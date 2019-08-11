Сергей Кивалов поздравил одесситов с Международным днем молодежи

В современном мире насчитывается рекордное за всю историю число молодых людей. Это несет в себе огромный потенциал развития и в то же время таит множество вызовов. С целью привлечения внимания общественности к проблемам самой многочисленной категории населения, Генеральная Ассамблея ООН установила специальный праздник – Международный день молодежи, который, начиная с 2000 года, ежегодно отмечают 12 августа.

Создание широких возможностей для получения образования, спортивного и культурного развития, активного участия в общественной жизни – вот главные задачи, стоящие перед нашей страной в сфере молодёжной политики.

На примере Одессы мы показали как можно и нужно выполнять эти задачи: создали два инновационных вуза – Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет, предполагающие непрерывность получения высшего образования, начиная с диплома младшего специалиста и до получения ученой степени, сохранили и развиваем в нашем городе профессионально-технические училища, строим объекты спортивной инфраструктуры и открываем бесплатные спортивные секции.

В Международный день молодёжи я от всей души поздравляю самую активную и прогрессивную часть нашего общества! Пусть бьющая ключом энергия и юношеский задор непременно станут залогом больших начинаний и грандиозных успехов в будущем! Живите полноценной жизнью, совершайте открытия и достигайте новых высот! — написал на своей официальной странице в Facebook Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.