Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

Социологи традиционно подводят итоги уходящего года. Киевский институт реформ и развития совместно с Южноукраинским центром этнических и политических исследований «Лад» определил политические предпочтения одесситов. Объектом исследования были рейтинги кандидатов и партий, отношение к ним одесситов. На сколько они готовы видеть тех или иных лидеров, те или иные политические силы, которые представляют их интересы в городском совете и в руководстве городом.
Таким образом, исследование показало - если выборы в Одесский горсовет состоятся в ближайшее воскресенье, то лидировать будет партия Оппозиционная платформа «За жизнь», которая набирает 24.3%, за ней - «Слуга народа» 21,6%, затем «Доверяй делам» 19 , 3%. «Украинская морская партия Сергея Кивалова 17,5%», а завершает пятерку - «Партия Шария».
На вопрос «Если бы выборы мэра состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов Вы отдали бы свой голос?» одесситы ответили следующим образом. Тройку лидеров представляют Геннадий Труханов - 31,5% Сергей Кивалов - 29,3% Вадим Рабинович - 10,7%, при этом Вадим Рабинович почти втрое отстает от лидеров тройки. Интересен тот факт, что кандидат от «Слуги народа» Алексей Леонов в тройку лидеров не вошел с показателем 8,4% Эксперты считают, что если Кивалов задекларирует свое желание побороться за кресло мэра, то его шансы увеличатся. Пока его рейтинг - почти 30% голосов.
Интересна парная разбивка по вариантам выхода кандидатов во второй тур. Так в паре Геннадий Труханов 48,3% и Вадим Рабинович 51,7% с небольшим перевесом побеждает Вадим Рабинович. В паре Геннадий Труханов 60,7% и Алексей Леонов 39,3% с решительным преимуществом побеждает Геннадий Труханов. В паре же Геннадий Труханов 47,3% и Сергей Кивалов 52,7% с преобладанием более 5% победу одерживает Сергей Кивалов. На рейтинг действующего мэра ударили последние события в городе. Уровень доверия одесситов к мэру постепенно снижается - антирейтинг растет.
Кроме того, эксперты отмечают, что тройка лидеров по антирейтинга стабильная не один год, возглавляет ее традиционно Алексей Гончаренко 84,3%, за ним следует Эдуард Гурвиц 81,5% и завершает тройку народного неприятия Михаил Саакашвили 73,5%. Антиретинг у действующего нардепа Алексея Леонова 35,3%.
Главной причиной социологи видят низкую активность депутатской работы в округе. В то же время эксперты отмечают, что среди одесских политиков у Сергея Кивалова низкий антирейтинг - он составляет 9%. Это объясняется функционированием большого количества социальных проектов, по словам одесситов предоставляют им реальную помощь и не прекращают свою деятельность в течение десятков лет, большим международным опытом представления интересов страны в авторитетных органах - Венецианской комиссии, Парламентской ассамблеи Совета Европы, защитой прав и интересов граждан, открытостью и активностью в СМИ, а также продолжением участия в законотворческих процессах страны и политических событиях в масштабах как города так и государства.