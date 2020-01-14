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  • Дата: Вчера, 21:30
Вчера, 21:30

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

1 января народному артисту Украины, лауреату и дипломанту многих международных театральных конкурсов, телевизионных фестивалей, режиссеру, музыканту, художнику, а теперь и преподавателю Международного гуманитарного университета Георгию Викторовичу Делиеву исполнилось 60 лет. Юбилейную дату актер отметил не только в кругу семьи и коллег по сцене, но и в новом, ставшем уже родным, коллективе профессорско-преподавательского состава Международного гуманитарного университета.

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

В текущем учебном году на кафедре кино и телевидения факультета искусства и дизайна был осуществлен первый набор на новые специальности – «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)». Одним из главных инициатором открытия этого нового направления и стал Георгий Делиев.

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

Георгий Делиев влился в коллектив Международного гуманитарного университета как преподаватель, и мы все его очень хорошо восприняли. Такое впечатление, что он работает у нас уже многие десятилетия. Георгий Викторович был одним из самых главных инициаторов, это он убедил в необходимости открытия в Одессе на базе нашего вуза новых специальностей, чтобы мы готовили актеров, специалистов с музыкальным образованием. Хотя экономически это направление себя пока не оправдывает, но университет имеет возможность зарабатывать на других специальностях, а творчество и искусство надо поддерживать,
- отметил Президент вуза, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Васильевич Кивалов.

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

До сих пор в Одессе, центре культуры юга Украины, не было возможности получить высшее образование по специальностям «Эстрадно-джазовый вокал» и «Актер музыкального театра (Мюзикл)». Для этого приходилось уезжать учиться в другие города или даже заграницу, а такая возможность была не у всех.

Мы будем конкурировать и уже конкурируем со столичными вузами, и в отношении материальной базы, и в отношении выпускников школ, потому что выпускники одесских школ - все очень творческие личности. Они растут в атмосфере культуры, творчества, поэтому они будут оставаться учиться у нас. Я горжусь тем, что мы создали такую специальность, что это направление возглавил человек - искренний патриот нашего города, который будет делиться и уже делится своим опытом. Одесса всегда славилась юмором, творчеством, это город культуры, город образования,
- обратился к Георгию Делиеву Сергей Кивалов.

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

По случаю юбилейной даты и за особые заслуги как педагога Сергей Кивалов отметил Георгия Делиева высшей наградой университета - знаком отличия «Звезды почета» Международного гуманитарного университета за создание новой специальности. Так же Сергей Кивалов предложил ходатайствовать о присвоении Георгию Делиеву звания «Почетный гражданин Одессы». Это предложение единогласно подержал Ученый совет вуза.

Такие люди создают славу нашему городу, нашей стране. Мы его все очень уважаем и любим. Спросите любого одессита, наш город связан с именем Георгия Делиева. Это человек, который много сделал для нашего города, для искусства. Если бы не он – вряд ли мы бы открыли это отделение, которым сегодня гордимся. И самое главное – его очень хорошо воспринимают молодые люди. Вот, кто прославляет наш город, и такими должны быть почетные граждане,
- отметил Сергей Кивалов.

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

Для самого Георгия Делиева такое предложение стало приятной неожиданностью. Он признался, что слова Президента вуза очень растрогали его, и он обязательно постарается оправдать возложенные на него надежды.

По крайней мере, я живу в Одессе, и у меня было очень много возможностей уехать в другие города, другие страны. Это возникало несколько раз, но каким-то образом по каким-то причинам я остаюсь здесь и не намереваюсь уезжать из Одессы. Я люблю этот город, этих людей, одесситов, я уже настолько слился с этими людьми, что, наверное, не смогу в другом городе так творчески существовать,
- отметил Георгий Делиев.

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

Для актера педагогическая деятельность – это возможность передать свой многолетний опыт. Георгий Делиев рассказал, что раньше он проводил актерские мастер-классы, но, как правило, это происходило где-то за рубежом. А теперь появилась возможность делать это профессиональном уровне и на регулярной основе.

Я много раз повторяю: Одесса - это высоко духовный, высоко культурный город. Здесь очень много талантливых людей, которые для того, чтобы реализовать свой творческий талант, вынуждены уезжать в другие города, получать образования, но это неправильно. Здесь должны быть такие образовательные школы, институты, которые дают возможность одесситам и, наоборот, возможность молодым талантам из других городов нашей страны, а может быть зарубежья, ближнего, дальнего, приезжать и получать здесь, в Одессе, образование творческое, артистическое,
- отметил Георгий Делиев.

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

Кроме того, по словам актера, развитие духовности и культуры обязательно приведет к подъему нашей страны, не только духовному, но и экономическому.

Такое явление происходит, я в этом убежден. Это очень ответственный шаг, и мы понимаем вашу ответственность и очень благодарны, что есть такая возможность усилить Одессу таким образом,
 - обратился к Сергею Кивалову Георгий Делиев.

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

Первый набор студентов, по словам Георгия Делиева, оказался достаточно удачным, и он надеется, что количество желающих учиться актерской специальности будет расти, а, значит, будет расти и конкуренция, что позволит принимать наиболее сильных и перспективных студентов. Кроме того, на отделении сложился достаточно крепкий и мощный коллектив.

Здесь очень комфортно и для студентов, и педагогов. Здесь созданы лучшие условия, так должно быть, потому что, когда мы прививаем, воспитываем культурные и духовные навыки, надо, чтобы все было комфортно. Я влился в коллектив, и я чувствую искреннюю поддержку и желание здесь работать, и конечно, поддержку Президента вуза – Сергея Кивалова,
 - добавил Георгий Делиев.

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

В эти дни свой день рождения отмечает еще один педагог кафедры - Нина Вячеславовна Кравец. Она преподает у студентов, который обучаются по новой специальности «Эстрадно-джазовый вокал» и «Артист музыкального театра (Мюзикл)». Сергей Кивалов также отметил ее наградой в ходе заседания ученого совета.

Сергей Кивалов всегда говорит - «наш университет», «наша работа», и это слово «наше» - действительно носит совершенно искренний характер, который нельзя не сыграть, не подделать, я ощущаю эту семью, я безумно рада, что являюсь ее частью и, конечно, да, мы будем идти вместе, открывать, совершать какие-то новые достижения, ставить спектакли, концерты, я буду намеренно отдавать всю себя, все свои знания, все свои таланты во благо и в честь процветание нашего университета,
 - отметила Нина Кравец.

Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»

Международный гуманитарный университет, динамично развиваясь, все больше расширяет спектр своих возможностей, все громче заявляет о себе, открывая новые направления и специальности, которые сегодня очень своевременны и востребованы у молодежи. Молодые люди хотят не только с интересом учиться, осваивать новые знания, но и быть уверены, что эти знания пригодятся им в их будущих профессиях, которые они без труда обретут с дипломами МГУ. Новые специальности открываются здесь ежегодно, и вуз заботиться не только об их актуальности, но и о профессорско-преподавательском составе, привлекая профессионалов с большим опытом работы - это всегда яркие, одаренные, креативные, творческие, харизматичные личности, которые воспитывают таких же неординарных студентов, вкладывая в них свои знания, душу, опыт.

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Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
Коллектив МГУ выдвинул Георгия Делиева на присвоение звания «Почетный гражданин города Одессы»
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