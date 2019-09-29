В Одесской Юракадемии стартовали благотворительные акции в рамках «Недели здоровья»

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете полиэтиленовых пакетов. За их использование предусматривается штраф в размере от 1700 до 8-ми с половиной тысяч гривен. Цель - сохранить экологию. В то же время активисты Первичной Профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» на улице Академической провели благотворительную акцию, в рамках которой они продают эко-пакеты. Все собранные средства пойдут на помощь детским домам, а также приюты для животных.
Вуз первым в Украине разработал и внедрил инновационную программу под названием «Зеленый университет». Началось все с установки баков с распределением мусора. Уникальным проектом стала установка солнечных батарей и коллекторов уже на трех общежитиях Одесской Юракадемии. Это помогает значительно экономить на оплате коммунальных услуг и во многом бережет экологию города. Данный проект поддержал мэр города и выразил намерения реализовать программу «Зеленый город». Кроме этого, программой заинтересовались представители Украинской молодежной экологической организации, желая выступить с инициативой установки солнечных батарей и коллекторов в своих городах по всей стране.
Акция вызвала настоящий ажиотаж перед центральным входом в вуз. За несколько часов студенты распродали почти 400 экопакетов.
Отметим, что в рамках «Недели здоровья» прошел благотворительный литературно-музыкальный вечер, также состоится сбор макулатуры, ярмарка здорового питания, мини-футбол, квест - соревнование между первокурсниками «Веселые старты» и открытая тренировка по панкратиону. Завершится «Неделя здоровья» традиционно передачей гуманитарной помощи детским домам на собранные от благотворительных акций средства.