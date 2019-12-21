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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

Категория: Первая полоса / Новости


Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 

Социологи традиционно подводят итоги уходящего года. Киевский институт реформ и развития совместно с Южноукраинским центром этнических и политических исследований «Лад» определил политические предпочтения одесситов. Объектом исследования были рейтинги кандидатов и партий, отношение к ним одесситов. На сколько они готовы видеть тех или иных лидеров, те или иные политические силы, которые представляют их интересы в городском совете и в руководстве городом.

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 


Таким образом, исследование показало - если выборы в Одесский горсовет состоятся в ближайшее воскресенье, то лидировать будет партия Оппозиционная платформа «За жизнь», которая набирает 24.3%, за ней - «Слуга народа» 21,6%, затем «Доверяй делам» 19 , 3%. «Украинская морская партия Сергея Кивалова 17,5%», а завершает пятерку - «Партия Шария».

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

  

Мы сегодня представили вашему вниманию результаты социологического опроса электоральных настроений касательно местных выборов в Одессе. Опрос был проведен в середине декабря, то есть данные абсолютно свежие. Напомню, что к местным выборам относятся выборы мэров городов и сёл, а также выборы в областные, городские, районные, сельские и поселковые советы. Мы стараемся регулярно мониторить рейтинги кандидатов и партий, чтобы общество обладало наиболее полной картиной происходящего,
 - говорит представитель Киевского института реформ и развития Николай Яценко.

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 

На вопрос «Если бы выборы мэра состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из кандидатов Вы отдали бы свой голос?» одесситы ответили следующим образом. Тройку лидеров представляют Геннадий Труханов - 31,5% Сергей Кивалов - 29,3% Вадим Рабинович - 10,7%, при этом Вадим Рабинович почти втрое отстает от лидеров тройки. Интересен тот факт, что кандидат от «Слуги народа» Алексей Леонов в тройку лидеров не вошел с показателем 8,4% Эксперты считают, что если Кивалов задекларирует свое желание побороться за кресло мэра, то его шансы увеличатся. Пока его рейтинг - почти 30% голосов.

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 

Как доктор наук, я бы хотела отметить, что данное социологическое исследование соответствует стандартам и объективно отображает ту картину, которая отображает общественное мнение жителей нашего города и хотелось бы более детально остановиться на рейтингах потенцильных кандидатов на должность мэра города. Сегодня мы говорим только о возможных кандидатах, потому что кампания еще не стартовала, поэтому точно можно говорить о зафиксированном рейтинге действующего мэра. В ходе самой избирательной кампании этот рейтинг, вероятно, будет снижаться, особенное, если у действующего городского головы будут сильные оппоненты. Среди таких лидеров хотелось бы выделить известного политика и государственного деятеля Сергея Кивалова. Сегодня его рейтинг на должность Одесского городского головы составляет чуть менее 30%, а ведь он даже еще не заявлял о своем намерении идти в мэры,
- отмечает доктор наук, профессор Национального университета «Одесская морская академия» Лилиана Яровая.

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 

Многие одесситы высказывали во время интервью неуклонное стремление поддержать человека созидателя, хозяйственника, государственника, который на протяжении шести созывов представлял интересы одесситов в Верховной Раде Украины. Сергей Кивалов по-прежнему сохраняет большой электоральный потенциал, этому опытному политику равных сложно подобрать. Такие люди будут безусловно расти в электоральных предпочтениях, особенно на фоне бессмысленной суеты непрофессиональной власти которая не знает куда бежать и за что хвататься. Национальный университет «Одесская юридическая академия» сегодня имеет структурные подразделения по всей Украине. И вот даже последний случай с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, он протянул руку помощи - предложил студентам, преподавателям прийти в подготовленные помещения, с готовой программой, сохранив условия бюджетной и контрактной формы обучения,
- комментирует глава Южноукраинского центра центром этнических и политических исследований «Лад» Геннадий Чижов.

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 

Интересна парная разбивка по вариантам выхода кандидатов во второй тур. Так в паре Геннадий Труханов 48,3% и Вадим Рабинович 51,7% с небольшим перевесом побеждает Вадим Рабинович. В паре Геннадий Труханов 60,7% и Алексей Леонов 39,3% с решительным преимуществом побеждает Геннадий Труханов. В паре же Геннадий Труханов 47,3% и Сергей Кивалов 52,7% с преобладанием более 5% победу одерживает Сергей Кивалов. На рейтинг действующего мэра ударили последние события в городе. Уровень доверия одесситов к мэру постепенно снижается - антирейтинг растет.

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 

Действующий городской голова, к сожалению, не смог полностью «защитить честь мундира». В том плане, что продолжаются судебные процессы и общественность реагирует на это достаточно серьезным снижением рейтинга действующего мэра Геннадия Труханова. Новая власть требует новых политических подходов,
- подчеркнул глава Южноукраинского центра центром этнических и политических исследований «Лад» Геннадий Чижов.

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 

Кроме того, эксперты отмечают, что тройка лидеров по антирейтинга стабильная не один год, возглавляет ее традиционно Алексей Гончаренко 84,3%, за ним следует Эдуард Гурвиц 81,5% и завершает тройку народного неприятия Михаил Саакашвили 73,5%. Антиретинг у действующего нардепа Алексея Леонова 35,3%.

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 

Главной причиной социологи видят низкую активность депутатской работы в округе. В то же время эксперты отмечают, что среди одесских политиков у Сергея Кивалова низкий антирейтинг - он составляет 9%. Это объясняется функционированием большого количества социальных проектов, по словам одесситов предоставляют им реальную помощь и не прекращают свою деятельность в течение десятков лет, большим международным опытом представления интересов страны в авторитетных органах - Венецианской комиссии, Парламентской ассамблеи Совета Европы, защитой прав и интересов граждан, открытостью и активностью в СМИ, а также продолжением участия в законотворческих процессах страны и политических событиях в масштабах как города так и государства.

 

Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года

 

 

 

 

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Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
Киевские и одесские социологи подвели политические итоги года
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