Одесситы отметили праздник Крещения Господня

Тысячи православных верующих празднуют Крещение Господне или как еще называют праздник – Богоявление. Согласно Евангелию в этот день пророк Иоанн Предтеча совершил в реке Иордан крещение Господа Иисуса Христа.

В ночь с 18 на 19 января все началось по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, архиепископа Южненского Диодора, викария Одесской епархии на пляже «Золотой берег» на 16 станции Большого Фонтана, где совершили чин Великого освящения воды. Сразу после освящения Владыка Диодор окропил всех святой водой и благословил для крещенского купания в Черном море.

А в день праздника Митрополит Агафангел совершил праздничную Божественную Литургию в Свято-Успенском Кафедральном соборе города Одессы в сослужении духовенства собора.

Очень много людей собралось в храме Святой мученицы Татианы на 4-й станции Большого Фонтана. Люди приходят, чтобы освятить воду и причастится.

Среди прихожан – основатель храма, почетный гражданин города Одессы и Одесской области, президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Васильевич Кивалов.

Одесса – город православный, и для меня, как и для тысяч православных одесситов, Крещение Господне – это всегда особенный праздник. Все больше людей стали ходить в храмы. Они молятся за свою семью, свой город, свою страну, чтобы был мир, спокойствие и благополучие. Студенческий храм Святой Татианы стал почитаемым в городе, сюда приходят не только студенты и преподаватели. И сегодня храм полон людей. Я хочу поздравить всех одесситов, всех жителей нашего города с праздником Крещения Господня, и пожелать всем здоровья, счастья, пусть все будет в ваших силах, пусть будет любовь и надежда, пусть хранит вас Господь. — пожелал одесситам Сергей Кивалов.

С праздничным настроением пришли освятить воду у храма Святой Татианы одесситка Галина Николаевна с внучкой Ариной.

Это очень большой праздник, он много значит для Украины, мы воспринимаем его с радостью. Освященная в этот день вода всегда хороша для здоровья. Бывает, что на душе тяжело, или дома не все в порядке, можно выпить эту водичку, и она помогает, она лечит — поделилась Галина Николаевна.

Уже много лет чтит традиции праздника Крещения и отставной капитан дальнего плавания Борис Васильевич Бондарь.

Это большой праздник христианский. Мы каждый год в день Крещения Господня приходим в храм и святим воду. Регулярно посещаем храм Святой Татианы. Его построил Сергей Васильевич Кивалов. Иногда приходим на службу и видим его здесь — рассказывает Борис Васильевич.

Одесситка Алиса живет рядом с храмом. Сегодня пришла сюда вместе с младшим братом Максимом.

Крещение – это очень чистый праздник, поэтому обязательно набираем в этот день водичку. А брат сегодня первый раз окунался. В следующем году тоже пойдет. — отметила Алиса.

По благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела впервые прошла крещенская служба в новом храме Ионна Богослова, расположенного в строящейся Международной академической школе «Одесса».

Школа еще не открыта, но нижний храм уже работает, и я очень рад, что сегодня там есть прихожане. Церковь - это один из серьезных рычагов укрепления государственности. Она помогает укреплять отношения в семье, соблюдая заповеди Божьи, люди совершают меньше правонарушений. Поэтому создание новых храмов в нашем городе, стране – это очень важно. В Одессе много православных храмов, и здесь находится центр подготовки священнослужителей – духовная семинария. — отметил Сергей Кивалов.

Очень важно, что этот храм уже начал жить духовной жизнью. Многие работы уже завершены. Уже завершается благоукрашение этого храма. Мы ждём с большим нетерпением, когда этот храм будет освещен нашим Митрополитом Агафангелом. И конечно нельзя переоценить тот вклад, который вносит в это благое и богоугодное дело, строительство школы, строительство тех святынь, которые будут украшать наш город, Сергей Васильевич.Это особый вклад, особое время, особое своё отношение и, что самое главное - он вкладывает душу, сердце. То, что будет оценено одесситами веками. Из поколения в поколение. — говорит настоятель храма Иоанна Богослова и Сергия Радонежского протоиерей Сергей Кударенко.

Одна из главных традиций праздника Крещение Господня – омовение в крещенской воде. Уже более 15 лет Сергей Кивалов вместе с друзьями и коллегами совершает омовение в пресном водоеме – реке Барабой в селе Малодолинское.

Обряд водосвятия совершил настоятель храма Святой мученицы Татианы Протоиерей Евгений Гутьяр.

В день Крещения Господня, когда совершаются такие традиционные купания на водоемах, каждая речка, каждое море, каждое озеро для собравшихся верующих символизирует собой реку Иордан, ту реку, в которую Господь погружался, принимая крещение от Иоанна Предтечи. И в данном случае эта речка, в которой мы сегодня окунаемся, так же символизирует для нас реку Иордан. Настолько же благодатные воды, настолько же они бодрящие, и, самое главное, возрождающие. В этот день, конечно же, хочется пожелать всем крещенского настроения, в первую очередь, конечно же, чистоты души и тела, и этой радости, кто имеет возможность искупаться в этих студеных водах. — отметил Протоиерей Евгений Гутьяр.

В этом году Крещенские морозы так и не добрались до Одессы. Температура воздуха - 1, вода в водоеме не замерзла, но довольно холодная. Но бывало, что купаться приходилось и при -20, тогда вода покрывалась льдом и для купания приходилось делать прорубь.

Это хорошая традиция не только моей семьи, моих друзей, но и всей страны, всех православных, и очень важно, чтобы мы эти традиции сохранили, чтобы мы эти традиции передавали из поколения в поколение. Ветер пронизывающий сегодня, но, когда настраиваешься, вода кажется теплой, и, как правило, кто купается в этот день, никогда не простужается. Пусть эта крещенская вода даст нам сил, заряд бодрости и энергии на весь год, и пусть она смоет весь негатив, все невзгоды, и оставит только хорошее — пожелал Сергей Кивалов.

Также в течение всего празднования Крещения и ночью, и днем ​​тысячи одесситов и гостей города окунались в море. Для этого в Одессе оборудовали места на пляжах «Золотой Берег», «Ланжерон» и «Лузановка», а также на Морвокзале. Накануне спасатели провели обследование и расчистку морского дна на этих пляжах для извлечения потенциально опасных предметов. Все, кто купался в море, могли переодеться в теплых палатках. Желающим были предложены горячий чай из полевой кухни и даже сауны. В местах массовых купаний горожан традиционно дежурили медики и спасатели.