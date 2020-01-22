Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

25 января – День памяти Святой Мученицы Татианы. В память великомученицы и покровительницы студентов праздничные богослужения проходят во всех православных храмах города, но особенно много прихожан собирается в храме Святой мученицы Татианы на 4-й станции Большого Фонтана.

Создавая Национальный университет «Одесская юридическая академия», мы сразу решили, что при вузе должен быть Храм, где соединится свет знаний и свет веры. Духовность и нравственность всегда были основой гуманистического образования и очень нужны в условиях кризисного социума. Так, по благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела была построена первая и единственная в Украине Церковь Святой мученицы Татианы. Освящал храм специально приехавший в Одессу Преосвященнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Храм строился на протяжении целых шести лет с помощью многих одесситов, наших первых студентов и преподавателей. Он имеет уникальную архитектурную форму, неповторимую роспись и мозаичные панно. Неудивительно, что уже в первые годы храм обрел многочисленную паству, став своим для множества прихожан.

Церковь Святой мученицы Татианы стала центром духовности не только для студентов нашего университета и других одесских вузов, но и для жителей всего города, сюда приезжают со всех уголков страны. В храме каждый может найти место для молитвы, для утешения и радости.

Особенно многолюдно здесь в праздники, как сегодня. Наши студенты очень любят День Святой Татианы. Они с раннего утра приходят на праздничную службу, поздравляют друг друга с праздником, просят свою покровительницу о помощи в учебе. Здесь собирается так много людей, что храм не может вместить всех желающих, и люди терпеливо ждут и по очереди заходят внутрь, чтобы помолиться, приложиться к чудотворным иконам и ощутить ту атмосферу, которая здесь царит – атмосферу спокойствия, радости и единения с Богом, - рассказывает почетный гражданин города Одессы и Одесской области, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

В большие праздники Сергей Васильевич всегда приходит в храм вместе со своей семьей – супругой и дочерью Татьяной.

25 января отмечается храмовый праздник – День Святой Мученицы Татианы, покровительницы студентов, мой день ангела. Для меня лично это – именины, а для всех верующих это ещё и праздник образования, праздник культуры, а для нашего храма любимого – это день рождения, храмовый праздник, когда мы поздравляем друг друга. Сегодня в этот день традиционно проводится красивый и вкусный благотворительный обед, устроенный трудами преподавателей и Сергея Васильевича Кивалова. Так мы этот праздник отмечаем очень много лет,

- взволнованно поведала заслуженный юрист Украины Татьяна Кивалова.

Я помню, как закладывался первый камень, я помню, как поднимался крест. Строительство храма — это священная процедура, которая имеет несколько этапов. Сегодня батюшка на проповеди сравнил его с рождением ребенка, с его крещением, потому что храм имеет свою душу и свое сердце. Вот посмотрите сколько людей желает разделить с нами нашу традицию и поздравить наш храм с праздником,

— отметила также Татьяна Кивалова.

Здесь всегда можно увидеть и студентов, и преподавателей Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.

И это традиция длится уже почти 15 лет, со дня открытия храма, который был освящен Митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоятелем Украинской православной церкви Блаженнейшим Владимиром. А строительство храма благословил Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

В храме люди находят спокойствие и благополучие, молятся о своих родных и близких. Мы пришли, чтобы помолиться за нашу большую семью – за университеты, за всех горожан нашего города, за всех учащихся нашей страны, потому что они в этом нуждаются. Думаю, что все, что сегодня прозвучало в проповеди священника дойдет до сердца каждого. Очень важно, чтобы мы верили, что все будет хорошо, что будет мир, достаток и любовь,

- отметил Сергей Кивалов.

Во время божественной литургии мы возносили наши молитвы к богу в первую очередь о нашей стране, нашей державе, чтобы в Украине воцарился долгожданный мир, единомыслие и согласие всех сограждан, о том, чтобы наш благословенный город – наша «жемчужина у моря» – был под покровом божией матери, чтобы святая Богородица, чтобы Святая Мученица Татиана благословляли всех нас, заботились о нас. Ну и конечно же, о студенчестве – этом золотом фонде каждого государства и нашей страны,

- подчеркнул настоятель храма Святой Мученицы Татианы Евгений Гутьяр.

Святая мученица Татиана родилась в Риме, в семье знатного сановника, тайно исповедавшего христианскую веру и воспитавшего свою дочь в истинном почитании и верности христианской вере. Во время гонения Татиану схватили и привели в капище Аполлона, принуждая принести жертву языческому идолу. Отказавшись, святая Татиана была подвергнута жестоким пыткам, но они не причинили ей вреда. Тогда испуганные гонители осудили мученицу и ее отца на казнь мечом.

Она защищала свою веру и не отказалась от нее. И мы будем молиться Святой Татьяны, чтобы мы верили, очищались от всего плохого и могли все перенести, переборов в своей жизни, как Татьяна. Я первый раз в этом красивом храме, просто благоговею здесь. Спасибо большое Сергею Кивалову за то, что он смог такую радость принести людям,

- поделилась прихожанка Тамара Георгиевна.

Постоянно ходит в Свято-Татианинский храм прихожанка Людмила, которая живет здесь неподалеку.

Сергей Кивалов очень много сделал для людей, я видела его сегодня в церкви, он внимательно слушал. Спасибо ему за этот храм. Тут хорошо, когда уходишь отсюда – всегда хорошее настроение,

- поделилась Людмила.

Также часто в храме Святой мученицы Татианы бывает и прихожанин Анатолий. Как и все, он приходит молиться за мир и благополучие в нашей стране. Он уверен, что этот год обязательно будет необыкновенным.

Хочу поздравить всех одесситов с этим праздником, чтобы они были наконец-то счастливы в этом году. Спасибо всем организаторам, Сергею Кивалову, который построил эту церковь, создал Одесскую юридическую академию, спасибо ему за это,

- отметил Анатолий.

Переселенка из Луганска Валентина Владимировна живет в Одессе уже пять лет. Зашла в храм перед тем, как навестить свою невестку Татьяну, живущую неподалеку.

Хочу поздравить ее с Днем Ангела. Пусть горе в дверь не постучит, пусть только радость посещает. Зашла в Татьянин храм, он, хоть и не очень большой, но красивый,

- отметила Валентина Владимировна.

А одесситка Татьяна в Свято-Татианинском храме впервые. Она живет в другом районе и приехала специально, чтобы посмотреть на храм.

День Татьяны – это праздник души, праздник успокоение, в этот день можно забыть все, что есть плохое, подумать о том, как дальше жить. Я рассматривала иконы, свечечки поставила за здоровье, за всех. Хор очень хороший, так душевно поет. Я знаю, что этот храм построил Сергей Кивалов, он очень много вкладывает в наш город, наверное, он единственный человек, который в Одессе делает все хорошо. Дай Бог ему здоровья,

- отметила Татьяна.

По традиции на День памяти Святой Татианы при Свято-Татианинском храме проводят благотворительный обед для прихожан. В приготовлениях принимают участие студенты и сотрудники Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Столы накрывают соленьями, сладостями, напитками, а также угощают горячим блюдом – полевой кашей, приготовленной на самой настоящей полевой кухне КП 125.

Сергей Кивалов также разделил трапезу с прихожанами.

Все приготовлено с любовью, Мы приучаем наших студентов, чтобы они поддерживали тех, кто нуждается. Это один из элементов воспитательной работы. Наши студенты ходят в детские дома, ходят в храмы, принимают участие в подготовке таких престольных праздников, они молятся, становятся настоящими специалистами и настоящими православными людьми. Есть такая возможность – надо помогать людям. Господь все видит, и я думаю, что это, наверное, поможет нам выжить в это тяжелейшее время, которое настояло в нашей стране. Я хочу искренне поздравить всех учащихся нашего города, хочу отдельно поблагодарить всех, кто принимал участие в приготовлении сегодняшнего праздника, хочу пожелать всем нам счастья, удачи, благословения Господнего и любви. Будьте счастливы, пусть вас Господь хранит, - добавил Сергей Кивалов.

Отметим, что многие иконы, которые находятся в храме Святой мученицы Татианы, написаны монахами со Святой Горы Афон специально для нашего храма Святой мученицы Татианы. Это Иверская икона Божией Матери, иконы «Скоропослушница», «Млекопитательница» и «Всецарица». А одна из главных святынь – икона Святой мученицы Татианы с частицей ее мощей.

Неотъемлемой составляющей Храма является источник с живой водой – бюветный комплекс, что расположен рядом.

Его открытие стало настоящим благом для жителей близлежащего района, так как ранее здесь не было источника с питьевой водой, он очень удобен и для студентов Одесской юридической академии. Кроме того, этим летом по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела был открыт еще один бюветный комплекс на Академической, 30 рядом с Международной академической школой «Одесса» и Стоматологической клиникой Международного гуманитарного университета.