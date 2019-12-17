Сергей Кивалов поздравил маленьких одесситов с Днем Святого Николая

19 декабря Православная Церковь чествует Святого Николая Чудотворца. Покровитель всех детей, моряков и путешественников, великий Божий Угодник жил в III-IV веке и принимал участите в первом Вселенском христианском соборе 325 года. Он был единственным ребёнком в очень богатой семье. Его родители Феофан и Нонна долгое время были бездетны. Вымолив у Бога сына, они пообещали посвятить его служению Церкви, а поэтому с юных лет воспитывали Николая в вере и любви к ближнему. С самого детства мальчик с радостью посещал храм, показывал успехи в изучении Святого Писания и много молился, а повзрослев, решил полностью посвятить себя религии и стать священником. Так сложилось, что будущий святой рано осиротел, утешение от утраты родителей он находил в Божией науке и молитве, а ещё в бескорыстной помощи бедным, которым он раздал всё своё богатое состояние, оставленное родителями. Добрые дела он предпочитал совершать ночью, чтобы оставаться незамеченным. Будучи архиепископом и узнав об безденежье своего прихожанина – отца троих дочерей, он тайно подбросил в его дом мешочек с золотом, потом повторил свой благой поступок снова и снова. Благодаря помощи Николая отец смог дать приданое всем своим дочерям и выдать их замуж. На третий раз многодетный отец наконец увидел своего благодетеля и смог от души отблагодарить его. Описанная история – далеко не единственная, за свою долгую жизнь Святой Николай совершил множество чудес, среди которых –спасение родного города Миры от тяжкого голода, помощь бедствующим морякам и защита от смертного приговора несправедливо оклеветанных военных. Перейдя на небо, Святой Николай продолжает помогать всем, кто к нему обращается, даруя своё заступничество в дальних путешествиях, исцеление от телесных недугов и разрешение сложных жизненных ситуаций.

День Святого Николая – первый праздник, открывающий череду новогодне-рождественских торжеств. С особенным нетерпением и трепетом ждут этого прекрасного зимнего праздника дети. Ребята верят, что в ночь на 19 декабря Святой Николай непременно исполнит их заветные мечты. Они стараются слушаться родителей, хорошо себя вести и прилежно учиться, чтобы заслужить благосклонность доброго святого, а родители, в свою очередь, от всей души стараются порадовать своих чад приятными сюрпризами, поздравлениями и сладостями. К сожалению, не все дети живут в семьях и окружены заботой любящих родителей. На сегодняшний день тысячи маленьких украинцев лишены родительской опеки, а тепло семейного очага им заменяют стены детских домов и приютов. Такие дети больше других нуждаются в празднике и положительных эмоциях. Конечно, мы не сможем заменить им родителей, но каждый из нас в силах подарить этим ребятишкам небольшую частичку своего душевного тепла и заботы, которая позволит хотя бы на миг забыть обо всех невзгодах и почувствовать себя нужными и по-настоящему счастливыми. Я очень рад, что студенты наших вузов – Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета понимают такие серьезные истины и в суете студенческой жизни всегда находят время для тех, о ком больше некому позаботиться.

Нашей большой университетской семьей мы опекаем десятки учреждений для детей-сирот и детей с различными особенностями здоровья, расположенных в нашем городе и области. Студенты сами организовывают визиты в детские дома и приюты, привозя детям подарки: игрушки, сладости, одежду, все необходимые в быту вещи, но самое главное – хорошее настроение и искреннее общение. Вот и сейчас, несмотря на сессию, они подготовили воспитанникам детских учреждений праздничные утренники и множество сюрпризов.

В этот добрый праздник хочется искренне пожелать каждому ребенку обрести свой дом и заботливую и любящую семью. Пусть все дети на Земле будут здоровыми и счастливыми и вырастут достойными людьми! Давайте же последуем завету Святого Николая Чудотворца и подарим детям веру в чудеса и настоящую зимнюю сказку!

— написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.