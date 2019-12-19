Сергей Кивалов поздравил украинских адвокатов с профессиональным праздником

В сегодняшний декабрьский день мы отмечаем профессиональный праздник – День адвокатуры Украины. Ровно 27 лет назад Верховная Рада приняла Закон Украины «Об адвокатуре», а в 2002 году День адвокатуры Украины приобрел свой официальный статус – соответствующий Указ подписал второй Президент Украины. «За прокурором стоит закон, а за адвокатом – человек со своей судьбой, со своими чаяниями, и этот человек взбирается на адвоката, ищет у него защиты, и очень страшно поскользнуться с такой ношей» – этот мудрый афоризм наилучшим образом раскрывает огромную степень ответственности, которую возлагает на себя человек, выбирая профессиональный путь адвоката. Профессия адвоката является одной из самых уважаемых и самых высокооплачиваемых профессий во многих странах мира. Для того, чтобы быть хорошим адвокатом, мало просто получить образование, необходимо постоянно повышать свой уровень знаний и быть в курсе последних изменений в законодательстве. Широкие возможности подготовки будущих адвокатов и повышения квалификации уже практикующих специалистов предоставляет флагман юридического образования в Украине – Национальный университет «Одесская юридическая академия». Студенты со всех уголков нашей страны, желающие в будущем стать адвокатами, имеют возможность получить качественное образование на базе факультета адвокатуры и наработать все необходимые практические навыки, стажируясь в Юридической клинике. Нами заключен договор о сотрудничестве с Национальной ассоциацией адвокатов Украины, в рамках которого университет проводит мероприятия, направленные на повышение профессиональной квалификации адвокатов, а также конференции всеукраинского и международного уровней, посвященные актуальным проблемам адвокатуры.

В День адвокатуры Украины искренне поздравляю тех, кто избрал для себя столь важное призвание – отстаивать права и интересы людей, помогать им добиваться истины и справедливости. Всем тем, кто по роду профессии призван защищать других, хочу пожелать, прежде всего, самим чувствовать себя защищенными, всегда быть независимыми в своей деятельности и, полагаясь на твердое знание закона, отменную логику и интуицию, уверенно идти к поставленным целям! – написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.