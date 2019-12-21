Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

Социологи традиционно подводят итоги уходящего года. Киевский институт реформ и развития совместно с Южноукраинским центром этнических и политических исследований «Лад» определил политические предпочтения одесситов. Объектом исследования были рейтинги кандидатов и партий, отношение к ним одесситов. На сколько они готовы видеть тех или иных лидеров, те или иные политические силы, которые представляют их интересы в городском совете и в руководстве городом.



Таким образом, исследование показало - если выборы в Одесский горсовет состоятся в ближайшее воскресенье, то лидировать будет партия Оппозиционная платформа «За жизнь», которая набирает 24.3%, за ней - «Слуга народа» 21,6%, затем «Доверяй делам» 19 , 3%. «Украинская морская партия Сергея Кивалова 17,5%», а завершает пятерку - «Партия Шария».

Мы сегодня представили вашему вниманию результаты социологического опроса электоральных настроений касательно местных выборов в Одессе. Опрос был проведен в середине декабря, то есть данные абсолютно свежие. Напомню, что к местным выборам относятся выборы мэров городов и сёл, а также выборы в областные, городские, районные, сельские и поселковые советы. Мы стараемся регулярно мониторить рейтинги кандидатов и партий, чтобы общество обладало наиболее полной картиной происходящего,

- говорит представитель Киевского института реформ и развития Николай Яценко.

На вопрос «Если бы выборы мэра состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов Вы отдали бы свой голос?» одесситы ответили следующим образом. Тройку лидеров представляют Геннадий Труханов - 31,5% Сергей Кивалов - 29,3% Вадим Рабинович - 10,7%, при этом Вадим Рабинович почти втрое отстает от лидеров тройки. Интересен тот факт, что кандидат от «Слуги народа» Алексей Леонов в тройку лидеров не вошел с показателем 8,4% Эксперты считают, что если Кивалов задекларирует свое желание побороться за кресло мэра, то его шансы увеличатся. Пока его рейтинг - почти 30% голосов.

Как доктор наук, я бы хотела отметить, что данное социологическое исследование соответствует стандартам и объективно отображает ту картину, которая отображает общественное мнение жителей нашего города и хотелось бы более детально остановиться на рейтингах потенцильных кандидатов на должность мэра города. Сегодня мы говорим только о возможных кандидатах, потому что кампания еще не стартовала, поэтому точно можно говорить о зафиксированном рейтинге действующего мэра. В ходе самой избирательной кампании этот рейтинг, вероятно, будет снижаться, особенное, если у действующего городского головы будут сильные оппоненты. Среди таких лидеров хотелось бы выделить известного политика и государственного деятеля Сергея Кивалова. Сегодня его рейтинг на должность Одесского городского головы составляет чуть менее 30%, а ведь он даже еще не заявлял о своем намерении идти в мэры,

- отмечает доктор наук, профессор Национального университета «Одесская морская академия» Лилиана Яровая.

Многие одесситы высказывали во время интервью неуклонное стремление поддержать человека созидателя, хозяйственника, государственника, который на протяжении шести созывов представлял интересы одесситов в Верховной Раде Украины. Сергей Кивалов по-прежнему сохраняет большой электоральный потенциал, этому опытному политику равных сложно подобрать. Такие люди будут безусловно расти в электоральных предпочтениях, особенно на фоне бессмысленной суеты непрофессиональной власти которая не знает куда бежать и за что хвататься. Национальный университет «Одесская юридическая академия» сегодня имеет структурные подразделения по всей Украине. И вот даже последний случай с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, он протянул руку помощи - предложил студентам, преподавателям прийти в подготовленные помещения, с готовой программой, сохранив условия бюджетной и контрактной формы обучения,

- комментирует глава Южноукраинского центра центром этнических и политических исследований «Лад» Геннадий Чижов.

Интересна парная разбивка по вариантам выхода кандидатов во второй тур. Так в паре Геннадий Труханов 48,3% и Вадим Рабинович 51,7% с небольшим перевесом побеждает Вадим Рабинович. В паре Геннадий Труханов 60,7% и Алексей Леонов 39,3% с решительным преимуществом побеждает Геннадий Труханов. В паре же Геннадий Труханов 47,3% и Сергей Кивалов 52,7% с преобладанием более 5% победу одерживает Сергей Кивалов. На рейтинг действующего мэра ударили последние события в городе. Уровень доверия одесситов к мэру постепенно снижается - антирейтинг растет.

Действующий городской голова, к сожалению, не смог полностью «защитить честь мундира». В том плане, что продолжаются судебные процессы и общественность реагирует на это достаточно серьезным снижением рейтинга действующего мэра Геннадия Труханова. Новая власть требует новых политических подходов,

- подчеркнул глава Южноукраинского центра центром этнических и политических исследований «Лад» Геннадий Чижов.

Кроме того, эксперты отмечают, что тройка лидеров по антирейтинга стабильная не один год, возглавляет ее традиционно Алексей Гончаренко 84,3%, за ним следует Эдуард Гурвиц 81,5% и завершает тройку народного неприятия Михаил Саакашвили 73,5%. Антиретинг у действующего нардепа Алексея Леонова 35,3%.

Главной причиной социологи видят низкую активность депутатской работы в округе. В то же время эксперты отмечают, что среди одесских политиков у Сергея Кивалова низкий антирейтинг - он составляет 9%. Это объясняется функционированием большого количества социальных проектов, по словам одесситов предоставляют им реальную помощь и не прекращают свою деятельность в течение десятков лет, большим международным опытом представления интересов страны в авторитетных органах - Венецианской комиссии, Парламентской ассамблеи Совета Европы, защитой прав и интересов граждан, открытостью и активностью в СМИ, а также продолжением участия в законотворческих процессах страны и политических событиях в масштабах как города так и государства.