На сессии Одесского горсовета обсудили как помочь пострадавшим вследствие пожара

11 декабря 2019 года в сессионном зале Одесского городского совета состоялась очередная, ХХХIХ-я, сессия VІІ созыва. На повестку дня был вынесен ряд вопросов, основным из которых являлось обсуждение ситуации, сложившейся в городе вследствие масштабного пожара в здании на улице Троицкой. Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова инициировала обращение к правоохранителям с требованием проверить соблюдение норм пожарной безопасности в других корпусах Экономического колледжа. Именно туда из сгоревшего здания перевели большую часть студентов и сотрудников. При этом, по словам учащихся, условия в этих корпусах не лучше, чем на Троицкой. Лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов предлагает студентам и преподавателям продолжить обучение и работу в стенах Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия».

Сегодня в СМИ появилась информация, что руководством области принято решение о переводе студентов колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса в Одесский национальный экономический университет.

Однако, данная информация не соответствует действительности, так как решение о переводе студентов принималось не областной властью, а Министерством образования и науки Украины. Студенты этого колледжа будут обучатся в Одесском финансово-экономическом колледже Киевского национального торгово-экономического университета.

Мы же в свою очередь с первых минут трагедии постарались протянули руку помощи и максимально поддержать всех пострадавших в следствии пожара на Троицкой. Сделать все, что в наших силах, чтобы учебный процесс не был нарушен, а студенты продолжили учебу в нормальных условиях.

Международный гуманитарный университет и Национальный университет «Одесская юридическая академия» по-прежнему открыты для всех, кто изъявит желание здесь учиться и работать. При этом условия обучения и работы будут сохранены, - отметил почетный гражданин города Одессы и Одесской области, лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов.

После трагедии студенты-волонтеры из Международного гуманитарного университета и Одесской юридической академии организовали сдачу крови, сбор средств и гуманитарной помощи для пострадавших. Лидером нашей партии, Киваловым Сергеем Васильевичем, сразу же было озвучено предложение об оказании всесторонней помощи студентам и сотрудникам колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, расположенного в стенах сгоревшего здания. В частности, Сергей Кивалов сделал заявление о том, что абсолютно все преподаватели колледжа будут обеспечены рабочими местами на базе учебного комплекса Национальный университет «Одесская юридическая академия» и Международный гуманитарный университет с сохранением условий, а студенты смогут продолжить образование в стенах этих вузов на тех же условиях, - говорит глава фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова в Одесском горсовете Светлана Осауленко.

Напомним, ранее на экстренном совещании с мэром города Сергей Кивалов заявил о готовности помочь. Лицензионный объем вузов позволяет принять всех студентов и преподавателей.

На экстренном совещании, которое состоялось в мэрии, Сергей Васильевич выступил с заявлением о том, что гарантирует всем студентам возможность получения образования на базе университетов «Одесская юридическая академия» и МГУ. При этом ресурс учебного комплекса позволяет не только принять детей на обучение, но и поселить их в наших общежитиях, в которых созданы наилучшие условия для учащихся. Студенты колледжа и их родители, узнав о такой возможности, обращаются к нам с просьбой принять их на обучение. Дети пострадали, перенесли тяжелейшую психологическую травму. Сегодня они выбирают себе вуз, где они смогут продолжить образование, чувствуя себя в безопасности. Нужно пойти им навстречу. Мэр так и сказал, что тут безопасный вуз, оптимальные условия для проживания и обучения и сохраняются условия контрактов - комментирует ситуацию депутат фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Вадим Подгородинский.

Отметим, что на данный момент студентов, еще не вполне оправившихся после перенесенного шока, наскоро разместили в корпусе на ул. Терешковой, который даже при беглом взгляде не соответствует правилам пожарной безопасности. Достаточно сказать, что в этом здании, где расположены аудитории и жилые помещения, окна первого этажа заварены арматурой. То есть аварийные выходы отсутствуют. Притом дети будут жить в стесненных условиях, в старом, давно не ремонтированном здании.