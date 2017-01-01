Некоторых украинских политиков не пустили на инаугурацию Трампа

На инаугурацию новоизбранного президента США Дональда Трампа направился целый десант украинских политиков и бизнесменов. Десятки нардепов, региональные чиновники всех мастей, общественники, представители бизнеса и служители религиозных общин примут участие в мероприятиях по случаю избрания нового президента.

На молитвенный завтрак поедут, например, член фракции БПП Оксана Билозир, а также первый заместитель главы АП Виталий Ковальчук и заместитель главы АП Алексей Филатов (тоже поедут по партийной линии).

Есть те, кто купил право присутствовать на Молитвенном завтраке через лоббистские фирмы.

Народный депутат от БПП Валерий Карпунцов, который одним из первых признался, что отправится на молитвенный ланч в Вашингтон и выложил соответствующее фото приглашения в Facebook, признается, что наличие приглашения у политиков еще ни о чем не говорит, мол, сами приглашения безымянные.

Среди приглашенных - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, которая посетит только ежегодный молитвенный завтрак, экс-генпрокурор Виктор Шокин, депутаты от Народного фронта Георгий Логвинский, Олег Крышин и Павел Унгурян, депутат от Радикальной партии Андрей Артеменко. От "Оппозиционного блока" едут Сергей Левочкин и Вадим Новинский, Александр Вилкул, Николай Скорик, а также Сергей Кивалов, который получил персональное приглашение от Администрации президента США.

Депутат Борислав Береза одним из первых улетел в США еще днем во вторник. По его словам, он едет по приглашению Республиканской партии и примет участие в целом ряде мероприятий. "Представители республиканской партии пригласили меня на инаугурацию сорок пятого Президента США Дональда Трампа. Кроме традиционных мероприятий инагурации, парада и бала по поводу инагурации, у меня будет ряд важных встреч", - говорит Береза.

Также еще с прошлой недели в США находится одесский экс-губернатор Михаил Саакашвили.

Парламентарий от "Народного фронта" Павел Унгурян также признался, что посетит Молитвенный завтрак в Вашингтоне 21 января.

"Молитвенный завтрак - грандиозное и в то же время достаточно камерное с точки зрения духа событие, которое собирают людей с разными политическими взглядами вокруг ценностей Иисуса Христа. Хотя там могут оказаться за одним христиане и мусульмане или буддисты, - рассказывает Унгурян, для которого это десятый визит на это мероприятие. - И раньше были большие делегации. Сейчас я еду в группе, где примерно 40 человек. Из них - 20 человек - представители политики, экономики, местного самоуправления, 15-20 представители общественных организаций, юристы, спортсмены, молодые лидеры Украины".

Однако, следует отметить, что часть депутатов, которые анонсировали свое присутствие на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, не смогла получить визы. Об этом заявил народный депутат Борислав Береза, передает "112 Украина".

"Из общения с некоторыми местными политиками выяснилось, что часть украинских политиков, которые анонсировали свой приезд в Вашингтон, не просто не получили визы, а фактически получили заграждение и не попадут сюда. Поэтому широко распиаренное событие американцы показали иначе. "Ты можешь купить билет, но если мы не хотим видеть тебя на церемонии, тебя здесь не будет", - заявил Береза.

Также по словам нардепа, есть отдельные трудности из попаданием в ту или иную зону инаугурации. Рекомендуют приходить за два часа до начала, с некоторыми билетами - за час.

К слову, цены на участие в мероприятиях с новым президентом доходят до миллиона долларов.