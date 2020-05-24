В Одесской Юракадемии прошла «Неделя открытых дверей»: абитуриенты знакомятся с факультетами

Национальный университет «Одесская юридическая академия» продолжает проводить дни открытых дверей в режиме online. Такой необычный формат встречи с абитуриентами был реализован в вузе впервые. Огромный интерес со стороны участников интернет-трансляции показал эффективность такой формы общения, и с этого времени дни открытых дверей, на которых будущие студенты имеют возможность ближе познакомиться с каждым факультетом отдельно, стали проходить на постоянной основе.
Накануне дня открытых дверей факультет провел свою рекламную кампанию. Были собраны контакты всех желающих принять участие в открытой встрече и изготовлена своя рекламная продукция. Для самых активных участников, которые задавали много вопросов, подготовлены подарки – фирменные маски факультета, которые будущие студенты получат по почте.
Более полутора тысяч абитуриентов со всех уголков нашей страны стали участниками дня открытых дверей online факультета прокуратуры и следствия.
По его словам, многие студенты уже подтвердили свое намерение поступать именно в Национальный университет «Одесская юридическая академия», и, в частности, на факультет прокуратуры и следствия. Также много абитуриентов заинтересовались возможностью учебы на судебно-административной факультете. Много желающих получить образование в этом направлении не только из Одесского региона, но также из центральной Украины, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Винницкой, Черкасской областей.
Популярным среди абитуриентов также является факультет адвокатуры Национального университета «Одесская юридическая академия». Именно здесь готовят лучших адвокатов страны, а также проводится научно-исследовательская работа в различных областях юридических наук.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» обеспечивает трудоустройство своих выпускников, а первый практический опыт будущие специалисты получают еще со студенческой скамьи. Факультет адвокатуры тесно сотрудничает с советом адвокатов Одесской области, вуз имеет договора о сотрудничестве со многими адвокатскими объединениями, адвокатскими бюро, также подписан меморандум с ассоциацией адвокатов Украины.
Для факультета международно-правовых отношений online-конференции уже давно не являются новшеством. Такой формат общения со студентами, преподавателями, профессорами иностранных вузов применяется уже не первый год, а за текущий месяц факультет провел уже четыре online-встречи с абитуриентами.
Кроме правовых специальностей, университет обучает специалистов в сфере кибербезопасности и информационных технологий, журналистики, социологии, политологии и психологии. День открытых дверей на факультете психологии, политологии и социологии собрал более 2,5 тысяч участников. По словам декана факультета, Дениса Яковлева, объяснил интерес абитуриентов к этому направлению тем, что эти профессии являются не только востребованными, но и высокооплачиваемыми.
Студенты Национального университета «Одесская юридическая академия» имеют возможность не только получить качественные знания и востребованную специальность, здесь также созданы все условия для развития творческого и спортивного потенциала. Для иногородних студентов предусмотрены комфортные условия проживая. В непосредственной близости от учебных корпусов расположены девять студенческих общежитий. А благодаря реализации инновационной программы по использованию энергоэффективных технологий «Зеленый университет» общежития обеспечены теплом и горячей водой круглый год.
В структуру университета также входит высшее объединенное профессиональное училище сферы услуг, где готовят специалистов таких востребованных рабочих специальностей как парикмахер-модельер, администратор и закройщик – профессии достаточно актуальные и востребованные в нашем регионе.
Национальный университет «Одесская юридическая академия» продолжает проводить online встречи с абитуриентами. Подробно познакомиться с каждым факультетом, задать интересующие вопросы о поступлении можно во время прямых трансляций или оставить вопрос предварительно. График прямых трансляций регулярно обновляется на официальном сайте вуза, также сохраняются все записи прямых эфиров.