Признание любимому городу!

На днях свой юбилей отпраздновал город-мечта, город-улыбка - наша прекрасная Одесса, которая более чем за 30 лет стала для меня по-настоящему родной и очень дорогой моему сердцу. Именно в Одессе я начал строить свою научную и преподавательскую карьеру, здесь же сделал свои первые шаги в политике, будучи избранным депутатом Жовтневого совета и став председателем постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка. Обретя мандат народного доверия, я усердно работал над решением насущных городских проблем, в чём меня всегда поддерживали одесситы. Они не раз выражали мне наивысшую степень своего доверия, избирая своим представителем в Одесский городской совет, а затем и в высший законодательный орган нашей страны – Верховную Раду Украины на протяжении более 20 лет.

Одесса дала мне массу возможностей для реализации своих замыслов – в городе, который исторически был центром развития науки, образования и духовности, я создал два современных университета, по качеству образования и уровню комфорта для студентов сравнимых с лучшими европейскими вузами: Национальный университет «Одесская юридическая академия», который в течении многих лет сохраняет статус флагмана юридического образования в Украине и возглавляет самые престижные рейтинги. Также был основан Международный гуманитарный университет, являющийся самым динамично развивающимся негосударственным вузом и лидирующим в сфере международной деятельности. И в то время, когда молодежь массово выезжает за рубеж, наши вузы из года в год увеличивают наборы студентов. По результатам нынешней вступительной кампании в университеты поступило более 3 тысяч молодых людей. Это очень хорошая тенденция, свидетельствующая о стремительном развитии Одесской юридической академии, МГУ и о растущей популярности вузов среди выпускников школ со всей страны.

Мы первыми в Украине создали систему непрерывности получения высшего образования: при университетах функционируют колледжи, поступив в которые на базе 9 классов, можно всего за три года получить диплом младшего специалиста и перейти сразу на третий курс университетов. Более того, когда встал вопрос о закрытии колледжного образования в Украине, именно нам – одесситам удалось убедить правительство, что ранняя профессиональная ориентация – это залог получения качественного и успешного образования, и таким образом сохранить их существование.

По окончании университета существуют все возможности для построения научной карьеры: в университетах есть аспирантура и докторантура, специализированные докторские советы по защите диссертаций на соискание степени доктора философии и доктора наук, издаются профильные научные журналы, цитируемые в международных наукометрических базах. Нам удалось сохранить два старейших и крупнейших училища – Морское училище, а также Объединённое высшее профессионально-техническое училище сферы услуг, благодаря чему каждый год сотни молодых людей имеют возможность освоить востребованную рабочую специальность и получить гарантированное место работы.

Одесса всегда славилась своими храмами, чем привлекала паломников со всей Украины и стран ближнего и дальнего зарубежья, и именно в этом прекрасном городе у моря мною было принято решение построить единственный в Украине студенческий храм Святой мученицы Татианы. За годы своего существования Церковь очень полюбилась всем одесситам и гостям нашего города, особенно студентам, которые приходят сюда помолиться своей небесной заступнице об успешной учебе. Одесса развивается, растет количество её жителей – а вместе с этим и потребность в социальных объектах.

И один из таких важнейших социальных объектов уже совсем скоро будет сдан – близится к завершению строительство первой в нашей стране Международной академической школы Одессы, как ее еще называют в народе - Общеобразовательная церковно-приходская школа, ориентированная на духовное образование детей, воспитание их в духе христианских ценностей и любви к ближнему. В школе будущего, которая построена по самым передовым техническим стандартам, будут действовать крытый спортивный комплекс с бассейном на 6 дорожек, киноконцерт-холл и танцевальный зал на 1000 мест, столовая на 700 посадочных мест. В школе смогут получать образование более 1000 маленьких одесситов. При школе строится два храма: Преподобного Сергия Радонежского и Иоана Богослова, которые духовными жемчужинами украсят наш родной город.

Очень перспективным направлением развития для нашего города является спорт. Одесса имеет все шансы стать спортивной столицей Украины, и для того, чтобы у нас были возможности проводить спортивные соревнования высокого уровня, а каждый одессит мог поддерживать себя в хорошей физической форме, мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру города.

Совсем недавно на самом берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана был полностью обновлен и открыт ультрасовременный спортивный комплекс Международного гуманитарного университета с теннисным кортом, футбольными полями, волейбольной площадкой и тренажёрами, заниматься на которых могут бесплатно все желающие. Покрытие стадиона выполнено из материалов, использующихся при возведении олимпийских объектов, а зрительские трибуны обновлённого спорткомлекса могут вместить более 1000 человек.

Крупнейший в Украине спортивный комплекс на базе учебных заведений, который принимает на своих полях чемпионаты Украины, Европы и мира по различным видам спорта и вмещает более 5 тысяч человек, также расположен в Одессе. Это спорткомплекс Национального университета «Одесская юридическая академия», который находится по адресу Фонтанская дорога, 23. В подтрибунных помещениях данного комплекса также расположены тренажерные и танцевальные залы и множество других объектов спортивной инфраструктуры.

Всего за 20 лет нами построено более сотни спортивных объектов, залов, площадок и стадионов, что безусловно дало возможность нашим спортсменам представлять Одессу и Украину на самом высоком уровне и привозить в родной город множество наград и титулов.

Все мы любим прогуляться по берегу нашего Чёрного моря и, согласитесь, гораздо приятнее совершать пешие променады по красивой, ухоженной набережной, какой является прилегающая к спорткомплексу набережная на 8-й станции Большого Фонтана. Такому ее благополучному состоянию предшествовало проведение капитальных берегоукрепительных работ, установка современной дренажной системы и масштабная высадка деревьев, огромную помощь в которой оказали студенты наших университетов и колледжей. К слову, много лет назад мы вместе со студентами основали прекрасную традицию совместными усилиями озеленять наши парки и скверы и за это время высадили в Одессе более 20 тысяч деревьев и кустов.

Чистая вода – потребность первой необходимости для каждого человека, и она должна быть доступна бесплатно.

Проблему недостатка питьевой воды прекрасно решают бюветы. Один бюветный комплекс с живой артезианской водой, признанный лучшим в городе, расположен на улице Академической, рядом с Церковью Святой мученицы Татианы, а в июле был открыт еще один такой бюветный комплекс в непосредственной близости от будущей Общеобразовательной церковно-приходской школы. Они очень востребованы у одесситов, именно поэтому руководство города решило принять программу расширения и открытия бюветов по всему городу, приняв за основу наш опыт подобного строительства.

Стремясь сделать Одессу комфортной, а самые необходимые услуги доступными для всех её жителей, мы внедряем и реализовываем массу социальных проектов. Уже более 20 лет на базе Одесской юридической академии работает Юридическая клиника, где тысячи одесситов смогли получить квалифицированную юридическую помощь и услуги нотариуса совершено бесплатно.

Заслуживают внимания и бесплатные курсы обучения компьютерной грамотности для пенсионеров, которые функционируют на базе Международного гуманитарного университета и на которых произведено уже 24 набора. Ну и, конечно же, мы работаем в медицинском направлении – два года назад стартовал проект предоставления бесплатной стоматологической помощи всем нуждающимся жителям нашего города в рамках Студенческой стоматологической клиники, к которому в нынешнем году присоединилась и вторая стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета.

И всего этого попросту не было бы без колоссальной поддержки горожан, которую я ощущаю на протяжении всей своей жизни в этом прекрасном городе. Мой личный успех как руководителя, политика, общественного деятеля – это лишь часть нашего общего успеха по развитию и облагораживанию Южной Пальмиры – без преувеличения самого перспективного города Украины по целому ряду важных показателей. Осознание своей причастности к позитивным изменениям в родной Одессе – для меня самая лучшая мотивация сделать нашу Жемчужину у моря ещё чище, красивее и уютнее, а жизнь одесситов – комфортнее и счастливее!

Перефразировав одного из классиков, можно сказать так: "Жизнь дается один раз и прожить ее нужно в Одессе, а если не получилось, то нужно чаще приезжать!"

Спасибо тебе наш родной город-Одесса, что ты у нас есть!

Сергей Кивалов, Почетный гражданин Одессы