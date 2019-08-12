В Одессе впервые в Украине прошли соревнования по пляжной борьбе мирового уровня

Международные соревнования по пляжной борьбе «Odessa Beach Wrestling World Series» (для взрослых спортсменов) и чемпионат мира по пляжной борьбе среди кадетов и юниоров состоялись 10-11 августа в Центре пляжных видов спорта города Одессы, на 14-ой станции Большого Фонтана.

Организаторы соревнований – Одесская общественная организация «Мангуст» и Всеукраинская федерация пляжной борьбы.

В чемпионате приняли участие спортсмены из Украины, Греции, США, Кыргызстана, Австрии, Азербайджана, Австралии, Молдовы, Беларуси, Норвегии, Турции, – всего более 70-ти спортсменов, в том числе – девушки, представляли 17 стран и боролись за звание лучших в своих весовых категориях. Больше всего на чемпионате было представителей сборной Украины – 25 спортсменов. спортсменов клуба «Мангуст» (ОдессаНа открытии присутствовали представители Международного олимпийского комитета United World Wrestling, президенты Федераций панкратиона, грэпплинга, вольной и пляжной борьбы, представители Министерства молодежи и спорта Украины и Департмента физкультуры и спорта одесского горсовета

Для нас эти соревнования очень важны. Ведь впервые в истории Украины у нас проводится Чемпионат мира, и именно в Одессе. Возраст кадетов – 14-16 лет, юниоров – 16-18 лет. Украинские юные спортсмены приехали из Львова, Николаева, Сум. Многие участники соревнований – воспитанники одесского клуба «Мангуст». Сильную команду представила Норвегия, в которой проходит два чемпионата мира. Чемпионат мира по пляжной борьбе проходит и в США, американские спортсмены тоже участвуют в наших соревнованиях,

– рассказал генеральный секретарь Всеукраинской федерации пляжной борьбы Эрол Караджа.

Первый этап мировой серии по борьбе на песке состоялся в Португалии, второй – в Бразилии, а третий этап принимали в Украине, Одессе. К слову, финал состоится 6-7 сентября в хорватском Загребе.

Торжественное открытие чемпионата было очень красивым. Представьте: берег Черного моря, золотой песок, под навесом – трибуна со зрителями, а в центре импровизированный ринг – и единоборство спортсменов под открытым небом.

Но 9 августа погода преподнесла неожиданный сюрприз в виде кратковременного шторма и дождя, как раз в то время, когда планировалось торжественное открытие. Поэтому состязания проходили по ускоренной программе.

Во время открытия состоялся парад спортсменов, которые несли флаги своей страны. Был исполнен Государственный гимн Украины. Организаторам турнира и почетным гостям преподнесли традиционный украинский каравай, участники из клуба боевого гопака «Шторм» дали мастер- класс по украинскому боевому искусству, а юные одесские красавицы – чемпионки мира по черлидингу из команды «Secret» порадовали ярким выступлением.

Открыли международные соревнования глава Всеукраинской федерации пляжной борьбы, заслуженный тренер Украины, президент общественной организации «Мангуст» Магомед Магдиев и президент комитета ассоциативных стилей борьбы «United World Wrestling» Педро Силва.

Магомед Магдиев в своем выступлении отметил развитие вольной борьбы в Украине и большой интерес к проведению подобных турниров.

Общественная организация «Мангуст» и Федерация пляжной борьбы совместными усилиями развивает этот прекрасный вид спорта. Подобные праздники стали уже доброй традицией. Мы третий год подряд проводим данный турнир, но впервые на таком высоком уровне. Мы надеемся, что нам удастся продолжать развиваться и наращивать обороты. Ведь благодаря спортивным событиям такого масштаба мы заявляем об Украине на международном уровне,

– сказал на открытии отметил Магомед Магдиев.

А Педро Силва поблагодарил организаторов и высоко оценил уровень проведения чемпионата. Поддержать спортсменов приехал легендарный Эльбрус Тедеев – Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион по вольной борьбе. Среди участников чемпионата был замечен и «талисман» одесского клуба – «Мангуст», всячески выражавший спортсменам свою поддержку и одобрение.

Первая часть состязаний (1-4 раунды) состояла из 30 схваток. Участие в них принимали мужские и женские сборные. Спортсмены соревновались в четырех весовых категориях. В весовой категории 70 кг победил наш соотечественник Семен Радулов, выигравший в финале у американца Тимоти Аллена. Украинец Егор Мурадян стал третьим.

В весовой категории 80 кг также первенствовали украинцы – чемпионом стал Сергей Пономаренко, серебро взял Василий Михайлов, а бронзу – грек Георгиос Кулучидис.

Спортсмен из Молдовы Петр Янулов стал первым в весовой категории 90 кг, вторым – украинец Виктор Соловьев. В весе 90+ победил азербайджанец Оян Назариани, а украинцы Роман Довхалюк и Махамед Закарьев заняли второе и третье места соответственно.

В пляжной борьбе среди женщин почти во всех весовых категориях первенство тоже было за украинками. В итоге Украина заняла первое командное место в финальном зачете. Золото в своих весовых категориях завоевали Семен Радулов, Сергей Пономаренко, Катерина Машкевич, Валерия Семенкина-Златова, Анна Мазуркевич. Также наша страна получила 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Участников и гостей спортивного праздника приветствовала исполнительный директор Спортивного клуба «Мангуста» Татьяна Акуленко. Она поздравила спортсменов, участвующих в таком значительном событии, и подчеркнула его важность для развития спорта в Одессе:

Ежегодно, начиная с 2014 года, мы проводим международные турниры, но чемпионат мира проходит у нас в первый раз. Официальный чемпионат в рамках календарного плана «United World Wrestling» – первый столь масштабный опыт для Украины. И нам очень приятно принимать спортсменов на нашем лазурном берегу в Одессе. Хочу отметить, что в этом году Всеукраинская федерация пляжной борьбы создала первый прецедент, отсоединившись от Ассоциации спортивных видов борьбы и подавая пример другим странам. Теперь пляжная борьба имеет возможность развиваться как индивидуальный вид спорта, –подчеркнула Татьяна Акуленко. – В скором времени, седьмого сентября, мы будем вручать Международные премии – за заслуги и достижения в спорте людям, которые вносят большой вклад в развитие физической культуры. Таким человеком – меценатом спорта, нашим большим другом и лауреатом данной премии является Президент Национального университета «Одесская юридическая академия», Почетный гражданин Одессы Сергей Кивалов. Хочется поблагодарить Сергея Васильевича за его поддержку спорта в нашем городе. Это благодаря его наровнодушию воспитанники спортивного клуба «Мангуст» тренируются и проводят соревнования на лучших спортивных базах города – НУ «ОЮА» и МГУ.

Отметим, что среди спортсменов клуба "Мангуст" - огромное количество студентов Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета, они не только приносят славу своей стране, но и является гордостью для родного университета.

Независимо от призовых мест, все гости турнира были довольны условиями проведения чемпионата: золотой песок, море, пляж, теплый прием доброжелательных одесситов.

Но не скрывали радости от результатов победители.

Воспитанник клуба «Мангуст» – мастер спорта международного класса по вольной борьбе, призер Европы, неоднократный чемпион Украины, первый чемпион Украины и чемпион мира по пляжной борьбе Семен Радулов получил и на нынешнем турнире Золотую медаль. А еще его признали обладателем лучшего броска:

Я выступил удачно. Моими соперниками были спортсмены Украины и Норвегии. А в финале я встретился со спортсменом из Соединенных Штатов Америки. Долгое время я занимался вольной борьбой, и мне было легко перестроиться. А сегодня я пришел поболеть за своих одноклубников, молодых ребят. Пока лучшие результаты показывает команда Турции. Теперь жду, когда они встретятся с командой Украины.

А еще Семен Радулов признался, в чем залог успеха:

За каждой победой стоят долгие годы тренировок, сила воли и бойцовский характер. Важно не пасовать перед трудностями, неудачами. Эти качества пригодятся не только в спорте, а в целом в жизни, чтобы стать успешным человеком. Сейчас пляжная борьба набирает обороты и, думаю, ее популярность среди спортсменов будет только расти.

Юных спортсменов ждали подарки, медали и грамоты. А для взрослых призеров подготовлены денежные призы.

Напомним, в прошлом году масштабные международные соревнования по пляжной борьбе собрали на спортивно-оздоровительной базе «Академия» в Затоке спортсменов из 8 стран Европы и Азии, а также представителей 14 регионов Украины. Открытый чемпионат спортивного клуба «Мангуст», был посвящён 10-летию клуба и прошел при поддержке Национального университета «Одесская юридическая академия».