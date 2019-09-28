Международный гуманитарный университет продолжает принимать абитуриентов без ВНО

Международный гуманитарный университет объявляет дополнительный набор на магистратуру в связи с большим спросом среди студентов и абитуриентов. Для поступления не нужен сертификат внешнего независимого оценивания.

Все те, кто не получил диплом магистров, у вас есть уникальная возможность подать документы в приёмную комиссию Международного гуманитарного университета и, обращаю внимание, без ЗНО поступить на следующие специальности - это правоохранительная деятельность, филология и перевод. Подчеркиваю, что это последняя возможность, потому что в следующем году для поступления на магистратуру по любой специальности необходимо будет сдавать ЗНО,

– отметил ректор МГУ Константин Громовенко.

Вуз осуществляет набор по таким специальностям, как предпринимательство, торговля и биржевая деятельность, менеджмент, публичное управление и администрирование, филология и перевод, международные экономические отношения. Также в университете открыли специальность «правоохранительная деятельность», предусматривающую уникальные условия поступления. Все, у кого есть диплом бакалавра, специалиста или магистра могут поступить в магистратуру без ВНО.

Институт права, экономики и международных отношений приглашает всех бакалавров Одессы, Одесской области и Украины поступить на магистратуру по специальности “Правоохранительная деятельность”. Это уникальная возможность поступить без сдачи внешнего независимого оценивания. У нас заключены договора о трудоустройстве наших студентов и выпускников с патрульной полицией, правоохранительными органами. Наши студенты, будучи магистрами, полностью трудоустроены, они уверены в завтрашнем дне, в том, что им обеспечено рабочее место,

- рассказала директор Института права, экономики и международных отношений Яна Тыцкая.

Международный гуманитарный университет является одним из самых успешных учреждений высшего образования Украины, осуществляет подготовку настоящих специалистов. Вуз имеет уникальную материально-техническую базу, которая постоянно совершенствуется, учитывая нововведения учебной программы. Также в университете работают практики с многолетним стажем, специалисты, которые преподают, исходя из собственного опыта.

Все сотрудники кафедры – в прошлом сотрудники правоохранительных органов, в частности, я работал в подразделениях Министерства внутренних дел, в оперативных подразделениях. На кафедре работают специалисты уровня прокурора города, в частности, работает доцент кафедры Мельницев Анатолий Николаевич - экс-прокурор города Одессы. Остальные сотрудники – либо практикующие адвокаты, либо бывшие правоохранители,

–подчеркнул заведующий кафедрой уголовного права, процесса и криминалистики Александр Подобный.

В этом году Международный гуманитарный университет совершил рекордный набор абитуриентов. Это больше, чем полторы тысячи первокурсников. В связи с большим спросом, Министерство образования и науки Украины позволило вузу осуществить дополнительный набор. Это еще одно доказательство того, что в университете созданы наилучшие условия для подготовки высокопрофессиональных специалистов.