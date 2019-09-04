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  • Дата: Сегодня, 16:24
Сегодня, 16:24

Признание любимому городу!

Категория: Первая полоса / Новости / Авторская колонка


Признание любимому городу!

На днях свой юбилей отпраздновал город-мечта, город-улыбка - наша прекрасная Одесса, которая более чем за 30 лет стала для меня по-настоящему родной и очень дорогой моему сердцу. Именно в Одессе я начал строить свою научную и преподавательскую карьеру, здесь же сделал свои первые шаги в политике, будучи избранным депутатом Жовтневого совета и став председателем постоянной комиссии по вопросам законности и правопорядка. Обретя мандат народного доверия, я усердно работал над решением насущных городских проблем, в чём меня всегда поддерживали одесситы. Они не раз выражали мне наивысшую степень своего доверия, избирая своим представителем в Одесский городской совет, а затем и в высший законодательный орган нашей страны – Верховную Раду Украины на протяжении более 20 лет.

Одесса дала мне массу возможностей для реализации своих замыслов – в городе, который исторически был центром развития науки, образования и духовности, я создал два современных университета, по качеству образования и уровню комфорта для студентов сравнимых с лучшими европейскими вузами: Национальный университет «Одесская юридическая академия», который в течении многих лет сохраняет статус флагмана юридического образования в Украине и возглавляет самые престижные рейтинги. Также был основан Международный гуманитарный университет, являющийся самым динамично развивающимся негосударственным вузом и лидирующим в сфере международной деятельности. И в то время, когда молодежь массово выезжает за рубеж, наши вузы из года в год увеличивают наборы студентов. По результатам нынешней вступительной кампании в университеты поступило более 3 тысяч молодых людей. Это очень хорошая тенденция, свидетельствующая о стремительном развитии Одесской юридической академии, МГУ и о растущей популярности вузов среди выпускников школ со всей страны.

 

Признание любимому городу!

 

Мы первыми в Украине создали систему непрерывности получения высшего образования:  при университетах функционируют колледжи, поступив в которые на базе 9 классов,  можно всего за три года получить диплом младшего специалиста и перейти сразу на третий курс университетов. Более того, когда встал вопрос о закрытии колледжного образования в Украине, именно нам – одесситам удалось убедить правительство, что ранняя профессиональная ориентация – это залог получения качественного и успешного образования, и таким образом сохранить их существование.

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

По окончании университета существуют все возможности для построения научной карьеры: в университетах есть аспирантура и докторантура,  специализированные докторские советы по защите диссертаций на соискание степени доктора философии и доктора наук, издаются профильные научные журналы, цитируемые в международных наукометрических базах.  Нам удалось сохранить два старейших и крупнейших училища – Морское училище, а также Объединённое высшее профессионально-техническое училище сферы услуг, благодаря чему каждый год сотни молодых людей имеют возможность освоить востребованную рабочую специальность и получить гарантированное место работы.

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

Одесса всегда славилась своими храмами, чем привлекала паломников со всей Украины и стран ближнего и дальнего зарубежья, и именно в этом прекрасном городе у моря мною было принято решение построить единственный в Украине студенческий храм Святой мученицы Татианы.  За годы своего существования Церковь очень полюбилась всем одесситам и гостям нашего города, особенно студентам, которые приходят сюда помолиться своей небесной заступнице об успешной учебе.  Одесса развивается, растет количество её жителей – а вместе с этим и потребность в социальных объектах.

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

И один из таких важнейших социальных объектов уже совсем скоро будет сдан – близится к завершению строительство первой в нашей стране Международной академической школы Одессы, как ее еще называют в народе - Общеобразовательная церковно-приходская школа, ориентированная на духовное образование детей, воспитание их в духе христианских ценностей и любви к ближнему. В школе будущего, которая построена по самым передовым техническим стандартам, будут действовать крытый  спортивный комплекс с бассейном на 6 дорожек, киноконцерт-холл и танцевальный зал на 1000 мест, столовая на 700 посадочных мест. В школе смогут получать образование более 1000 маленьких одесситов. При школе строится два храма: Преподобного Сергия Радонежского и Иоана Богослова, которые духовными жемчужинами украсят наш родной город.  

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

Очень перспективным направлением развития для нашего города является спорт. Одесса имеет все шансы стать спортивной столицей Украины, и для того, чтобы у нас были возможности проводить спортивные соревнования высокого уровня, а каждый одессит мог поддерживать себя в хорошей физической форме, мы продолжаем развивать спортивную инфраструктуру города.

 

Признание любимому городу!

 

Совсем недавно на самом берегу моря на 8-й станции Большого Фонтана был полностью обновлен и открыт ультрасовременный спортивный комплекс Международного гуманитарного университета с теннисным кортом, футбольными полями, волейбольной площадкой и тренажёрами, заниматься на которых могут бесплатно все желающие. Покрытие стадиона выполнено из материалов, использующихся при возведении олимпийских объектов, а зрительские трибуны обновлённого спорткомлекса могут вместить более 1000 человек.

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

Крупнейший в Украине спортивный комплекс на базе учебных заведений, который принимает на своих полях чемпионаты Украины, Европы и мира по различным видам спорта и вмещает более 5 тысяч человек, также расположен в Одессе. Это спорткомплекс Национального университета «Одесская юридическая академия», который находится по адресу Фонтанская дорога, 23. В подтрибунных помещениях данного комплекса также расположены тренажерные и танцевальные залы и множество других объектов спортивной инфраструктуры.

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

Всего за 20 лет нами построено более сотни спортивных объектов, залов, площадок и стадионов, что безусловно дало возможность нашим спортсменам представлять Одессу и Украину на самом высоком уровне и привозить в родной город множество наград и титулов.

Все мы любим прогуляться по берегу нашего Чёрного моря и, согласитесь, гораздо приятнее совершать пешие променады по красивой, ухоженной набережной, какой является прилегающая к спорткомплексу набережная на 8-й станции Большого Фонтана.  Такому ее благополучному состоянию предшествовало проведение капитальных берегоукрепительных работ, установка современной дренажной системы и масштабная высадка деревьев, огромную помощь в которой оказали студенты наших университетов и колледжей. К слову, много лет назад мы вместе со студентами основали прекрасную традицию совместными усилиями озеленять наши парки и скверы и за это время высадили в Одессе более 20 тысяч деревьев и кустов.

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

Чистая вода – потребность первой необходимости для каждого человека, и она должна быть доступна бесплатно.

 

Проблему недостатка питьевой воды прекрасно решают бюветы. Один бюветный комплекс с живой артезианской водой, признанный лучшим в городе, расположен на улице Академической, рядом с Церковью Святой мученицы Татианы, а в июле был открыт еще один такой бюветный комплекс в непосредственной близости от будущей Общеобразовательной церковно-приходской школы. Они очень востребованы у одесситов, именно поэтому руководство города решило принять программу расширения и открытия бюветов по всему городу, приняв за основу наш опыт подобного строительства.

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

Стремясь сделать Одессу комфортной, а самые необходимые услуги доступными для всех её жителей, мы внедряем и реализовываем массу социальных проектов. Уже более 20 лет на базе Одесской юридической академии работает Юридическая клиника, где тысячи одесситов смогли получить квалифицированную юридическую помощь и услуги нотариуса совершено бесплатно.

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

Заслуживают внимания и бесплатные курсы обучения компьютерной грамотности для пенсионеров, которые функционируют на базе Международного гуманитарного университета и на которых произведено уже 24 набора. Ну и, конечно же, мы работаем в медицинском направлении – два года назад стартовал проект предоставления бесплатной стоматологической помощи всем нуждающимся жителям нашего города в рамках Студенческой стоматологической клиники, к которому в нынешнем году присоединилась и вторая стоматологическая клиника Международного гуманитарного университета.

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

И всего этого попросту не было бы без колоссальной поддержки горожан, которую я ощущаю на протяжении всей своей жизни в этом прекрасном городе. Мой личный успех как руководителя, политика, общественного деятеля – это лишь часть нашего общего успеха по развитию и облагораживанию Южной Пальмиры – без преувеличения самого перспективного города Украины по целому ряду важных показателей. Осознание своей причастности к позитивным изменениям в родной Одессе – для меня самая лучшая мотивация сделать нашу Жемчужину у моря ещё чище, красивее и уютнее, а жизнь одесситов – комфортнее и счастливее! 

 

Признание любимому городу!

 

Признание любимому городу!

 

 

Перефразировав одного из классиков, можно сказать так: "Жизнь дается один раз и прожить ее нужно в Одессе, а если не получилось, то нужно чаще приезжать!"

Спасибо тебе наш родной город-Одесса, что ты у нас есть!

 

 

 Сергей Кивалов, Почетный гражданин Одессы

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Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
Признание любимому городу!
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