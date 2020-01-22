Сергей Кивалов поздравил студентов с Днём памяти Святой мученицы Татианы 

«Сегодня Православная Церковь чествует День памяти Святой мученицы Татианы. Татиана родилась в III веке в Риме, в знатной семье: ее отец трижды избирался консулом. Родители были тайными христианами, они с детства приучали дочь к благочестию и брали ее с собой на тайные богослужения, которые проходили в катакомбах. С ранних лет Татиана знала многие молитвы и слышала истории о христианских мучениках, тогда же она всем сердцем возлюбила Бога и сама захотела стать святой. Татиана посвятила жизнь Христу. За свои добродетели и труды она была возведена в диаконисы Римской церкви.

В это время в Риме опять вспыхнуло гонение на христиан. В мученичестве святой Татианы Господь показал Свою безграничную мощь: истязания и пытки не приносили ей видимого вреда, а их следы полностью исчезали до следующего утра, в то время как сами палачи падали замертво будто неведомая рука наносила им смертельные удары. Стойко перенося истязания, Татиана не переставала молиться за своих мучителей и те, поверженные ее стойкостью и силой духа, обращались в христианство. Испробовав все существующие пытки, судья вынес святой деве смертный приговор и ее усекли мечом. Вместе с ней казнили и ее отца, который, видя страдания дочери, раскрылся в своей преданности Христу.

Для христиан всего мира святая Татиана считается символом мужества и непоколебимости веры. Она является покровительницей молодежи и всех учащихся, а студенты считают День ее памяти своим праздником и молятся ей об успешной учебе.

Создавая Национальный университет «Одесская юридическая академия», мы сразу решили, что при вузе должен быть храм, где соединится свет знаний и свет веры. Духовность и нравственность всегда были основой гуманистического образования. Так, по благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела была построена первая и единственная в Украине Церковь Святой мученицы Татианы. Освящал храм, специально приехавший в Одессу Преосвященнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Церковь строилась на протяжении целых шести лет с помощью многих одесситов, наших первых студентов и преподавателей. Она имеет уникальную архитектурную форму, неповторимую роспись и мозаичные панно. Уже в первые годы храм обрел многочисленную паству, став своим для множества прихожан.

Церковь Святой мученицы Татианы стала центром духовности не только для студентов нашего университета и других одесских вузов, но и для жителей всего города, сюда приезжают со всех уголков страны. В храме каждый может найти место для молитвы, для утешения и радости.

Сравнительно молодая церковь обрела благодать, присущую намоленным веками храмам. Возможно, потому что люди приходят сюда с добрыми помыслами, с искренней верой, с хорошим настроением и оставляют здесь частичку своей доброты. А студенты молятся об успешной сдаче сессии и освящают возле икон свои зачетные книжки – на удачу. Так Церковь Святой Татианы стала не только духовным ориентиром нашего университета, но и достопримечательностью города, украшением православной Украины. Многие иконы написаны монахами со Святой Горы Афон специально для нашего храма Святой мученицы Татианы. Это Иверская икона Божией Матери, иконы «Скоропослушница», «Млекопитательница» и «Всецарица». А одна из главных святынь – икона Святой мученицы Татианы с частицей ее мощей.

В сегодняшний праздничный день я хочу поздравить всех, кто носит красивое имя Татиана, с Днем Ангела. Пусть небесная Заступница охраняет и бережет вас. Пусть на душе всегда будет мир и добро, а на лице – радость. И, конечно, я хочу поздравить всех студентов нашей страны, пожелать им упорства в достижении целей, терпения в освоении наук, крепкой настоящей студенческой дружбы и заступничества Святой Татианы в учебе и в жизни», - написал на своей официальной странице на Facebook почётный гражданин города Одессы и Одесской области, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета, академик Сергей

Кивалов.