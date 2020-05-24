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Вчера, 20:35

В Одесской Юракадемии прошла «Неделя открытых дверей»: абитуриенты знакомятся с факультетами

Категория: Первая полоса / Новости / Наука и образование

Национальный университет «Одесская юридическая академия» продолжает проводить дни открытых дверей в режиме online. Такой необычный формат встречи с абитуриентами был реализован в вузе впервые. Огромный интерес со стороны участников интернет-трансляции показал эффективность такой формы общения, и с этого времени дни открытых дверей, на которых будущие студенты имеют возможность ближе познакомиться с каждым факультетом отдельно, стали проходить на постоянной основе.

 

По инициативе Президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова с начала карантина наш вуз перешел на дистанционное обучение. Сейчас все занятия проходят в соответствии с расписанием в режиме видеоконференций через программу Zoom. Но на этом мы не остановились и пошли дальше. Теперь мы проводим в режиме online дни открытых дверей.
 рассказывает декан факультета гражданской и хозяйственной юстиции Национального университета «Одесская юридическая академия» Денис Колодин.

Накануне дня открытых дверей факультет провел свою рекламную кампанию. Были собраны контакты всех желающих принять участие в открытой встрече и изготовлена своя рекламная продукция. Для самых активных участников, которые задавали много вопросов, подготовлены подарки – фирменные маски факультета, которые будущие студенты получат по почте.

Более полутора тысяч абитуриентов со всех уголков нашей страны стали участниками дня открытых дверей online факультета прокуратуры и следствия.

Несмотря на то, что такой формат встречи мы применили впервые, абитуриенты активно поддерживали нас. Они задавали много вопросов, на которые мы старались отвечать. Их интересовали условия поступления, мы говорили о материальной базе университета, убеждали студентов в том, что у нас действительно самое лучшее учебное заведение, и здесь есть все для того, чтобы студенты по завершению учебы могли реализовать свою мечту, то есть служить в рядах правоохранительных органах, в частности, органах прокуратуры, органов национальной полиции, государственного бюро расследований и других.
 — отметил заместитель декана факультета прокуратуры и следствия НУ «ОЮА» Виктор Цитряк.

По его словам, многие студенты уже подтвердили свое намерение поступать именно в Национальный университет «Одесская юридическая академия», и, в частности, на факультет прокуратуры и следствия. Также много абитуриентов заинтересовались возможностью учебы на судебно-административной факультете. Много желающих получить образование в этом направлении не только из Одесского региона, но также из центральной Украины, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской областей.

В нашем университете внедряются новые формы и методы подготовки молодых высококвалифицированных специалистов, а также проводится профориентационная работа online. Было привлечено немало абитуриентов, кроме того, такой формат встречу позволил значительно расширить географию участников.
 — отметил декан судебно-административного факультета НУ «ОЮА» Олег Тодощак.

Популярным среди абитуриентов также является факультет адвокатуры Национального университета «Одесская юридическая академия». Именно здесь готовят лучших адвокатов страны, а также проводится научно-исследовательская работа в различных областях юридических наук.

Около 80% наших преподавателей являются практикующими адвокатами и руководителями адвокатских объединений. Сергей Васильевич Кивалов, Президент нашего университета, также является действующим адвокатом.  На нашей кафедре судебных и правоохранительных органов адвокатуры преподает председатель совета адвокатов Одесской области Иосиф Львович Бронз, а председателем Государственной экзаменационной комиссии является Наталья Анатольевна Рудницкая - глава квалификационной дисциплинарной комиссии адвокатуры Одесской области, которая непосредственно принимает экзамены у будущих адвокатов.
 отметил декан факультета адвокатуры НУ «ОЮА» Евгений Хижняк.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» обеспечивает трудоустройство своих выпускников, а первый практический опыт будущие специалисты получают еще со студенческой скамьи. Факультет адвокатуры тесно сотрудничает с советом адвокатов Одесской области, вуз имеет договора о сотрудничестве со многими адвокатскими объединениями, адвокатскими бюро, также подписан меморандум с ассоциацией адвокатов Украины.

Для факультета международно-правовых отношений online-конференции уже давно не являются новшеством. Такой формат общения со студентами, преподавателями, профессорами иностранных вузов применяется уже не первый год, а за текущий месяц факультет провел уже четыре online-встречи с абитуриентами.

Проведение online-конференций, дней отрытых дверей дает даже немного больше возможностей, чем при обычной встречи. В этот раз к нам присоединились пятеро профессоров европейских вузов, которые тоже участвовали в online дне открытых дверей. Это дало возможности провести такой хороший открытый диалог между выпускниками, будущими абитуриентами Национального университета «Одесская юридическая академия» и ведущими профессорами Европы.
 — отметил декан факультета международно-правовых отношений НУ «ОЮА» Андрей Неугодников.

Кроме правовых специальностей, университет обучает специалистов в сфере кибербезопасности и информационных технологий, журналистики, социологии, политологии и психологии. День открытых дверей на факультете психологии, политологии и социологии собрал более 2,5 тысяч участников. По словам декана факультета, Дениса Яковлева, объяснил интерес абитуриентов к этому направлению тем, что эти профессии являются не только востребованными, но и высокооплачиваемыми.

Мы называем их профессиями 21-го столетия, поэтому не удивительно, что online-встрече приняли участие такое количество выпускников 11-х классов. Наш вуз выбирают выпускники со всей Украины. Благодаря усилиям президента нашего университета Сергея Васильевича Кивалова и всего коллектива, у нас создана самая лучшая материально-техническая база. У нас прекрасные аудитории, библиотека, прекрасный спорткомплекс, и это все создает условия, чтобы наши студенты действительно получали знания и становились профессионалами.
 отметил декан факультета психологии, политологии и социологии НУ «ОЮА» Денис Яковлев.

Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» имеют возможность не только получить качественные знания и востребованную специальность, здесь также созданы все условия для развития творческого и спортивного потенциала. Для иногородних студентов предусмотрены комфортные условия проживая. В непосредственной близости от учебных корпусов расположены девять студенческих общежитий. А благодаря реализации инновационной программы по использованию энергоэффективных технологий «Зеленый университет» общежития обеспечены теплом и горячей водой круглый год.

В структуру университета также входит высшее объединенное профессиональное училище сферы услуг, где готовят специалистов таких востребованных рабочих специальностей как парикмахер-модельер, администратор и закройщик – профессии достаточно актуальные и востребованные в нашем регионе.

День открытых дверей в режиме online позволил нам организовать коммуникацию с нашими будущими поступающими, ответить на вопросы и сориентировать по поводу выбора будущей специализации. Каждый мы увеличиваем набор учащихся. В прошлом году к нам пришли 300 абитуриентов, это один из самых больших наборов по региону, что дает нам право называться одним из самых крупных профессионально-технических училищ в Одесской области.
— отметил директор высшего объединенного профтехучилища сферы услуг НУ «ОЮА» Михаил Серебро.

Национальный университет «Одесская юридическая академия» продолжает проводить online встречи с абитуриентами. Подробно познакомиться с каждым факультетом, задать интересующие вопросы о поступлении можно во время прямых трансляций или оставить вопрос предварительно. График прямых трансляций регулярно обновляется на официальном сайте вуза, также сохраняются все записи прямых эфиров.




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