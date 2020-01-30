Повышение соцвыплат и решение проблемы с танкером «Delfi»: Украинская морская партия Сергея Кивалова внесет свои инициативы на сессии горсовета

Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов отметил на заседании фракции, что главная задача сегодня – запретить застраивать исторический центр Одессы высотками. Новодел уродует облик старого города, делает его безликим, лишает самобытности. Наряду с этим, необходимо озаботиться состоянием памятников архитектуры, приведением их фасадов в надлежащее состояние.
На заседании фракции глава фракции Украинской морской партии Светлана Осауленко рассказала, что на последнем заседании Постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры, которую она возглавляет, обсуждался Бюджет развития, который будет приниматься на ближайшей сессии, и Программа Управления капитального строительства на 2020-2023 годы.
Программа включает в себя строительство, ремонт и реконструкцию ряда социально значимых объектов. Это, в частности, строительство школы, двух детских садов на улице Говорова и улице Пестеля, ряда медицинских учреждений и, главное, возведение двух жилых домов. После ввода их в эксплуатацию одесситы-очередники, стоящие на квартирном учете в районных администрациях, всего 118 человек, получат благоустроенное жилье. Всего на реализацию этой Программы выделяется три с половиной миллиарда гривен.
На заседании фракции зашла речь и танкере «Делфи», который еще осенью прошлого года потерпел бедствие и сел на мель в районе пляжа «Дельфин».
Члены фракции Украинской морской партии намерены подготовить обращение и внести эту инициативу на сессию Городского совета.
Депутат горсовета фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Алексей Кисловский предложил подключить к решению этого вопроса Администрацию морских портов, а также направить письмо в Кабинет министров Украины.
Много внимания члены фракции уделили социальным вопросам и инициативам.
Депутат фракции Владимир Корниенко поднял вопрос отмены денежных выплат для бюджетников и граждан с низким доходом:
Депутаты поддержали это предложение возобновить выделение из бюджета денежных средств на эти цели.
Продолжив тему непосильного бремени коммунальных услуг, Алексей Кисловский сообщил, что среди граждан растет недовольство введением «Нафтогазом» платы за транзит газа:
Сергей Кивалов рассказал, что на днях он приехал проведать ветерана – участника штурмовых групп, освобождавших Одессу, одного из последних оставшихся Героев войны – полковника в отставке Николая Москового. 27 января Николаю Ивановичу исполнилось 96 лет. И в этом преклонном возрасте орденоносец, гордость Одессы в одиночку вынужден ухаживать за лежащей уже восемь лет(!) 91-летней супругой. Двух своих сыновей они похоронили.
Николай Иванович был в числе тех, кто разминировал жемчужину Одессы – Оперный театр. Если бы не он, мы могли бы не любоваться сегодня шедевром архитектурного зодчества. Необходимо установить на здании театра памятную табличку с перечнем фамилий, чтобы потомки не забывали, кому обязаны спасением театра,
– рассказал Сергей Кивалов.
Лидера партии поддержал депутат Вадим Подгородинский:
Очень много обращений по оказанию материальной помощи и в округе, которым руководит член фракции Украинской морской партии Андрей Неугодников:
Также депутаты обсудили другие механизмы оказания помощи социально-незащищенным категориям населения.