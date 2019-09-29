В Одесской Юракадемии стартовали благотворительные акции в рамках «Недели здоровья»

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект о запрете полиэтиленовых пакетов. За их использование предусматривается штраф в размере от 1700 до 8-ми с половиной тысяч гривен. Цель - сохранить экологию. В то же время активисты Первичной Профсоюзной организации Национального университета «Одесская юридическая академия» на улице Академической провели благотворительную акцию, в рамках которой они продают эко-пакеты. Все собранные средства пойдут на помощь детским домам, а также приюты для животных.

Вуз первым в Украине разработал и внедрил инновационную программу под названием «Зеленый университет». Началось все с установки баков с распределением мусора. Уникальным проектом стала установка солнечных батарей и коллекторов уже на трех общежитиях Одесской Юракадемии. Это помогает значительно экономить на оплате коммунальных услуг и во многом бережет экологию города. Данный проект поддержал мэр города и выразил намерения реализовать программу «Зеленый город». Кроме этого, программой заинтересовались представители Украинской молодежной экологической организации, желая выступить с инициативой установки солнечных батарей и коллекторов в своих городах по всей стране.

На этой неделе у нас стартовал ежегодный большой проект «Неделя здоровья». В рамках этой программы сегодня проходит замечательная акция по продаже эко-пакетов, которую инициировал факультет прокуратуры и следствия. Наш университет активно поддерживает позицию Президента университета Сергея Васильевича Кивалова, что надо поддерживать экологию города и страны, - рассказала заместитель главы Первичной профсоюзной организации Одесской Юракадемии Адриана Вавринчук.

Идея возникла у всего нашего факультета. Мы продаем эко-пакеты, сделанные из карбона и, таким образом, боремся с пластиком. Все вырученные средства будем передавать в детские дома, помогать деткам, а также приютам для животных.Мы поднимаем вопрос защиты экологии на глобальном уровне. У нас, как вы знаете, вуз создал такой проект, как “Зелёный университет”, мы переходим на эко-оборудование, коллектора ставим на общежитиях при поддержке Сергея Васильевича Кивалова. Благодаря этому круглый год у нас есть горячая вода, - отметил глава профбюро факультета прокуратуры и следствия Егор Коваль.

Акция вызвала настоящий ажиотаж перед центральным входом в вуз. За несколько часов студенты распродали почти 400 экопакетов.

Благотворительный проект - это очень важно в наше время и действительно нужно помогать и детям. Здорово, что в нашем университете такое есть. Не в каждом вузе действуют социальные программы помощи, когда студенты могут собрать деньги на реабилитацию детей или на помощь детскому дому, - говорит студент факультета журналистики Василий Базавлук.

Отметим, что в рамках «Недели здоровья» прошел благотворительный литературно-музыкальный вечер, также состоится сбор макулатуры, ярмарка здорового питания, мини-футбол, квест - соревнование между первокурсниками «Веселые старты» и открытая тренировка по панкратиону. Завершится «Неделя здоровья» традиционно передачей гуманитарной помощи детским домам на собранные от благотворительных акций средства.