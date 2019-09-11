В Одесской юридической академии нотариусы обсудили изменения в законодательстве

С людьми этой, столь нужной профессии судьба сводит нас на протяжении всей нашей жизни. Ведь любой важный документ требует нотариального заверения. Профессиональный праздник – Всеукраинский день нотариата – в нашей стране совпадает с Днем рождения Одессы и отмечается второго сентября. Но собрались юристы всего региона вместе 12 сентября, когда завершилось празднование 225-летия города.
В большом зале Национального университета «Одесская юридическая академия» состоялось награждение лучших работников нотариата Одесской области. Почетные награды вручил начальник Главного территориального управления юстиции в Одесской области Руслан Сауляк. Грамоты Министерства юстиции Украины и управления юстиции в Одесской области получили шестьдесят нотариусов. К слову, всего в Одессе и Одесской области частную нотариальную деятельность ведут 380 нотариусов и 55 специалистов работают в государственных нотариальных конторах.
В числе награжденных была и Любовь Николаевна Патраманская, частный нотариус Раздельнянского района:
Работа нотариуса – это кропотливый и ответственный труд. Без верного решения и правильно составленных документов не обходится ни одно нотариальное действие,– заметила в своем выступлении начальник управления по вопросам нотариата Главного теруправления юстиции в Одесской области Екатерина Кузьмич. – Поэтому я хочу пожелать всем плодотворной работы. Мы верим в профессионализм и ответственность наших нотариусов.
С профессиональным праздником поздравил нотариусов декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции НУ «ОЮА» Денис Колодин:
Всего во встрече приняли участие более двухсот действующих, практикующих и, что немаловажно, будущих нотариусов. Руслан Сауляк подчеркнул, что Юридическая академия является не только вузом европейского уровня, но и центром повышения квалификации для работников в сфере права:
Следует отметить, что уже более трех лет ведущие нотариусы ведут прием в Одесской юридической клинике, дают бесплатные профессиональные консультации для пенсионеров и людей с низким уровнем доходов, проводят семинары для студентов с участием преподавателей и профессиональных юристов.
Когда отзвучали поздравления, а участники обсудили главные достижения в сфере нотариата за последний год, состоялся семинар. Он коснулся последних изменений в нотариальном законодательстве, принятых в конце августа.
Вот что рассказала председатель Одесского нотариального клуба Виктория Орзих:
В семинаре участвовали и ставили важные вопросы и студенты НУ «ОЮА». Кстати, всем выпускникам факультета гражданской и хозяйственной юстиции Одесской юридической академии гарантировано стопроцентное трудоустройство в системе юстиции, нотариата, адвокатуры, судах и других органах государственной власти и местного самоуправления.
Вот что рассказала заведующая государственной нотариальной конторой в Киевском районе Елена Савицкая:
Такого же мнения заведующая Суворовской государственной нотариальной конторой Флора Дацкова:
Словом, сотрудничество Национального университета «Одесская юридическая академия» и Министерства юстиции Украины взаимовыгодно и дает хорошие результаты. И, прежде всего, оно мотивирует студентов к стремлению получать максимум знаний. Ведь в этом случае для них по окончании учебы не стоит вопрос, где и как трудоустроиться. Выпускники вуза сегодня успешно работают в органах юстиции во всех регионах страны.