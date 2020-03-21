Валентин Федоров: «Наши университеты приняли беспрецедентные меры по борьбе с коронавирусом»

Борьба с коронавирусом и проведение мер, препятствующих его распространению, - одна из главенствующих сегодня тем, занимающая умы людей всего мира и привлекающая внимание наших граждан. Главная интрига развивается вокруг того, какие противодействующие вирусу меры принимаются на всех уровнях – от государственного до локального. Одна из важнейших ограничительных мер – карантинный режим, который введен в учебных заведениях нашей страны. Ответственный секретарь Приемной комиссии Национального университета «Одесская юридическая академия», кандидат юридических наук, доцент, глава Аппарата Президента Национального университета «Одесская юридическая академия» Валентин Федоров дает экспертную оценку этих событий.

Валентин Андреевич, как вы оцениваете политику государства по защите населения от угрозы распространения коронавируса, и какие циркуляры университет получает в связи с этим?

Наше государство, к сожалению, так же не готово к вирусной атаке, как к любой другой техногенной или природной катастрофе или к землетрясению. Все уже привыкли к тому, что спасение наших граждан в их собственных руках. Пример с отсутствием коронавирусных тестов свидетельствует об этом ярче тысячи слов. Те карантинные меры, которые предпринимаются государством, - мы как вуз испытали их на себе. Сергей Васильевич Кивалов, Президент нашего вуза, предвосхитил этот момент, поэтому мы безболезненно перешли на дистанционную систему обучения – мы были к этому готовы, у нас давно, в соответствии с мировой практикой, разработана подобная программа, и сейчас она эффективно, без всяких сбоев, реализуется в нашем вузе.

Еще один момент - 90% наших студентов - иногородние, и в силу различных обстоятельств предпочитают остаться в Одессе, проживать в наших общежитиях. Президент нашего университета принял решение, что все студенты, которые остаются в нашем городе, - для них будет полностью обеспечен режим безопасности, режим карантинных норм.

Более того, самым главным шагом было, наверное, то, что мы – первыми, если не в Украине, то в области уж точно,- закупили тест-системы. Каждый из наших вузов – Международный государственный университет и Одесская юридическая академия – закупили по 5 тысяч вирус-тестов, чтобы при необходимости можно было продиагностировать состояние членов нашего коллектива. А уже со среды будет запущен волонтерский проект МГУ, инициированный Почетным гражданином города Одессы и Одесской области Сергеем Васильевичем Киваловым, по бесплатному тестированию одесситов. Будет создан специально оборудованный мобильный пункт по тестированию наших граждан на коронавирус.

На Ваш взгляд, карантинные меры, которые ввело правительство, продлятся дольше, чем до 3 апреля?

Безусловно. Ведь Украина – не Китай. Я - не провидец, но считаю, что срок карантина будет продлен не менее, чем до середины лета. Мы сразу предприняли все меры, рассчитали так наши учебные планы, чтобы студенты, во-первых, не почувствовали на себе какие-то нюансы недообучения, недополучения знаний, а во-вторых, предусмотрели сдачу сессии в таком же дистанционном режиме, чтобы обеспечить нашим студентам переход на следующий курс или выпуск.

Правильно ли я понимаю, что на время карантина сохраняется выплата зарплат преподавателям, которые будут осуществлять режим обучения дистанционно, не коммуницируя со студентами в аудиториях?

Этот вопрос нашим руководством первым был внесен в повестку дня на Ученом совете. Понятно же, что людям нужно финансово обеспечивать себя и близких, потому было принято решение, что всем будет сохранена заработная плата. Более того, внедрена специальная система контроля, журналы учета, чтобы любая проверка могла подтвердить, что учебный процесс осуществляется в полной мере в согласии с учебными планами.

А может ли университет рассчитывать на дополнительную, прежде всего, финансовую помощь со стороны Министерства образования, например, учитывая такую оперативную реакцию вуза на эти обстоятельства?

Не думаю. Мы привыкли во всем рассчитывать на собственные силы, начиная с развития инфраструктуры, в которую не вложено ни копейки бюджетных средств, а только те деньги, которые зарабатывал вуз. Так и сейчас, все, что было закуплено – это только за счет тех средств, которые поступают за счет контрактного обучения студентами Международного гуманитарного университета и Юракадемии. А это, помимо 10 000 тест-систем, - более 500 литров антисептического средства, перчатки, маски, которые, кстати, отшиваются на базе нашего ПТУ сферы услуг – более 500 масок в день. А ведь нам пришлось повоевать, чтобы сохранить эти очаги профессионального образования в нашей структуре. Сегодня вуз субсидирует эти структуры, и около 60% студентов, получающих там профподготовку – это дети из малообеспеченных семей, сироты, те, кто не имеет пока возможности получить высшее образование. Мы даем им возможность получить дефицитнейшие рабочие специальности, которые вскоре позволят им успешно себя обеспечивать.

Валентин Андреевич, скажите, насколько студенты осознают опасность коронавируса, и как преподаватели и студенты адаптируются к новым реалиям?

Этот процесс происходит достаточно успешно, благодаря тому, что у нас сплоченный преподавательский коллектив и хорошая студенческая самоорганизация. Более того, у нас на сайте, в социальных сетях, чат-ботах, а также в информационных листках распространяется информация о том, как следует действовать в сложившихся условиях. Для тех, кто остался в общежитиях, повторюсь, обеспечены все необходимые карантинные меры.

Недавно прошел флешмоб студентов одного из одесских вузов, которые высмеивали отсутствие горячей воды в общежитиях своего университета. В связи с этим вспоминается, как буквально год назад в вашем вузе была полностью реформирована система отопления, внедрена система альтернативного энергообеспечения, благодаря чему студенты в общежитиях обеспечены бесперебойной подачей горячей воды.

Да, к счастью, нашим студентам не придется устраивать подобные флешмобы. Наш проект «Зеленый университет», который был начат с общежитий, а сейчас уже внедряется в административных корпусах и зданиях, где происходит учебный процесс, - сегодня уже взят за образец одесскими властями и Евросоюзом. Фактически эта программа также помогает в борьбе с коронавирусом, поскольку дает возможность соблюдать санитарный режим в общежитиях. Ведь качественная гигиена обеспечивает 50% успеха в борьбе с любой инфекцией.

По Вашей оценке, насколько эффективны действия правительства в борьбе с коронавирусом? Как Вы оцениваете действия Одесской городской власти?

По моему мнению, этой эффективности просто нет. Судите сами: серьезнейшая ситуация, глобальная катастрофа, а у населения нет возможности приобрести те маски, которые еще совсем недавно стоили 1-2 гривны. Сегодня их с трудом можно приобрести по 25 гривен. При этом некоторые коммунальные, принадлежащие городу предприятия, вообще установили цену 60 гривен, из-за чего недавно разгорелся целый скандал. Антисептик, который стоит 200 грн, сегодня продается по 800! Где здесь местная власть, и где государственная система регулирования ценообразования? Я не говорю, что бизнесмен не должен заработать, но ведь нельзя же так безбожно наживаться на людях, для которых остро стоит вопрос о выживании! Государство должно было взять на себя урегулирование этого баланса.

А цены на авиабилеты, которые возросли до комических масштабов? Государство должно быть гарантом возвращения своих граждан, а по факту они еще должны платить совершенно безумные деньги!

Городская власть называет непомерную цену, по которой закупает тесты, в то время, как мы приобрели по 10,6 долларов – 316 гривен, если быть точными. И это со всеми наценками, а цена закупки – вообще 5 долларов.

Кроме того, чтобы обеспечить своих сотрудников в случае надобности, мы приобрели 2 аппарата ИВЛ – в городе их совершенно недостаточное количество. Сегодня эти аппараты искусственного вентилирования легких взяты на баланс медицинской базой нашего университета. Более того, Сергей Васильевич Кивалов выдвинул инициативу, что студенты нашего Одесского медицинского института Международного гуманитарного университета в качестве волонтеров готовы выходить в клиники и оказывать бесплатную помощь заболевшим в случае необходимости. И, как я уже говорил, мы создаем пункт, где будут тестировать состояние наших людей, обеспечивая их за наш счет всей необходимой атрибутикой и комплексом мер защиты в соответствии с протоколом, введенным Международной ассоциацией здравоохранения.

Валентин Андреевич, у нас в стране происходят удивительные события, начиная от инцидентов в Новых Санжарах, и заканчивая той паникой, что можно наблюдать сегодня по поводу общественного транспорта – люди кидают камни в окна троллейбусов, ложатся на трамвайные рельсы. Как вы это прокомментируете?

По поводу Новых Санжар вспоминается чье-то меткое выражение: «здоровые люди приехали в больную страну». Эти непростые времена – как лакмусовая бумага, показывающая все скрытые недуги нашего социума. Судите сами: кто-то наживается, кто-то сходит с ума, сея панику, кто-то наоборот, отказывается соблюдать меры безопасности. У нас нет командной игры. Посмотрите, как развивались события в Китае: совершенно опустевшие улицы, безлюдные города, все четко соблюдали правила карантина, каждый действовал так, как ему предписано, помогали друг другу, в результате – у них больше не фиксируется новых случаев заболевания.

Наше государство самоустранилось: где установленный уровень цен, выше которых нельзя, где пункты бесплатной помощи населению? Где наши предприниматели, наконец, где новоизбранные депутаты?? Где народные депутаты, которые должны были, что называется, еще вчера создать штаб оперативного реагирования и оказания помощи населению, вкладывая собственные средства и добиваясь помощи из бюджета? Все только друг на друга кивают, мол, все только критикуют, а никто ничего не делает. Но вот мы – делаем! Президент наших вузов Сергей Васильевич Кивалов – почетный гражданин города и области; как каждый нормальный здравомыслящий человек, он в первую очередь позаботился о своем коллективе. Затем стал расширять сферу охвата – тот же Дом милосердия в Свято-Архангело-Михайловском монастыре полностью масками обеспечиваем, ряд других мер принимаем: обеспечить людей бесплатными тестами, в случае необходимости обеспечим еще ряд других медицинских услуг за счет того, что у нас сесть медицинский университет, есть ресурсы, но повторюсь – это не копейки! Необходимо вложить миллионные средства для того, чтобы просто оборудовать лабораторию. Но мы же это делаем! Мы идем на это для того, чтобы просто помочь людям, выполнить свой гражданский долг.

Валентин, на фоне событий вокруг коронавируса мы наблюдаем и экономические последствия: падение курса национальной валюты, недополучение бюджетных средств по итогам 1 квартала, перспективы тоже нерадостные. На Ваш взгляд – удастся ли преодолеть коронавирусную проблематику в нашей стране, выйти из кризиса, и какие действия необходимо предпринять, чтобы смикшировать ситуацию и не допустить итальянского сценария?

У нас и так экономика переживает не лучшие времена. А сейчас, помимо экономического коллапса, нам грозит еще общественный коллапс. Наверное, для преодоления ситуации, необходимо собирать какой-то антикризисный штаб, куда приглашать профессионалов, - не знаю, может, оно где-то подспудно и происходит, но в публичной плоскости мы этого не видим. Впечатление, что в стране существует 5-7 штабов, которые выдают какие-то конфликтные месседжи по отношению друг к другу, например, давайте закроем границы. Ну хорошо, мы закроем границы, что дальше? Давайте остановим транспорт. Остановили транспорт, что дальше? Мы предпринимаем хаотические шаги, демонстрирующие отсутствие стратегического мышления. Мы наблюдаем попытки затушить пожар стаканом воды, а где сплочение рядов? Каждая область сама по себе, каждый город сам по себе. Есть анекдот, как наши рыбаки, когда нет улова, собираются и решают, кто виноват, а японские рыбаки просто берут лодку и идут в море. Так и мы, пока что слышим одни разговоры, а в одесских больницах тем временем нет тестов, которые бы позволили определить реальное количество заболевших. Да, кому-то, возможно, это позволяет делать заявления, что у нас нет инфицированных коронавирусом больных. Но ведь очаг разгорается, а один в поле не воин. Нужно создавать команду, выстраивать стратегию, но этого, к сожалению, пока что не видно.

Вы упомянули о волонтерах, которых Международный гуманитарный университет может дать одесским больницам. Каким образом будет развиваться этот проект, и есть ли уже больницы, готовые стать партнерами?

Конечно, это клиники, с которыми мы работаем, такие как Одрекс и ряд других частных клиник. О сотрудничестве с государственными медучреждениями пока сложно говорить, потому что у нас нет государственной программы защиты населения. В случае необходимости – у нас более полутора тысяч студентов-медиков: фармацевтов, стоматологов, специалистов общей медицины, которые готовы засучить рукава и помогать населению. И это не только инициатива президента, но и инициатива самих студентов. Более того, у нас еще и мощный преподавательский состав, хочу подчеркнуть – это доценты, кандидаты медицинских наук, доктора медицинских наук – целая армия профессионалов высочайшей квалификации, которые тоже готовы координировать этот процесс. То есть на сегодняшний день мы готовы протянуть руку помощи, и готовы в рамках общей стратегии выполнять свой гражданский долг. А если власть города ничего не предложит, - у нас есть свой проект, который вот уже со среды, 25 марта, мы, собрав весь спектр своих ресурсов, будем запускать в частном порядке для помощи одесситам.