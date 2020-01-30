Всех неравнодушных просим о помощи!

Всех, кто неравнодушен к чужому горю, взываем помочь Кузнецовой Елене Владимировне. Молодую и цветущую женщину постигло глубокое несчастье, диагноз врачей - острый миелоидный лейкоз, звучит как приговор.

Единственное средство помочь больной – это провести трансплантацию костного мозга. Стоимость такой процедуры (в Турции) превышает 100 000 долларов.

В Украине операцию провести нет возможности.

Вот что ответили на официальный запрос Николаевской областной клинической больницы из Киевского центра трансплантации костного мозга (департамент здравоохранения исполнительного органа Киевского городского совета, Киевская городская государственная администрация):

«На Ваш запрос от 21.01.2020 г. № 704 о проведении аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК) (костного мозга) больной Кузнецовой Елене Владимировне, 1983 г.р.

Диагноз: Острый миелоидный лейкоз, первичное химиорезистентное течение заболевания, I ранний рецидив.

На сегодняшний день Киевский центр трансплантации костного мозга не имеет возможности провести аллогенную ТГСК от родственного или неродственного донора».

Спасти Елену может только операция за границей. Мы будем благодарны за любую помощь по спасению жизни дорогого человека!

Реквизиты:

4149 5001 4101 6744 Райффайзен банк аваль Кузнецов Андрей

4149 4993 4254 8854 Кузнецова Елена

4149 4393 9157 8204 Кузнецов Андрей