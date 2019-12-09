На сессии Одесского горсовета обсудили как помочь пострадавшим вследствие пожара

11 декабря 2019 года в сессионном зале Одесского городского совета состоялась очередная, ХХХIХ-я, сессия VІІ созыва. На повестку дня был вынесен ряд вопросов, основным из которых являлось обсуждение ситуации, сложившейся в городе вследствие масштабного пожара в здании на улице Троицкой. Фракция Украинской морской партии Сергея Кивалова инициировала обращение к правоохранителям с требованием проверить соблюдение норм пожарной безопасности в других корпусах Экономического колледжа. Именно туда из сгоревшего здания перевели большую часть студентов и сотрудников. При этом, по словам учащихся, условия в этих корпусах не лучше, чем на Троицкой. Лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов предлагает студентам и преподавателям продолжить обучение и работу в стенах Международного гуманитарного университета и Национального университета «Одесская юридическая академия».
Однако, данная информация не соответствует действительности, так как решение о переводе студентов принималось не областной властью, а Министерством образования и науки Украины. Студенты этого колледжа будут обучатся в Одесском финансово-экономическом колледже Киевского национального торгово-экономического университета.
Мы же в свою очередь с первых минут трагедии постарались протянули руку помощи и максимально поддержать всех пострадавших в следствии пожара на Троицкой. Сделать все, что в наших силах, чтобы учебный процесс не был нарушен, а студенты продолжили учебу в нормальных условиях.
Международный гуманитарный университет и Национальный университет «Одесская юридическая академия» по-прежнему открыты для всех, кто изъявит желание здесь учиться и работать. При этом условия обучения и работы будут сохранены,
Напомним, ранее на экстренном совещании с мэром города Сергей Кивалов заявил о готовности помочь. Лицензионный объем вузов позволяет принять всех студентов и преподавателей.
Отметим, что на данный момент студентов, еще не вполне оправившихся после перенесенного шока, наскоро разместили в корпусе на ул. Терешковой, который даже при беглом взгляде не соответствует правилам пожарной безопасности. Достаточно сказать, что в этом здании, где расположены аудитории и жилые помещения, окна первого этажа заварены арматурой. То есть аварийные выходы отсутствуют. Притом дети будут жить в стесненных условиях, в старом, давно не ремонтированном здании.