Как к нам пришла новогодне-рождественская елка?

Елочка, зажгись!

Никто, наверное, сегодня не представляет себе праздники Рождества и Нового года без веселой пушистой елки, украшенной яркими игрушками, блестящим золотым дождем, усыпанной конфетти, увенчанной устремляющейся в небо стрелой, или звездой, давным-давно потерявшей свое идеологическое значение и ставшей просто символом красоты ночного неба. Да и куда, спрашивается, нам складывать новогодние подарки, если не будет стоять в нашем доме в эти торжественные зимние дни пахучая зеленая гостья? А если не большую елку, то хоть бы еловую ветвь с шишками каждый старается принести в дом на Новый год.

Детишки в детских садах и школах с восторгом кричат: «Елочка, зажгись!», и убеждаются, что чудеса на свете есть. Потому что елочка в самом деле вспыхивает разноцветными фонариками, а потом появляется всемогущий Дед Мороз и его внученька Снегурочка, и приносят детям подарки.

Меняем правила и год или о том, как Петр I велел елки перед воротами поставить

А ведь так встречали новогодние праздники далеко не всегда. Начнем с того, что и в дате наступления Нового года в мире не было единообразия. Наши предки, например, считали, что Новый год наступает 1 марта, когда свежие силы весны приходят на землю. Так оно и продолжалось до конца XV века, пока в 1492 году православная церковь не объявила о переносе Нового года на 1 сентября. Эту дату народ принял и привык к ней, и все было до поры до времени тихо и спокойно, пока не появился бунтарь и реформатор царь Петр I, который все переделал на современный лад.

Красивый обычай украшать на зимние праздники дом хвойными деревьями уже давно был принят во многих странах Европы. Один из путешественников в записи от 1605 года рассказывает: «В Страсбурге на Рождество приносят в дома еловые деревья, и на эти деревья кладут розы, сделанные из цветной бумаги, яблоки, вафли, золотую фольгу, сахар и другие вещи».

Знаменитым указом об изменении в России летоисчисления ПетрI перенес принятую до этого дату наступления Нового года с 1 сентября на 1 января. Так1 января в стране начался не 7208, а 1700 год.

Указ царя гласил: «По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов нарочитых духовного и мирского чина перед вороты учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых, а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или над храминою своею поставь».

Обратите внимание, речь здесь не идет об установлении елок, сосен или любых других хвойных деревьев в домах, а лишь у входа в дома. Очень долго так и делали, более того, хвойные ветки могли оставлять на воротах или над притолокой весь год, и только перед праздниками, в декабре их меняли на свежие. Особенно усердствовали в деле хвойных украшений питейные заведения, за что получили впоследствии прозвище «ёлки».

Лишь в 1817 году, жена великого князя Николая Павловича, принцесса Шарлотта Прусская, получившая при крещении имя Александры Федоровны, попыталась внедрить в русский быт привычные атрибуты рождественского праздника. В личных покоях семьи, устроила она скромную, сугубо домашнюю елку.

На следующий год рождественская елка появилась уже в Аничковом дворце. А в 1828 года, будучи уже императрицей, Александра Фёдоровна устраивает во дворце первую пышную рождественскую елку для своих детей и племянников.

В деревнях праздничные «елки-сосны» не приживалась еще долго, в городе, особенно среди дворянского и купеческого сословия, новогодняя елка стала предметом престижа. Елочные украшения выписывали из Европы, на Рождество старались устраивать благотворительные обеды и утренники для бедных детей с обязательной раздачей подарков. Примерно к середине 1840 годов Россию охватил «елочный» бум. У Гостиного двора в Санкт-Петербурге и в других бойких торговых местах началась ежегодная предрождественская продажа елок. Для крестьян это был неплохой заработок. В ту пору елки украшали по- разному, кто как мог. В иных домах на зеленых ветках развешивали фрукты, сладости, орехи, а где-то, по упоминанию свидетелей тех времен, можно было увидеть и драгоценности – кольца, сережки, браслеты.

Кондитеры Петербурга, в основном иноземцы, быстро сообразили, какой доход им обещает «елочный» бизнес. Они продавали уже елки в полном комплекте, уже украшенные свечами, сладостями, орехами.

Известная газета «Северная пчела» сообщает:«К сожалению, у господ Беранже и Вольфа елок не подают. Их можно получить только в кондитерской Доминика и в кондитерской Пфейфера».

Первую публичную елку установили в Петербурге в центральном зале Екатерингофского вокзала в 1852 году. Внушительных размеров ель «одной стороной… прилегала к стене, а другая была разукрашена лоскутами разноцветной бумаги».

В столице царской семьей устраивалось ежегодные праздничные угощения под нарядной елкой. В одно из упоминаемых меню входило – супы, к ним пирожки, говядина с приправой, жаркое с салатом, соленые огурцы, кислая капуста, холодец по-шведски, крольчатина по-уэльски, норвежская треска, минога по-аббатски, мороженое и много сладостей и напитков.

Хотя елочка уже совершила свое триумфальное шествие по России, православная церковь продолжала относится к обычаю настороженно и неодобрительно, о чем напоминала периодически в указах Святейшего синода. Впрочем, указы носили скорее формальный характер, а полюбившаяся народу веселая, сверкающая игрушками рождественская елочка ожидала прихожан и в домах священников.

Елка – «буржуазный предрассудок» или символ счастливого детства?

Триумф «елочной» традиции был остановлен Первой мировой войной. Празднование Рождества и Нового года под украшенной игрушками зеленой красавицей было осуждено как непатриотичное, присущее вражескому, но отнюдь не русскому народу. Однако запреты и высказанные официально осуждения были данью грозному военному времени. Красивый обычай, пришедший к нам когда-то с запада, пришелся по душе народу. В домах, гимназиях, училищах, Дворянских и Офицерских собраниях продолжали праздновать святочные и рождественские праздники под любовно украшенным хвойным деревом.

Елочные торжества» не сразу отменили даже новые, революционные силы. Говорят, обычай встречать декабрьские праздники под елочкой очень любил Владимир Ленин. Его соратникам пришлось подчинится авторитету главного революционера. Ильич самолично проводил утренники для детишек, вручал ребятам подарки. Но после смерти вождя елка была объявлена «буржуазным предрассудком». В 1926 года обычай отмечать зимние праздники под елкой был назван антисоветским. Советским гражданам посредством стихов объясняли: «Только тот, кто друг попов, елку праздновать готов. Мы с тобой враги попам, Рождества не надо нам!»

Тут, конечно, советские пропагандисты дали маху, потому что как раз церковь была последним форпостом в государстве, которая сопротивлялась «иноземному» обычаю. Но что народу делать? Раз партия сказала «нельзя» – значит так и будет.

Праздник Рождества, как «поповский» и антинародный заклеймили на партийной конференции, а в 1929 году специальные патрули ходили по улицам и заглядывали в окна домов – не нарушил ли кто приказ и не устроил ли у себя нелегальную с этих пор елочку.

Реабилитация елки произошла, как это не удивительно, в самые темные «сталинские» времена, в 1936 году. При этом религиозный смысл старого праздника, как водится, заменили на новый, идеологически выдержанный. Советскому народу разъясняли, что «новогодняя ёлка – праздник радостного и счастливого детства в нашей стране». И в 1937 году в Аничковом дворце, переименованном в Дворец пионеров, была проведена праздничная елка для детей.Зажглась новогодняя елка и в московском Колонном зале Дома союзов. Под елочкой вместе с Дедом Морозом появилась и его внученька Снегурочка.

Устройство новогодних праздников для детей с елочкой вменили в обязанность всем предприятиям и учреждениям страны. Вифлеемскую звезду на верхушке, ясное дело, заменили на пятиконечную звезду, а елочные игрушки по своему содержанию призваны были отражать счастливую советскую действительность.

Журнал «Вокруг света» рассказывал:«По елочным игрушкам можно проследить историю строительства коммунистического общества разных годов. Наряду с банальными зайчиками и белочками, сосульками и колобками, выпускались игрушки в виде пятиконечной звезды, серпа и молота, трактора, самолета; позже им на смену пришли игрушки в виде космонавтов и космических кораблей, ракет».

Празднование Рождествавновь вернулось к нам 1991 году. К этому времени и церковь забыла о своем неприятии введенной когда-то Петром традиции. Теперь мы дружно празднуем Новый год под елочками и елями. И делаем это, в отличие от всего остального мира, даже дважды.