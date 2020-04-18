Пасхальная инсталляция: у храма Святой мученицы Татианы установили инсталляцию из 308 крашенок

Пасхальные крашенки и писанки – неизменный атрибут празднования Светлого Христового Воскресения. Как куличи и пасочки, они у каждой хозяйки свои, особенные. Яйца красят, наносят на них узоры, облекают в специальную пленку с картинами, иллюстрирующими христианские сюжеты. Они становятся арт-объектами и произведениями искусства.
Когда город активно готовился к празднованию Пасхи, шли приготовления к празднику и в студенческом храме Святой мученицы Татианы. К Светлому Христову Воскресению у стен Храма было установлено настоящее чудо – пасхальная инсталляция, выполненная в виде пасхального яйца.
Удивительная художественная композиция, в пасхальные дни украшающая вход в храм Святой мученицы Татианы на 4-й станции Большого Фонтана, – единственная в своем роде не только в Одессе, но и в Украине.
Пасхальное яйцо высотой в два и диаметром в полтора метра содержит 308 ячеек, в которых симметрично выложены на четыре стороны света деревянные яйца. Крашенки выполнены в технике петриковской росписи. Традиции этой украинской декоративно-орнаментальной народной живописи сформировались в селе Петриковка Днепропетровской области ещё в XVIII веке. В 2013 году петриковская роспись пополнила репрезентативный список шедевров нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.
По преданию, первое Пасхальное яйцо после воскресения Христа Мария Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию – как символ жизни – со словами «Христос воскрес!». Услышав о чудесном воскресении, император удивился и, рассмеявшись, заметил: что невозможно воскреснуть из мертвых, как невозможно белому яйцу превратиться в красное. Едва он закончил фразу, как яйцо в руках Марии Магдалины стало красным.
Символично, что и сам храм Святой мученицы Татианы имеет уникальную архитектурную форму пасхального яйца, символа общей радости и новой жизни. В прошлом году была проведена реконструкция пасхальной инсталляции. Участие в ней приняла настоятельница Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря игуменья Серафима. Мастера петриковской росписи, преподаватели иконописного отделения Одесской духовной семинарии провели мастер-класс для студентов. К обновлению и росписи пасхальных яиц присоединилось очень много молодежи.
Сергей Кивалов отметил:
Почетный гражданин Одессы и Одесской области Сергей Кивалов рад, что многовековые православные традиции по-прежнему живы в нашем городе, в наших семьях и передаются из поколения в поколение:
В эти дни празднования великого православного праздника Пасхи студенческий храм Святой мученицы Татианы всегда посещало большое количество гостей из других городов, прихожан, и конечно, студентов Национального университета «Одесская юридическая академия». Однако, в этом году мы будем праздновать Пасху в нестандартном для нас формате. Естественно, что и Президент нашей Альма матер, и все преподаватели, и сотрудники, и все студенчество присоединились к государственной инициативе и будем слушать службу в онлайн-режиме. Поэтому, несмотря ни на что, каждый из нас сможет прикоснуться к этому прекрасному празднику и очиститься душой, - пояснила Карина Лукащук, глава Студенческого совета Одесской юридической академии.