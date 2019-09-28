Международный гуманитарный университет продолжает принимать абитуриентов без ВНО

Международный гуманитарный университет объявляет дополнительный набор на магистратуру в связи с большим спросом среди студентов и абитуриентов. Для поступления не нужен сертификат внешнего независимого оценивания.
– отметил ректор МГУ Константин Громовенко.
Вуз осуществляет набор по таким специальностям, как предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, менеджмент, публичное управление и администрирование, филология и перевод, международные экономические отношения. Также в университете открыли специальность «правоохранительная деятельность», предусматривающую уникальные условия поступления. Все, у кого есть диплом бакалавра, специалиста или магистра могут поступить в магистратуру без ВНО.
- рассказала директор Института права, экономики и международных отношений Яна Тыцкая.
Международный гуманитарный университет является одним из самых успешных учреждений высшего образования Украины, осуществляет подготовку настоящих специалистов. Вуз имеет уникальную материально-техническую базу, которая постоянно совершенствуется, учитывая нововведения учебной программы. Также в университете работают практики с многолетним стажем, специалисты, которые преподают, исходя из собственного опыта.
–подчеркнул заведующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики Александр Подобный.
В этом году Международный гуманитарный университет совершил рекордный набор абитуриентов. Это больше, чем полторы тысячи первокурсников. В связи с большим спросом, Министерство образования и науки Украины позволило вузу осуществить дополнительный набор. Это еще одно доказательство того, что в университете созданы наилучшие условия для подготовки высокопрофессиональных специалистов.