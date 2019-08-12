В Одессе впервые в Украине прошли соревнования по пляжной борьбе мирового уровня

Международные соревнования по пляжной борьбе «Odessa Beach Wrestling World Series» (для взрослых спортсменов) и чемпионат мира по пляжной борьбе среди кадетов и юниоров состоялись 10-11 августа в Центре пляжных видов спорта города Одессы, на 14-ой станции Большого Фонтана.
Организаторы соревнований – Одесская общественная организация «Мангуст» и Всеукраинская федерация пляжной борьбы.
В чемпионате приняли участие спортсмены из Украины, Греции, США, Кыргызстана, Австрии, Азербайджана, Австралии, Молдовы, Беларуси, Норвегии, Турции, – всего более 70-ти спортсменов, в том числе – девушки, представляли 17 стран и боролись за звание лучших в своих весовых категориях. Больше всего на чемпионате было представителей сборной Украины – 25 спортсменов. спортсменов клуба «Мангуст» (ОдессаНа открытии присутствовали представители Международного олимпийского комитета United World Wrestling, президенты Федераций панкратиона, грэпплинга, вольной и пляжной борьбы, представители Министерства молодежи и спорта Украины и Департмента физкультуры и спорта одесского горсовета
– рассказал генеральный секретарь Всеукраинской федерации пляжной борьбы Эрол Караджа.
Первый этап мировой серии по борьбе на песке состоялся в Португалии, второй – в Бразилии, а третий этап принимали в Украине, Одессе. К слову, финал состоится 6-7 сентября в хорватском Загребе.
Торжественное открытие чемпионата было очень красивым. Представьте: берег Черного моря, золотой песок, под навесом – трибуна со зрителями, а в центре импровизированный ринг – и единоборство спортсменов под открытым небом.
Но 9 августа погода преподнесла неожиданный сюрприз в виде кратковременного шторма и дождя, как раз в то время, когда планировалось торжественное открытие. Поэтому состязания проходили по ускоренной программе.
Во время открытия состоялся парад спортсменов, которые несли флаги своей страны. Был исполнен Государственный гимн Украины. Организаторам турнира и почетным гостям преподнесли традиционный украинский каравай, участники из клуба боевого гопака «Шторм» дали мастер- класс по украинскому боевому искусству, а юные одесские красавицы – чемпионки мира по черлидингу из команды «Secret» порадовали ярким выступлением.
Открыли международные соревнования глава Всеукраинской федерации пляжной борьбы, заслуженный тренер Украины, президент общественной организации «Мангуст» Магомед Магдиев и президент комитета ассоциативных стилей борьбы «United World Wrestling» Педро Силва.
Магомед Магдиев в своем выступлении отметил развитие вольной борьбы в Украине и большой интерес к проведению подобных турниров.
– сказал на открытии отметил Магомед Магдиев.
А Педро Силва поблагодарил организаторов и высоко оценил уровень проведения чемпионата. Поддержать спортсменов приехал легендарный Эльбрус Тедеев – Олимпийский чемпион, трехкратный чемпион по вольной борьбе. Среди участников чемпионата был замечен и «талисман» одесского клуба – «Мангуст», всячески выражавший спортсменам свою поддержку и одобрение.
Первая часть состязаний (1-4 раунды) состояла из 30 схваток. Участие в них принимали мужские и женские сборные. Спортсмены соревновались в четырех весовых категориях. В весовой категории 70 кг победил наш соотечественник Семен Радулов, выигравший в финале у американца Тимоти Аллена. Украинец Егор Мурадян стал третьим.
В весовой категории 80 кг также первенствовали украинцы – чемпионом стал Сергей Пономаренко, серебро взял Василий Михайлов, а бронзу – грек Георгиос Кулучидис.
Спортсмен из Молдовы Петр Янулов стал первым в весовой категории 90 кг, вторым – украинец Виктор Соловьев. В весе 90+ победил азербайджанец Оян Назариани, а украинцы Роман Довхалюк и Махамед Закарьев заняли второе и третье места соответственно.
В пляжной борьбе среди женщин почти во всех весовых категориях первенство тоже было за украинками. В итоге Украина заняла первое командное место в финальном зачете. Золото в своих весовых категориях завоевали Семен Радулов, Сергей Пономаренко, Катерина Машкевич, Валерия Семенкина-Златова, Анна Мазуркевич. Также наша страна получила 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.
Участников и гостей спортивного праздника приветствовала исполнительный директор Спортивного клуба «Мангуста» Татьяна Акуленко. Она поздравила спортсменов, участвующих в таком значительном событии, и подчеркнула его важность для развития спорта в Одессе:
Отметим, что среди спортсменов клуба "Мангуст" - огромное количество студентов Одесской юридической академии и Международного гуманитарного университета, они не только приносят славу своей стране, но и является гордостью для родного университета.
Независимо от призовых мест, все гости турнира были довольны условиями проведения чемпионата: золотой песок, море, пляж, теплый прием доброжелательных одесситов.
Но не скрывали радости от результатов победители.
Воспитанник клуба «Мангуст» – мастер спорта международного класса по вольной борьбе, призер Европы, неоднократный чемпион Украины, первый чемпион Украины и чемпион мира по пляжной борьбе Семен Радулов получил и на нынешнем турнире Золотую медаль. А еще его признали обладателем лучшего броска:
А еще Семен Радулов признался, в чем залог успеха:
Юных спортсменов ждали подарки, медали и грамоты. А для взрослых призеров подготовлены денежные призы.
Напомним, в прошлом году масштабные международные соревнования по пляжной борьбе собрали на спортивно-оздоровительной базе «Академия» в Затоке спортсменов из 8 стран Европы и Азии, а также представителей 14 регионов Украины. Открытый чемпионат спортивного клуба «Мангуст», был посвящён 10-летию клуба и прошел при поддержке Национального университета «Одесская юридическая академия».