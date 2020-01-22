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  • Дата: Вчера, 22:57
Вчера, 22:57

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

Категория: Первая полоса / Новости / История и общество


Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

25 января – День памяти Святой Мученицы Татианы. В память великомученицы и покровительницы студентов праздничные богослужения проходят во всех православных храмах города, но особенно много прихожан собирается в храме Святой мученицы Татианы на 4-й станции Большого Фонтана.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

Создавая Национальный университет «Одесская юридическая академия», мы сразу решили, что при вузе должен быть Храм, где соединится свет знаний и свет веры. Духовность и нравственность всегда были основой гуманистического образования и очень нужны в условиях кризисного социума. Так, по благословению Митрополита Одесского и Измаильского Агафангела была построена первая и единственная в Украине Церковь Святой мученицы Татианы. Освящал храм специально приехавший в Одессу Преосвященнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Храм строился на протяжении целых шести лет с помощью многих одесситов, наших первых студентов и преподавателей. Он имеет уникальную архитектурную форму, неповторимую роспись и мозаичные панно. Неудивительно, что уже в первые годы храм обрел многочисленную паству, став своим для множества прихожан.
Церковь Святой мученицы Татианы стала центром духовности не только для студентов нашего университета и других одесских вузов, но и для жителей всего города, сюда приезжают со всех уголков страны. В храме каждый может найти место для молитвы, для утешения и радости.
Особенно многолюдно здесь в праздники, как сегодня. Наши студенты очень любят День Святой Татианы. Они с раннего утра приходят на праздничную службу, поздравляют друг друга с праздником, просят свою покровительницу о помощи в учебе. Здесь собирается так много людей, что храм не может вместить всех желающих, и люди терпеливо ждут и по очереди заходят внутрь, чтобы помолиться, приложиться к чудотворным иконам и ощутить ту атмосферу, которая здесь царит – атмосферу спокойствия, радости и единения с Богом,
 - рассказывает почетный гражданин города Одессы и Одесской области, Президент Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

В большие праздники Сергей Васильевич всегда приходит в храм вместе со своей семьей – супругой и дочерью Татьяной.

25 января отмечается храмовый праздник – День Святой Мученицы Татианы, покровительницы студентов, мой день ангела. Для меня лично это – именины, а для всех верующих это ещё и праздник образования, праздник культуры, а для нашего храма любимого – это день рождения, храмовый праздник, когда мы поздравляем друг друга. Сегодня в этот день традиционно проводится красивый и вкусный благотворительный обед, устроенный трудами преподавателей и Сергея Васильевича Кивалова. Так мы этот праздник отмечаем очень много лет,
 - взволнованно поведала заслуженный юрист Украины Татьяна Кивалова.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

Я помню, как закладывался первый камень, я помню, как поднимался крест. Строительство храма — это священная процедура, которая имеет несколько этапов. Сегодня батюшка на проповеди сравнил его с рождением ребенка, с его крещением, потому что храм имеет свою душу и свое сердце. Вот посмотрите сколько людей желает разделить с нами нашу традицию и поздравить наш храм с праздником,
 — отметила также Татьяна Кивалова.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

Здесь всегда можно увидеть и студентов, и преподавателей Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

И это традиция длится уже почти 15 лет, со дня открытия храма, который был освящен Митрополитом Киевским и всея Украины, Предстоятелем Украинской православной церкви Блаженнейшим Владимиром. А строительство храма благословил Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

В храме люди находят спокойствие и благополучие, молятся о своих родных и близких. Мы пришли, чтобы помолиться за нашу большую семью – за университеты, за всех горожан нашего города, за всех учащихся нашей страны, потому что они в этом нуждаются. Думаю, что все, что сегодня прозвучало в проповеди священника дойдет до сердца каждого. Очень важно, чтобы мы верили, что все будет хорошо, что будет мир, достаток и любовь,
- отметил Сергей Кивалов.

Во время божественной литургии мы возносили наши молитвы к богу в первую очередь о нашей стране, нашей державе, чтобы в Украине воцарился долгожданный мир, единомыслие и согласие всех сограждан, о том, чтобы  наш благословенный город – наша «жемчужина у моря» – был под покровом божией матери, чтобы святая Богородица, чтобы Святая Мученица Татиана благословляли всех нас, заботились о нас. Ну и конечно же, о студенчестве –  этом золотом фонде каждого государства и нашей страны,
 - подчеркнул настоятель храма Святой Мученицы Татианы Евгений Гутьяр.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

Святая мученица Татиана родилась в Риме, в семье знатного сановника, тайно исповедавшего христианскую веру и воспитавшего свою дочь в истинном почитании и верности христианской вере. Во время гонения Татиану схватили и привели в капище Аполлона, принуждая принести жертву языческому идолу. Отказавшись, святая Татиана была подвергнута жестоким пыткам, но они не причинили ей вреда. Тогда испуганные гонители осудили мученицу и ее отца на казнь мечом.

Она защищала свою веру и не отказалась от нее. И мы будем молиться Святой Татьяны, чтобы мы верили, очищались от всего плохого и могли все перенести, переборов в своей жизни, как Татьяна. Я первый раз в этом красивом храме, просто благоговею здесь. Спасибо большое Сергею Кивалову за то, что он смог такую радость принести людям,
 - поделилась прихожанка Тамара Георгиевна.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

Постоянно ходит в Свято-Татианинский храм прихожанка Людмила, которая живет здесь неподалеку.

Сергей Кивалов очень много сделал для людей, я видела его сегодня в церкви, он внимательно слушал. Спасибо ему за этот храм. Тут хорошо, когда уходишь отсюда – всегда хорошее настроение,
 - поделилась Людмила.

Также часто в храме Святой мученицы Татианы бывает и прихожанин Анатолий. Как и все, он приходит молиться за мир и благополучие в нашей стране. Он уверен, что этот год обязательно будет необыкновенным.

Хочу поздравить всех одесситов с этим праздником, чтобы они были наконец-то счастливы в этом году. Спасибо всем организаторам, Сергею Кивалову, который построил эту церковь, создал Одесскую юридическую академию, спасибо ему за это,
- отметил Анатолий.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

Переселенка из Луганска Валентина Владимировна живет в Одессе уже пять лет. Зашла в храм перед тем, как навестить свою невестку Татьяну, живущую неподалеку.

Хочу поздравить ее с Днем Ангела. Пусть горе в дверь не постучит, пусть только радость посещает. Зашла в Татьянин храм, он, хоть и не очень большой, но красивый,
 - отметила Валентина Владимировна.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

А одесситка Татьяна в Свято-Татианинском храме впервые. Она живет в другом районе и приехала специально, чтобы посмотреть на храм.

День Татьяны – это праздник души, праздник успокоение, в этот день можно забыть все, что есть плохое, подумать о том, как дальше жить. Я рассматривала иконы, свечечки поставила за здоровье, за всех. Хор очень хороший, так душевно поет. Я знаю, что этот храм построил Сергей Кивалов, он очень много вкладывает в наш город, наверное, он единственный человек, который в Одессе делает все хорошо. Дай Бог ему здоровья,
 - отметила Татьяна.

По традиции на День памяти Святой Татианы при Свято-Татианинском храме проводят благотворительный обед для прихожан. В приготовлениях принимают участие студенты и сотрудники Национального университета «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета. Столы накрывают соленьями, сладостями, напитками, а также угощают горячим блюдом – полевой кашей, приготовленной на самой настоящей полевой кухне КП 125.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

Сергей Кивалов также разделил трапезу с прихожанами.

Все приготовлено с любовью, Мы приучаем наших студентов, чтобы они поддерживали тех, кто нуждается. Это один из элементов воспитательной работы. Наши студенты ходят в детские дома, ходят в храмы, принимают участие в подготовке таких престольных праздников, они молятся, становятся настоящими специалистами и настоящими православными людьми. Есть такая возможность – надо помогать людям. Господь все видит, и я думаю, что это, наверное, поможет нам выжить в это тяжелейшее время, которое настояло в нашей стране. Я хочу искренне поздравить всех учащихся нашего города, хочу отдельно поблагодарить всех, кто принимал участие в приготовлении сегодняшнего праздника, хочу пожелать всем нам счастья, удачи, благословения Господнего и любви. Будьте счастливы, пусть вас Господь хранит,
 - добавил Сергей Кивалов.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

Отметим, что многие иконы, которые находятся в храме Святой мученицы Татианы, написаны монахами со Святой Горы Афон специально для нашего храма Святой мученицы Татианы. Это Иверская икона Божией Матери, иконы «Скоропослушница», «Млекопитательница» и «Всецарица». А одна из главных святынь – икона Святой мученицы Татианы с частицей ее мощей.

Неотъемлемой составляющей Храма является источник с живой водой – бюветный комплекс, что расположен рядом.

Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы

Его открытие стало настоящим благом для жителей близлежащего района, так как ранее здесь не было источника с питьевой водой, он очень удобен и для студентов Одесской юридической академии.  Кроме того, этим летом по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела был открыт еще один бюветный комплекс на Академической, 30 рядом с Международной академической школой «Одесса» и Стоматологической клиникой Международного гуманитарного университета. 

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Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
Православная Одесса отметила День памяти Святой Мученицы Татианы
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