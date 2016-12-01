Израиль сворачивает сотрудничество с Украиной?

Как сообщает издание «Украинская правда», премьер–министр Израиля Беньямин Натаньяху отменил запланированный на следующую неделю официальный визит в Иерусалим украинского премьера Владимира Гройсмана.

При этом руководство Израиля не скрывает, что причиной отмены является поддержка Украиной резолюции Совбеза ООН т.н. «антипоселенчес кой резолюции».

Которая, к слову, предусматривает освобождение Израилем всех палестинских территорий, занятых с 1967 года, а так же уничтожить все поселения, созданные на них.

Интересно, что в этом вопросе позиция Украины совпала не только с французской, новозеландской, сенегальской и еще целого ряда стран, но и с позицией России.

Это оказалось большой неожиданностью, поскольку ранее позиция Украины в ООН, в отличие от России, была как правило, дружественной Израилю.

Поэтому и последствия для Украины от такой смены приоритетов оказалась куда жестче, чем с для России.

Разумеется, о полном прекращении сотрудничества, как с Сенегалом и Новой Зеландией, инициировавших вынесение этого вопроса на Совбез (откуда, по неофициальной информации, израильское правительство приняло решение отозвать послов), речь пока не идет. Тем не менее, тенденция настораживает. Ведь отмена согласованного официального визита на высшем уровне –это на дипломатическом языке равносильно оскорблению.

Чем вызвана столь резкая смена международной ориентации Украины , пока непонятно.

Отметим, что столь неожиданная «арабизация» украинского руководства все равно ни к чему не привела, поскольку Израиль уже твердо заявил, что не будет выполнять принятую Совбезом резолюцию.