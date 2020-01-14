Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

1 января народному артисту Украины, лауреату и дипломанту многих международных театральных конкурсов, телевизионных фестивалей, режиссеру, музыканту, художнику, а теперь и преподавателю Международного гуманитарного университета Георгию Викторовичу Делиеву исполнилось 60 лет. Юбилейную дату актер отметил не только в кругу семьи и коллег по сцене, но и в новом, ставшем уже родным, коллективе профессорско-преподавательского состава Международного гуманитарного университета.

В текущем учебном году на кафедре кино и телевидения факультета искусства и дизайна был осуществлен первый набор на новые специальности – «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)». Одним из главных инициатором открытия этого нового направления и стал Георгий Делиев.

Георгий Делиев влился в коллектив Международного гуманитарного университета как преподаватель, и мы все его очень хорошо восприняли. Такое впечатление, что он работает у нас уже многие десятилетия. Георгий Викторович был одним из самых главных инициаторов, это он убедил в необходимости открытия в Одессе на базе нашего вуза новых специальностей, чтобы мы готовили актеров, специалистов с музыкальным образованием. Хотя экономически это направление себя пока не оправдывает, но университет имеет возможность зарабатывать на других специальностях, а творчество и искусство надо поддерживать,

- отметил Президент вуза, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов.

До сих пор в Одессе, центре культуры юга Украины, не было возможности получить высшее образование по специальностям «Эстрадно-джазовый вокал» и «Актер музыкального театра (Мюзикл)». Для этого приходилось уезжать учиться в другие города или даже заграницу, а такая возможность была не у всех.

Мы будем конкурировать и уже конкурируем со столичными вузами, и в отношении материальной базы, и в отношении выпускников школ, потому что выпускники одесских школ - все очень творческие личности. Они растут в атмосфере культуры, творчества, поэтому они будут оставаться учиться у нас. Я горжусь тем, что мы создали такую специальность, что это направление возглавил человек - искренний патриот нашего города, который будет делиться и уже делится своим опытом. Одесса всегда славилась юмором, творчеством, это город культуры, город образования,

- обратился к Георгию Делиеву Сергей Кивалов.

По случаю юбилейной даты и за особые заслуги как педагога Сергей Кивалов отметил Георгия Делиева высшей наградой университета - знаком отличия «Звезды почета» Международного гуманитарного университета за создание новой специальности. Так же Сергей Кивалов предложил ходатайствовать о присвоении Георгию Делиеву звания «Почетный гражданин Одессы». Это предложение единогласно подержал Ученый совет вуза.

Такие люди создают славу нашему городу, нашей стране. Мы его все очень уважаем и любим. Спросите любого одессита, наш город связан с именем Георгия Делиева. Это человек, который много сделал для нашего города, для искусства. Если бы не он – вряд ли мы бы открыли это отделение, которым сегодня гордимся. И самое главное – его очень хорошо воспринимают молодые люди. Вот, кто прославляет наш город, и такими должны быть почетные граждане,

- отметил Сергей Кивалов.

Для самого Георгия Делиева такое предложение стало приятной неожиданностью. Он признался, что слова Президента вуза очень растрогали его, и он обязательно постарается оправдать возложенные на него надежды.

По крайней мере, я живу в Одессе, и у меня было очень много возможностей уехать в другие города, другие страны. Это возникало несколько раз, но каким-то образом по каким-то причинам я остаюсь здесь и не намереваюсь уезжать из Одессы. Я люблю этот город, этих людей, одесситов, я уже настолько слился с этими людьми, что, наверное, не смогу в другом городе так творчески существовать,

- отметил Георгий Делиев.

Для актера педагогическая деятельность – это возможность передать свой многолетний опыт. Георгий Делиев рассказал, что раньше он проводил актерские мастер-классы, но, как правило, это происходило где-то за рубежом. А теперь появилась возможность делать это профессиональном уровне и на регулярной основе.

Я много раз повторяю: Одесса - это высоко духовный, высоко культурный город. Здесь очень много талантливых людей, которые для того, чтобы реализовать свой творческий талант, вынуждены уезжать в другие города, получать образования, но это неправильно. Здесь должны быть такие образовательные школы, институты, которые дают возможность одесситам и, наоборот, возможность молодым талантам из других городов нашей страны, а может быть зарубежья, ближнего, дальнего, приезжать и получать здесь, в Одессе, образование творческое, артистическое,

- отметил Георгий Делиев.

Кроме того, по словам актера, развитие духовности и культуры обязательно приведет к подъему нашей страны, не только духовному, но и экономическому.

Такое явление происходит, я в этом убежден. Это очень ответственный шаг, и мы понимаем вашу ответственность и очень благодарны, что есть такая возможность усилить Одессу таким образом,

- обратился к Сергею Кивалову Георгий Делиев.

Первый набор студентов, по словам Георгия Делиева, оказался достаточно удачным, и он надеется, что количество желающих учиться актерской специальности будет расти, а, значит, будет расти и конкуренция, что позволит принимать наиболее сильных и перспективных студентов. Кроме того, на отделении сложился достаточно крепкий и мощный коллектив.

Здесь очень комфортно и для студентов, и педагогов. Здесь созданы лучшие условия, так должно быть, потому что, когда мы прививаем, воспитываем культурные и духовные навыки, надо, чтобы все было комфортно. Я влился в коллектив, и я чувствую искреннюю поддержку и желание здесь работать, и конечно, поддержку Президента вуза – Сергея Кивалова,

- добавил Георгий Делиев.

В эти дни свой день рождения отмечает еще один педагог кафедры - Нина Вячеславовна Кравец. Она преподает у студентов, который обучаются по новой специальности «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)». Сергей Кивалов также отметил ее наградой в ходе заседания ученого совета.

Сергей Кивалов всегда говорит - «наш университет», «наша работа», и это слово «наше» - действительно носит совершенно искренний характер, который нельзя не сыграть, не подделать, я ощущаю эту семью, я безумно рада, что являюсь ее частью и, конечно, да, мы будем идти вместе, открывать, совершать какие-то новые достижения, ставить спектакли, концерты, я буду намеренно отдавать всю себя, все свои знания, все свои таланты во благо и в честь процветание нашего университета,

- отметила Нина Кравец.

Международный гуманитарный университет, динамично развиваясь, все больше расширяет спектр своих возможностей, все громче заявляет о себе, открывая новые направления и специальности, которые сегодня очень своевременны и востребованы у молодежи. Молодые люди хотят не только с интересом учиться, осваивать новые знания, но и быть уверены, что эти знания пригодятся им в их будущих профессиях, которые они без труда обретут с дипломами МГУ. Новые специальности открываются здесь ежегодно, и вуз заботиться не только об их актуальности, но и о профессорско-преподавательском составе, привлекая профессионалов с большим опытом работы - это всегда яркие, одаренные, креативные, творческие, харизматичные личности, которые воспитывают таких же неординарных студентов, вкладывая в них свои знания, душу, опыт.