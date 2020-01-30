Повышение соцвыплат и решение проблемы с танкером «Delfi»: Украинская морская партия Сергея Кивалова внесет свои инициативы на сессии горсовета

Лидер Украинской морской партии Сергей Кивалов отметил на заседании фракции, что главная задача сегодня – запретить застраивать исторический центр Одессы высотками. Новодел уродует облик старого города, делает его безликим, лишает самобытности. Наряду с этим, необходимо озаботиться состоянием памятников архитектуры, приведением их фасадов в надлежащее состояние.

Основная задача – максимально отстаивать интересы наших граждан, одесситов. Инициатива должна исходить от нашей фракции, которая имеет политический вес в городе и уважение среди одесситов. Вместе мы сможем сдвинуть с мертвой точки этот вопрос,

– подчеркнул лидер партии.

На заседании фракции глава фракции Украинской морской партии Светлана Осауленко рассказала, что на последнем заседании Постоянной комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна и архитектуры, которую она возглавляет, обсуждался Бюджет развития, который будет приниматься на ближайшей сессии, и Программа Управления капитального строительства на 2020-2023 годы.

Программа включает в себя строительство, ремонт и реконструкцию ряда социально значимых объектов. Это, в частности, строительство школы, двух детских садов на улице Говорова и улице Пестеля, ряда медицинских учреждений и, главное, возведение двух жилых домов. После ввода их в эксплуатацию одесситы-очередники, стоящие на квартирном учете в районных администрациях, всего 118 человек, получат благоустроенное жилье. Всего на реализацию этой Программы выделяется три с половиной миллиарда гривен.

На заседании фракции зашла речь и танкере «Делфи», который еще осенью прошлого года потерпел бедствие и сел на мель в районе пляжа «Дельфин».

Мы теряем причал и пляж из-за бездействия судовладельца,– сказал Сергей Кивалов. – Из танкера уже стало вытекать топливо, мазут, загрязняя акваторию. Танкер ржавеет. Нельзя за этим безучастно наблюдать. Мы и так потеряли много времени. Нужно действовать безотлагательно: поднять танкер (в Одессе и Черноморске есть плавучие краны), разрезать на металлолом и очистить море и пляж. А потом взыскать штраф с судовладельца. Судно наверняка застраховано. Юридическую часть вопроса мы готовы взять на себя, составим исковое заявление. Кому, как не Украинской морской партии инициировать решение такого вопроса?!

Члены фракции Украинской морской партии намерены подготовить обращение и внести эту инициативу на сессию Городского совета.

Депутат горсовета фракции Украинской морской партии Сергея Кивалова Алексей Кисловский предложил подключить к решению этого вопроса Администрацию морских портов, а также направить письмо в Кабинет министров Украины.

Много внимания члены фракции уделили социальным вопросам и инициативам.

Депутат фракции Владимир Корниенко поднял вопрос отмены денежных выплат для бюджетников и граждан с низким доходом:

Одной из инициатив Украинской морской партии в 2015 году было выделение денежной помощи в осенне-зимний период для оплаты услуг отопления горожанам в размере 200-400 грн. С прошлого года эту статью из бюджета города убрали. При этом получение субсидий ужесточили. И горожане вынуждены отдавать последние деньги на оплату и без того недешевого тепла. Нужно возобновить эти выплаты гражданам.

Депутаты поддержали это предложение возобновить выделение из бюджета денежных средств на эти цели.

Мы рассчитывали, что бюджет страны увеличится, что минимальные пенсии будут приравнены к прожиточному минимуму. Ничего этого не произошло, – заметил Сергей Кивалов. – Поэтому депутаты обязаны поднять этот вопрос на сессии Городского совета. Нужно закрепить за горожанами денежные выплаты, чтобы они могли как-то оплачивать коммунальные услуги.

Продолжив тему непосильного бремени коммунальных услуг, Алексей Кисловский сообщил, что среди граждан растет недовольство введением «Нафтогазом» платы за транзит газа:

Плату за газ уменьшили, зато ввели плату за транспортировку газа. Горожане предельно возмущены, собирают голоса под петицией Президенту.

Сергей Кивалов рассказал, что на днях он приехал проведать ветерана – участника штурмовых групп, освобождавших Одессу, одного из последних оставшихся Героев войны – полковника в отставке Николая Москового. 27 января Николаю Ивановичу исполнилось 96 лет. И в этом преклонном возрасте орденоносец, гордость Одессы в одиночку вынужден ухаживать за лежащей уже восемь лет(!) 91-летней супругой. Двух своих сыновей они похоронили.

Николай Иванович был в числе тех, кто разминировал жемчужину Одессы – Оперный театр. Если бы не он, мы могли бы не любоваться сегодня шедевром архитектурного зодчества. Необходимо установить на здании театра памятную табличку с перечнем фамилий, чтобы потомки не забывали, кому обязаны спасением театра,

– рассказал Сергей Кивалов.

Лидера партии поддержал депутат Вадим Подгородинский:

Таким людям, ветеранам, пенсионерам, очень необходимо внимание и целенаправленная помощь. У меня в округе есть женщина, которая уже десять лет не может передвигаться. За ней ухаживает и заботится муж. От лица Украинской морской партии я обратился в необходимые инстанции. Женщине оформили инвалидность, и в течение месяца ей предоставят инвалидную электроколяску.

Очень много обращений по оказанию материальной помощи и в округе, которым руководит член фракции Украинской морской партии Андрей Неугодников:

К примеру, по моему округу за последний месяц было около пятнадцати обращений. Мы внимательно изучаем каждое письмо и стараемся дать положительный ответ. Я поддерживаю все предложения моих однопартийцев, которые были сегодня высказаны, и рассчитываю на плодотворную работу на сессии горсовета.

Также депутаты обсудили другие механизмы оказания помощи социально-незащищенным категориям населения.