам были вручены красивые дипломы в рамочках, засвидетельствовавшие участие в этом престижном вокальном состязании.

Главная особенность нашего конкурса – мы не ограничиваем наших участников ни по возрасту, ни по жанру, ни по уровню исполнения – у нас выступают и люди, впервые пробующие себя на сцене, и те, кто уже выступает на очень высоком уровне, также мы не ограничиваем тех, кто участвовал в прошлые годы, наоборот, мы всячески поощряем, чтобы вокалисты росли, развивались на нашей сцене и таких примеров много – когда придя к нам на конкурс однажды, ребята буквально находят себя, начинают серьёзно заниматься вокалом, и потом завоёвывают награды, призы. За время существования наших двух вокальных конкурсов «Пою о тебе я, Одесса моя» и «Песни у моря», который можно назвать продолжением, развитием нашего первого конкурса удалось раскрыть множество талантливых вокалистов. И вот наш выпускник, его на сегодняшний день знает вся Одесса – Игорь Онищенко, который несколько лет выступал на таких концертах, победил на конкурсе «Пою о тебе я, Одесса моя» сегодня является солистом Венской Оперы! И я уверен, что и у сегодняшних наших участников большое будущее на сцене и у всех есть отличный стимул дальше стараться!

- убеждён Сергей Кивалов.

Я являюсь членом жюри вокального конкурса «Песни у моря» с его самых исток, то есть уже третий год подряд. Каждый раз он приятно радует меня организацией и прекрасным составом участников. Этот год не был исключением. Много талантливых ребят, судить которых было очень сложно. Тем не менее, мы пришли к единогласному решению и,думается мне, выбрали достойнейших из достойных,

- уверена солистка Одесского национального академического театра оперы и балета Екатерина Цимбалюк.

Казалось бы, победители названы, призы розданы – занавес! Но нет! Впереди всех участников и зрителей ожидал главный сюрприз вечера –зажигательное выступление известной украинской певицы, победительницы телепроекта «Шанс», основательницы академии искусств «MUZAProduktion», члена жюри международных конкурсов, Наталии Валевской. Под её узнаваемые всеми хиты «ПАЛАЛА» и «Желания сбудутся!» все от мала до велика пустились в пляс, а услышав концерт, на площадку подтянулись отдыхающие с соседних баз отдыха. Выпускница Киевского института интеллектуальной собственности и права, аспирантка Национального университета «Одесская юридическая академия» Наталия Валевская регулярно принимает участие в культурных проектах Сергея Кивалова. Популярная певица убеждена: сейчас нашей стране чрезвычайно важно поддерживать отечественную культуру, в том числе и песенную.

Единственный способ артисту-вокалисту заявить о себе – это сцена. Конечно же, это достаточно затратное удовольствие, и технически, и организационно, но ведь мы должны понимать, что без развития культуры у страны просто не будет будущего. И именно это является главной причиной, по которой Сергей Васильевич Кивалов уже столько лет подряд проводит вокальные конкурсы и «Пою о тебе я, Одесса моя», и «Песни у моря» и именно благодаря таким конкурсам начинающие вокалисты имеют возможность не просто заявить о себе, но и получить обратную связь – подойти к любому из членов жюри, можно сразу к нескольким и получить советы – чему ещё нужно, поучиться, что нужно подтянуть, ну и плюс ко всему ещё и получить за своё участие вот такие ценные подарки. А поэтому я считаю, что то, что делает Сергей Васильевич и егокомандадля поддержки песенной культуры в нашем городе, нашей стране – это действительно очень важно.

Гостями вокального конкурса «Песни у моря» также стали победители Школьной лиги смеха, которые сейчас оздоравливаются на комфортабельной базе отдыха «Академия» - на церемонии закрытия Школьной лиги смеха команде победителей получила специальный подарок от Президента Одесской Юракадемии СергеяКивалова- сертификат на бесплатный отдых в Затоке. Все ребятишки из одного класса ОНВК № 6 «Гармония», в этом году они выпустились из младшей школы и сейчас у них как раз каникулы.

В этом году генеральным спонсором Школьной Лиги смеха, которая впервые проходила в Одессе, стал Национальный университет «Одесская юридическая академия». Огромное спасибо Сергею Васильевичу Кивалову, который подарил нашим ребятам такой замечательный, потрясающий, незабываемый отдых. Ведь это так важно, чтоб дети отдохнули, набрались сил и приступили к занятиям полные энергии. Мы также благодарны всему персоналу гостиницы за то трепетное отношение, за тот уют, за то профессиональное обслуживание, которое мы здесь получили. Это то место, куда хочется возвращаться. Огромное спасибо всем, кто организовал наш отдых и особенно Сергею Васильевичу за то, что он так заботливо относится к детям и организовал не один конкурс и становится генеральным спонсором многих мероприятий для детей,

- поблагодарила художественный руководитель команды-победителя Школьной лиги смеха Елена АлексеевнаПахолок, которая вместе со своими подопечными также отдыхает на базе «Академия».

Мы команда «Бу Минг Бай», и в этомсезоне Школьнойлигисмехамы стали чемпионами. СпасибобольшоеСергеюВасильевичу Кивалову и Юридическойакадемии за такойпотрясный, весёлый, задорный, спортивный, креативный, семейный,вкусненький, чемпионскийотдых,

- радостно возглашают школьники.

К слову, ребятаотдыхают в Затоке не одни, а вместесосвоими мамами, которыетоже в восторге от предоставленныхусловийотдыха.

Это незабываемые эмоции, это очень классная база, и я думаю, что останутся хорошие воспоминания, когда дети приедут в школу и будут рассказывать вот как они провели лето – точно будет о чем рассказать.

Отдых на такой замечательной базе не только нашим детям, но и родителям. Так как это достаточно дорогое удовольствие и не все себе могут позволить такойотдых, такой подарок очень ценный сейчас в наше время.

Довольны условиями проживания и насыщенной развлекательной программой также и члены Федерации Джундокан Украины и спортивного студенческого союза каратэ, у которых проведение конкурса «Песни у моря» совпало с летне-оздоровительными собранием и собранием черных поясов на базе отдыха «Академия». Отметим, что ранее федерация провела Чемпионат мира по годзю-рю каратэ и 11-й Кубок мира по каратэ и кобудо на базе спортивного комплекса Международного гуманитарного университета на 8-й станции Большого Фонтана.

Здесь на базе «Академия» есть все: шикарные номера, хорошие условия, у меня сегодня спортсмены первый день питались - прекрасный шведский стол. Восстановительные системы, процедуры, сауны, бассейны, хамам - то есть все, что нужно для восстановления. Здесь все сделано для людей,

- рассказал Президент федерации Jundokan Украины Валерий Кусий.

Отметим, что база отдыха «Академия» в Затоке соответствует европейскому уровню и включает в себя комфортные номера, конференц-залы для проведения различных мероприятий, спортзал, бассейн, 2 ресторана с изысканной кухней - все продумано для того, чтобы одесситы, гости со всей Украины, а также иностранные туристы смогли хорошо отдохнуть, не отвлекаясь на бытовые моменты. Ежегодно студенты, преподаватели и сотрудники Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета имеют возможность отдохнуть и оздоровиться на берегу Черного моря только, оплачивая лишь 15% от стоимости путевки, остальную часть суммы покрывает Первичная профсоюзная организация университета.

Место потрясающее - море, песок, чистыйвоздух, детивезде, отдыхающие. Новый учебный год начнётся уже в сентябреи все, кто здесь находится - они наберутся здоровья и с хорошим настроением выйдут кто на работу, кто продолжит учёбу, а самые младшие отдыхающие - дети с хорошими впечатлениями пойдут на занятия в школу,

- заключил Почётный гражданин Одессы и Затоки Сергей Кивалов.

Летний отдых продолжается. Впереди еще много культурно-развлекательных и спортивных событий, которые также пройдут на черноморском побережье на базе отдыха в Затоке.А финал еще одного вокального конкурса «Пою о тебе я, Одесса моя», который проходит уже более 5 лет по инициативе Сергея Кивалова, пройдет в День города 2 сентября в Ротонде Городского сада.