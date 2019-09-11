В Одесской юридической академии нотариусы обсудили изменения в законодательстве

С людьми этой, столь нужной профессии судьба сводит нас на протяжении всей нашей жизни. Ведь любой важный документ требует нотариального заверения. Профессиональный праздник – Всеукраинский день нотариата – в нашей стране совпадает с Днем рождения Одессы и отмечается второго сентября. Но собрались юристы всего региона вместе 12 сентября, когда завершилось празднование 225-летия города.

В большом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось награждение лучших работников нотариата Одесской области. Почетные награды вручил начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк. Грамоты Министерства юстиции Украины и управления юстиции в Одесской области получили шестьдесят нотариусов. К слову, всего в Одессе и Одесской области частную нотариальную деятельность ведут 380 нотариусов и 55 специалистов работают в государственных нотариальных конторах.

В числе награжденных была и Любовь Николаевна Патраманская, частный нотариус Раздельнянского района:

Мне очень приятно, что мои скромные заслуги были отмечены сегодня Почетной грамотой. Знаю, какую неоценимую правовую помощь оказывают одесситам правоведы в Юридической клинике НУ «ОЮА». И у нас в районе граждане хотят получать безоплатную правовую допомогу. Для этого я выезжаю в Лиманский поселковый совет каждую первую пятницу месяца и в Григорьевский поселковый совет каждую третью пятницу и провожу там приемы.

Работа нотариуса – это кропотливый и ответственный труд. Без верного решения и правильно составленных документов не обходится ни одно нотариальное действие,– заметила в своем выступлении начальник управления по вопросам нотариата Главного теруправления юстиции в Одесской области Екатерина Кузьмич. – Поэтому я хочу пожелать всем плодотворной работы. Мы верим в профессионализм и ответственность наших нотариусов.

С профессиональным праздником поздравил нотариусов декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин:

Совместные мероприятия управления юстиции в Одесской области и Одесского нотариального клуба совсем неслучайно проходят в стенах НУ «ОЮА». Именно в нашем вузе по инициативе президента университета Сергея Васильевича Кивалова организованы курсы по повышению квалификации нотариусов, которые приезжают не только из Одесской области, но и со всей Украины. Здесь они получают качественные знания, которые в дальнейшем могут применять на практике.

Всего во встрече приняли участие более двухсот действующих, практикующих и, что немаловажно, будущих нотариусов. Руслан Сауляк подчеркнул, что Юридическая академия является не только вузом европейского уровня, но и центром повышения квалификации для работников в сфере права:

Взаимодействие и плодотворное сотрудничество между Одесской юридической академией, Главным территориальным управлением и Министерством юстиции, несомненно, дает свои плоды. В стенах академии повышают свою квалификацию и нотариусы, и частные исполнители. Здесь они сдают успешно экзамены, оттачивают мастерство.

Следует отметить, что уже более трех лет ведущие нотариусы ведут прием в Одесской юридической клинике, дают бесплатные профессиональные консультации для пенсионеров и людей с низким уровнем доходов, проводят семинары для студентов с участием преподавателей и профессиональных юристов.

Когда отзвучали поздравления, а участники обсудили главные достижения в сфере нотариата за последний год, состоялся семинар. Он коснулся последних изменений в нотариальном законодательстве, принятых в конце августа.

Вот что рассказала председатель Одесского нотариального клуба Виктория Орзих:

Решение провести семинар было принято в связи с изменениями, которые внесены в действующее законодательство, а именно в правила ведения нотариального деловодства. Мы хотим, чтобы нотариусы области обсудили принятые изменения и выработали по ним единую практику и применительную позицию.

В семинаре участвовали и ставили важные вопросы и студенты НУ «ОЮА». Кстати, всем выпускникам факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юридической академии гарантировано стопроцентное трудоустройство в системе юстиции, нотариата, адвокатуры, судах и других органах государственной власти и местного самоуправления.

Вот что рассказала заведующая государственной нотариальной конторой в Киевском районе Елена Савицкая:

Более 80 процентов наших специалистов – это выпускники Одесской юридической академии. Сначала они приходят к нам на практику, потом стажируются, начиная с самых азов: архивных документов, правил ведения нотариально деловодства. Это очень важно, когда приходят работать люди, которые не просто знают теорию, но и понимают, как применить ее на практике.

Такого же мнения заведующая Суворовской государственной нотариальной конторой Флора Дацкова:

Я думаю, что подготовка специалистов в Одесской Юридической академии достаточно серьезная, Поэтому мы, действующие нотариусы, рады приветствовать новых специалистов в нашем профессиональном кругу. Ну, и в очередной раз большая благодарность академии за возможность предоставления прекрасных условий для проведения наших форумов и семинаров. Академия всегда идёт нам навстречу.

Словом, сотрудничество Национального университета «Одесская юридическая академия» и Министерства юстиции Украины взаимовыгодно и дает хорошие результаты. И, прежде всего, оно мотивирует студентов к стремлению получать максимум знаний. Ведь в этом случае для них по окончании учебы не стоит вопрос, где и как трудоустроиться. Выпускники вуза сегодня успешно работают в органах юстиции во всех регионах страны.