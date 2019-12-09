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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

Позорный фейк от "Гроші": непрофессионализм или подстава?

Категория: Первая полоса / Новости / Авторская колонка


Позорный фейк от "Гроші": непрофессионализм или подстава?

Как плюсы с треском обосрамились! В программе «гроши» сообщается версия, что страшный пожар на Троицкой случился из-за умышленного поджога архива городского БТИ, который якобы сгорел, так как находился на шестом этаже, пострадавшего во время пожара здания. Так вот это вранье! Пренебрегая элементарными правилами журналистики, ведь можно было не только собирать сплетни на улицах города, а дать себе труд задать вопрос руководству БТИ или хотя бы рядовым сотрудникам. Этого сделано не было! В результате был выпущен в эфир ФЕЙК! По моим сведениям, архив не горел, однако в связи с отключением систем жизнеобеспечения, резкие перепады температуры и влажности могут привести к порче некоторых документов на бумажных носителях. О чем действительно стоит беспокоится, так именно об этом. На сколько мне известно, руководство города в курсе создавшейся проблемы. Будет ли оно оперативно реагировать на создавшуюся проблему - посмотрим.

 

 



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