В Международном гуманитарном университете начала работу Школа будущего юриста и Школа бизнеса для будущего экономиста

В Международном гуманитарном университете по инициативе и при поддержке Президента вуза, академика Сергея Кивалова стартовали сразу два новых образовательных проекта – Школа будущего юриста и Школа бизнеса для будущего экономиста. В течение четырех недель школьники 9-11 классов посещают лекции и тренинги, которые проводят на базе вуза преподаватели университета, а также ведущие бизнес-тренеры и юристы-практики.

Цель данного проекта - окунуть наших школьников в мир будущей профессии, познакомить их с бизнесом, менеджментом, экономикой, юриспруденцией, а также дать им первые уроки финансовой грамотности, - рассказывает директор Института права, экономики и международных отношений Яна Тыцкая.

Занятия в Школе будущего юриста ориентированы на введение в профессию, ознакомление с ролью, которую играет юрист в общественных отношениях и государственной деятельности, в том числе - рассмотрение особенности осуществления отдельных видов юридической деятельности. Большое внимание так же уделяется вопросам такого базиса юридической деятельности как создание юридических документов. Рассматриваются технологии создания и особенности подготовки правовых актов, их вынесение, порядок реализации, право применения и другие процедуры. Такие знания, по мнению организаторов, необходимы тем, кто выбрал для себя в будущем профессию юриста.

Сергей Васильевич Кивалов проявил важную инициативу, которая ориентируется на привлечение именно школьников к такого рода программам, которые дают возможность будущим нашим студентам понять, какое направление в рамках юридической профессии следует выбрать. Сегодня наше государство развивается, нам нужны специалисты в правовой сфере, нам нужны люди, которые в будущем будут работать в государственных органах, в правоохранительных органах и нам нужны люди, которые будут ценить право и выводить для себя свой жизненных путь в соответствии с принципами верховенства права. И это очень важно,

- отметил доцент кафедры правовых дисциплин МГУ Денис Манько.

Учеба, которая проходит непосредственно в стенах вуза, позволяет школьникам не только получить качественные знания, но и ощутить университетскую атмосферу. Интерес к проекту подтверждает количество желающих принять в нем участие. Первый поток школы составил более ста человек.

Думаю, эта инициатива, вырастит в большой масштабный проект. Сергей Васильевич Кивалов всегда идет в ногу со временем, он понимает, что сегодня просто знания, которые даются в университете, это хорошо, это фундаментально, но нужно использовать и новейшие технологии. Это является требованием современности, и Сергей Васильевич Кивалов, как я понимаю, в этом первый. Сегодня передовые вузы не делают такие проекты, поэтому мы можем этим гордиться,

- отметил аспирант кафедры государственно-правовых дисциплин МГУ Владислав Копытков.

Большинство слушателей Школы уже определились с выбором будущей профессией и даже знают, в какой вуз будут поступать.

Я учусь в 10-м классе, но уже сегодня задаюсь вопросом, кем хочу стать завтра. В этом выборе мне помогает школа будущего юриста. Я благодарна руководству за такую возможность. Уверена, что буду поступать именно в этот университет,

- поделилась Валерия Аксюта.

Кроме полезных знаний слушатели Школы получают соответствующий сертификат и дополнительные балы при поступлении.

Я рассматривала много университетов, но остановила свой выбор на этом. Мне интересно узнать о будущей специальности, узнать что-то новое, о чем не расскажу в школе. Хочу связать свое будущее с этим вузом,

- поделилась слушательница Владислава Викарчук.

Кроме юридических знаний учащиеся Школы имеют возможность обучится финансовой грамотности. Эти навыки необходимы сегодня каждому современному человеку, независимо от профессии, но ни в школах, ни вузах умению управлять деньгами не учат. Своим опытом и знаниями с ребятами делятся практикующие финансисты, бизнесмены, предприниматели.

Я уже два года сотрудничаю с Международным гуманитарным университетом, периодически выступаю с лекциями перед студентами. Я вижу, что президент вуза, Сергей Васильевич Кивалов привлекает современных специалистов, которые сейчас действительно имеют определенный успех в своих сферах деятельности, и для молодежи это очень важно. Ведь мир меняется очень быстро, и нужно успевать за этим. Я рад, что есть такие люди, которые максимально помогают молодежи быть современными и идти в ногу со временем,

- отметил предприниматель, бизнес-тренер Василий Стах.

Обучающий курс для школьников Василий Стах начал с темы «Семь навыков успешного человека, предпринимателя, бизнесмена, инвестора». По его словам, если человек собирается жить в социуме, он должен знать определенные правила, законы, чтобы потом не иметь проблем в виде долгов, банкротства и так далее. Поэтому собранные в курсе знания – универсальны и полезны для всех.

Я задумывался много раз о своем будущем, о том, как я буду зарабатывать. Я хочу создать свой бизнес, чтобы стать успешным, иметь хороший доход и обеспечивать семью. Здесь я услышал очень дельные советы. В школе такому не учат,

- поделился слушатель курсов десятиклассник Евгений Пономарь.

Запись в Школу будущего юриста и Школу бизнеса продолжается по май включительно. Поэтому у старшеклассников еще есть возможность подать заявку на участие через официальный сайт Международного гуманитарного университета.

Особенностью этой школой является то, что мы приглашаем потенциальных работодателей, которые сегодня могут рассказать не только теорию, но и показать практические плюсы и минусы тех или иных профессий. На рынке образовательных услуг сейчас очень много профессий и специальностей. Зачастую родителям и школьникам бывает очень сложно сделать выбор, поэтому знакомство с университетом, учебным процессом помогает определиться, и школьники с удовольствием к нам приходят,

- отметил ректор Международного гуманитарного университета Константин Громовенко.

В ближайшее время вуз так же планирует запустить еще несколько обучающих проектов для школьников - Школу юного переводчика, Школу будущего медика и Школу юного художника. Все занятия проходят по субботам, что дает возможность посещать их во внеурочное время.