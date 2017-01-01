Одесские медики: травмпункты работают круглосуточно

В связи с предупреждением Гидрометцентра о сложных погодных условиях (гололед) одесские медики напоминают горожанам о необходимости соблюдения мер безопасности при передвижении по улицам города.

Меры профилактики уличного травматизма и обморожений зимой:

1. Старайтесь не выходить на улицу в снегопад или сильный мороз без крайней необходимости, особенно в темное время суток. Если все же приходится выйти, выходите заранее, чтобы никуда не торопиться.

2. Надевайте удобную обувь на устойчивой, желательно рифленой подошве. Не носите обувь на высоком каблуке, шпильке.

3. Передвигаться по снегу необходимо с повышенной осторожностью. Старайтесь обходить обледеневшие места. Ходите не спеша, на полусогнутых ногах, слегка расслабив их в коленях, опираясь на всю ступню.

4. Будьте особенно осторожны при переходе улицы, не перебегайте дорогу, особенно в неположенных местах. Помните, что тормозной путь у автомобилей на заснеженной дороге увеличивается.

5. На остановке стойте подальше от края дороги, чтобы не поскользнуться и не попасть на проезжую часть.

6. Руки при ходьбе нельзя держать в карманах — это повышает вероятность травм при падении. При спуске со ступенек держитесь за перила.

7. Беременным женщинам не стоит выходить на улицу без сопровождения.

8. В зимние морозы категорически не рекомендуется употреблять алкоголь перед выходом на улицу. В состоянии опьянения можно получить очень тяжелые травмы. Алкоголь также снижает чувствительность к боли, человек нередко не сразу обращается за медицинской помощью, так что травмы чреваты еще и осложнениями. Кроме того, употребление алкоголя, вопреки распространенному заблуждению, вызывает лишь иллюзию согревания, а в целом приводит к большой потере тепла.

9. Одежда должна быть свободной и многослойной, что позволяет удерживать тепло в прослойках воздуха между слоями одежды. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.

10. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — водоотталкивающие и непромокаемые материалы с мехом внутри. Перед выходом на улицу открытые участки тела можно смазать защитным кремом.

11. Ноги должны быть в тепле и сухости. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные.

12. Как только на прогулке вы почувствовали замерзание, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место (магазин, кафе, подъезд) для согревания и осмотра потенциально уязвимых для обморожения мест.

13. У детей терморегуляция организма еще не полностью настроена, а у пожилых людей и при некоторых болезнях эта функция бывает нарушена. Эти категории людей более подвержены переохлаждению и обморожениям. Если ребенок в мороз гуляет на улице, ему желательно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

14. Вернувшись домой после длительной прогулки по морозу, обязательно убедитесь в отсутствии обморожений. Обмороженное место нельзя растирать, чтобы не вызвать дальнейшее травмирование ткани.

15. Если через какое-то время после падения ощутили боль в голове или суставах, тошноту, если возникли отеки — срочно обратитесь в травмпункт!

Травматологические пункты в Одессе работают круглосуточно по следующим адресам:

- городская клиническая больница №3, травмпункт – Лидерсовский бульвар, 11;

- городская поликлиника №1, травмпункт – ул. Болгарская, 38;

- городская больница №11, травмпункт – ул. Академика Воробьёва, 5;

- городская поликлиника №29, травмпункт – просп. Добровольского, 100.



Круглосуточная травматологическая помощь детям в Одессе оказывается в областной детской клинической больнице (ул. Академика Воробьева, 3).