 
Информация к новости
  • Просмотров: 93
  • Дата: Сегодня, 11:53
Сегодня, 11:53

Сергей Кивалов поздравил сограждан со Старым Новым годом

Категория: Первая полоса / Новости

Сергей Кивалов поздравил сограждан со Старым Новым годом

 

 

 

 

 

Иностранцам бывает непросто понять словосочетание «Старый Новый год», тогда как мы отмечаем этот праздник вот уже более 100 лет подряд. Его возникновение можно назвать настоящим историческим феноменом. В 1918 году был произведен переход с юлианского на григорианский календарь. Разница между новым и старым стилем составила 13 дней, такое расхождение календарей и подарило нам еще один праздник – Старый Новый год, который отмечается с 13 на 14 января. Вместе с Украиной Новый год по старому стилю празднуют во многих странах СНГ, а также в Сербии, Черногории, Северной Македонии и даже в некоторых регионах Швейцарии. Для нас это не просто дань традиции, которую мы соблюдаем уже несколько поколений, но и еще один замечательный повод собраться всей семьей, в кругу родных и близких в Щедрый вечер, поздравить дорогих нам людей и провести день так, как хотелось бы чтобы прошел весь предстоящий год.
Дорогие друзья, пусть сбудется то, о чём давно мечтает каждый из нас, а Новый год подарит всем нам большие надежды, стремления и долгожданные перемены к лучшему!
– написал на своей официальной странице в Facebook почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать