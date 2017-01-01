АМПУ «перезагрузит» отношения с ведущими дноуглубительными компаниями

Администрация морских портов Украины намерена «перезагрузить» отношения с ведущими украинскими и мировыми дноуглубительными компаниями. Планы АМПУ в отношении дноуглубительных работ станут понятными и прогнозируемыми для бизнеса, а прозрачность тендерной документации – будет увеличена. Об этом сообщил и.о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс.

Планы предприятия по проведению дноуглубительных работ, привлечению инвестиций для развития морских портов, а также стратегия реформирования АМПУ обсуждались 20 января в ходе встречи с представителями транспортного бизнеса на площадке Американской торговой палаты в Украине.

«Реализация планов развития портов, в том числе работы по дноуглублению – в числе моих первых приоритетов. Ситуация, которая складывается вокруг данных работ – далека от нормы. В самое ближайшее время я планирую провести встречу с ведущими дноуглубительными компаниями, которым интересен украинский рынок, на которой мы выработаем цивилизованную стратегию и единые правила игры для всех, а также «перезагрузим» наши отношения. Мы всех приглашаем к диалогу и сотрудничеству. В закупках данных работ должна быть полная прозрачность и ясность. Украинские порты и украинский бизнес ждут развития, и задача АМПУ – его обеспечить», — отметил и.о. председателя ГП «АМПУ» Райвис Вецкаганс.

Руководитель подчеркнул, что все начатые инициативы в рамках сотрудничества Администрации морских портов Украины и бизнеса будут продолжены, однако тендерные процедуры должны стать образцом прозрачности, открытости и не коррумпированности.

В частности, для проведения аудита тендерной документации и анализа соответствия условий торгов требованиям законодательства будут продлены на 2 месяца сроки подачи конкурсных предложений на проведение дноуглубительных работ в морском порту «Южный».

Перенос сроков коснётся тендеров, объявленных в морском порту:

• «Реконструкция морского подходного канала и внутренних водных подходов к глубоководным причалам морского порта «Южный», проект которого утверждён распоряжением Кабинета министров № 674-р от 14 сентября 2016 года;

• «Реконструкция водных подходов, маневровых зон и операционных акваторий у причалов с учетом перспективного грузооборота морпорта Южный», ТЭО которого утверждено распоряжением Кабинета министров Украины № 657 от 8 сентября 2016 года.

Кроме того, по состоянию на 20 января для рассмотрения в Антимонопольный комитет Украины поступили две жалобы от компаний участников тендера: «Jan de Nul NV» (Бельгия) и «ДП «Ван Оорд Украина».

Ранее администрация порта пригласила к участию в тендерных закупках как иностранные, так и украинские дноуглубительные компании. Вся тендерная документация размещена на площадке Prozorro.

Справка:

Благодаря проведению указанных работ и реализации инвестиционных планов порт «Южный» значительно повысит уровень конкурентоспособности на внутреннем и международном рынках портовых услуг, портовые операторы смогут привлечь новые грузовые потоки и максимизировать прибыли и налоги в бюджеты всех уровней.

Реализация утвержденного правительством плана развития позволит порту «Южный» стать наиболее перспективной и самой крупной гаванью Черного моря. По предварительным оценкам, расчетный показатель максимального годового объема обработки навалочных грузов в порту составит 120 млн тонн.